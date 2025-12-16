Los vuelos relacionados a Jeffrey Epstein con mujeres británicas a bordo que luego denunciaron abusos y nadie investigó

El financiero estadounidense Jeffrey Epstein aparece en una fotografía tomada para el registro de delincuentes sexuales de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York el 28 de marzo de 2017 y obtenida por Reuters el 10 de julio de 2019. División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York/Folleto vía REUTERS

Casi 90 vuelos vinculados al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein llegaron y salieron de aeropuertos del Reino Unido, algunos de ellos con británicas a bordo que han afirmado haber sido víctimas de los abusos del multimillonario, revela este martes una investigación de la cadena BBC.

Tres británicas presuntamente víctimas de los abusos aparecen en los registros de los vuelos que hizo Epstein hacia y desde territorio británico, así como en otros documentos relacionados con el pederasta convicto, fallecido en la cárcel en EE.UU. en 2019.

La emisora indica que abogados de EE.UU. que representan a mujeres víctimas han admitido la sorpresa de que no se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva en el Reino Unido sobre las actividades del millonario, amigo de ricos y famosos.

El testimonio de una de estas víctimas británicas, dice la BBC, ha permitido la condena de Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja de Epstein, por tráfico sexual de menores en EE.UU. en 2021.

Sin embargo, la víctima nunca ha sido contactada por la policía británica, según su abogado, Brad Edwards, con sede en Florida.

La mujer, a quien se le dio el nombre de Kate en el juicio, figuraba como viajera en más de 10 vuelos pagados por Epstein con destino y salida del Reino Unido entre 1999 y 2006.

La BBC puntualiza que no publica más detalles sobre las mujeres que aparecen en los documentos por el riesgo a ser identificadas.

La abogada Sigrid McCawley habla durante una manifestación a favor de las víctimas de Epstein en Capitol Hill, Washington D.C. (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

La abogada estadounidense Sigrid McCawley afirmó que las autoridades británicas “no han examinado con más detalle esos vuelos, dónde se encontraba, con quién se veía en esos momentos ni quién lo acompañaba en esos aviones, ni han realizado una investigación exhaustiva”.

Los registros de vuelo se encontraban entre los miles de documentos de casos judiciales y del patrimonio de Epstein que ya se han hecho públicos durante el último año, revelando más sobre su estancia en el Reino Unido, como viajes a residencias reales.

La BBC examinó estos documentos como parte de una investigación que intenta reconstruir las actividades de Epstein en el Reino Unido.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña habla durante una entrevista televisiva en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, Windsor, el 11 de abril de 2021. (Steve Parsons/Pool Photo via AP, archivo)

En el Reino Unido, el alcance de la controversia por las actividades de Epstein salpicó a la familia real tras salir a la luz los vínculos del pederasta con el hermano del rey Carlos III Andrés Mountbatten-Windsor, hijo de la fallecida reina Isabel II.

La polémica forzó al monarca a retirarle a su hermano los títulos de nobleza y condecoraciones.

Un caso marcado por la polémica

Virginia Giuffre, fallecida el pasado mes de abril a los 41 años, aseguró durante años haber sido víctima de una red de trata sexual liderada por Jeffrey Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell. Entre sus acusaciones más graves, sostuvo que fue llevada a Londres cuando era menor y presentada a Andrés Mountbatten-Windsor en el club nocturno Tramp, donde, según su testimonio, mantuvo relaciones sexuales con él. También afirmó que Epstein le pagó 15.000 dólares tras ese encuentro.

El hermano del rey Carlos III ha negado reiteradamente todas las acusaciones. En una entrevista concedida en 2019 al programa Newsnight de la BBC, el expríncipe aseguró no recordar haber conocido a Giuffre y rechazó de plano su versión de los hechos. Desde entonces, ha mantenido su negativa de forma constante. Pero esta nueva decisión de Scotland Yard ha provocado una profunda indignación en el entorno familiar de Virginia Giuffre.

Sus allegados se han declarado “profundamente decepcionados” y han criticado que la Policía Metropolitana adoptara esta resolución sin informarles previamente ni consultarles. Según recoge el Sunday Times, la familia ha tenido conocimiento del anuncio de manera inesperada, a pesar de que días antes un detective les había solicitado si disponían de pruebas adicionales que quisieran aportar.

Ghislane Maxwell junto al príncipe Andrés y Virginia Giuffre, víctima de Epstein (Heute.at)

En un comunicado, los familiares han expresado su sorpresa ante el hecho de que la policía no haya esperado a la posible publicación de nuevos documentos vinculados a Epstein en Estados Unidos, especialmente tras la aprobación de la llamada Ley de Transparencia de Epstein por parte del Congreso. A su juicio, la decisión transmite la sensación de que el sistema continúa protegiendo a figuras poderosas frente a las víctimas. “Seguimos cuestionando un sistema que protege a los abusadores”, señalaba la familia, que también ha reivindicado la memoria de Giuffre y el derecho de los supervivientes a que se haga justicia.

(con información de EFE)