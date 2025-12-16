Polonia detuvo a un estudiante por planificar un ataque contra un mercadillo navideño en nombre del Estado Islámico (EFE/ARCHIVO)

Un estudiante polaco de la Universidad Católica de Lublin (KUL) fue detenido a finales de noviembre en esa ciudad del este de Polonia por agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW), tras ser sospechoso de planear un atentado con explosivos contra un mercadillo navideño en nombre del grupo yihadista Estado Islámico (EI), anunció este martes el portavoz del Ministerio de Servicios Especiales, Jacek Dobrzyński, en la plataforma X. El vocero afirmó que el detenido, identificado como Mateusz W., había adquirido conocimientos para producir de forma autodidacta los materiales que serían empleados en el preparación del ataque terrorista y que también planeaba unirse a una organización terrorista para recibir asistencia en la ejecución del atentado.

Durante la investigación, los agentes incautaron dispositivos de almacenamiento de datos y artículos vinculados con el islam, informó Dobrzyński en el mismo mensaje. La Fiscalía Nacional comunicó que el sospechoso fue imputado por “preparar un ataque terrorista que podría haber causado la muerte o graves heridas a muchas personas”. El proceso está siendo dirigido por la sección de Szczecin de la ABW, bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional, mientras que, por orden judicial, Mateusz W. permanecerá al menos tres meses en prisión preventiva.

El sospechoso, identificado como Mateusz W., adquirió conocimientos autodidactas para fabricar explosivos y planeaba unirse a una organización terrorista (REUTERS/REUTERS)

Según Dobrzyński, en los últimos años Polonia no ha sufrido atentados yihadistas consumados en su territorio, aunque se han reportado casos de radicalización individual y de preparación de ataques inspirados por el EI, desarticulados por las autoridades. En 2015, la detención en Radom de Dawid L. culminó en una condena de 15 años de cárcel por la recaudación de fondos para una organización terrorista y la planificación de ataques.

La noticia en Polonia se produce después de que, este lunes, la policía alemana detuviera en Magdeburgo, capital de Sajonia Anhalt, a un hombre de 21 años de Asia Central bajo sospecha de preparar un atentado con motivación islamista, según informó la portavoz del Ministerio de Interior del estado, Patricia Blei. Blei señaló que la detención tenía como objetivo impedir que se llevaran a cabo planes contra una gran multitud en la ciudad y que las autoridades preparan su deportación, amparados en la posibilidad legal de hacerlo si existe un pronóstico basado en hechos que apunten a una grave amenaza terrorista para Alemania. Añadió que las autoridades están en alerta por posibles actos de violencia islamista, y que recientemente, en Baviera, cuatro personas fueron detenidas bajo sospecha de planear un ataque similar contra un mercadillo navideño.

Durante la investigación, las autoridades polacas incautaron dispositivos de almacenamiento de datos y artículos vinculados con el islam

La escalada de alertas de seguridad en Europa coincide con otros episodios recientes de violencia identificados como terrorismo. El domingo pasado, durante la celebración de la festividad judía de Janucá, dos hombres armados, padre e hijo, mataron a 15 personas en Bondi Beach, en Sídney, según informó el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa con la prensa local. Lanyon explicó que uno de los atacantes, de 50 años, falleció en la balacera y el otro, de 24 años, permanece hospitalizado. La policía calificó el ataque como “terrorista” y “antisemita”, y detalló que 42 personas siguen hospitalizadas tras el tiroteo. Las autoridades no buscan a otros sospechosos en relación con este caso.