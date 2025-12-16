La Policía de Australia confirmó que el autor de la masacre en Sídney era originario del sur de India

La Policía de Australia informó que Sajid Akram, de 50 años, señalado como principal autor del tiroteo en Bondi Beach que dejó 15 muertos y decenas de heridos, nació en Hyderabad, en el sur de la India, y residía en Australia desde 1998.

De acuerdo con fuentes policiales del estado indio de Telangana, Akram había regresado a su país natal en contadas ocasiones, únicamente por temas familiares o de propiedades, y no mantenía vínculos recientes con comunidades religiosas o activistas en la región.

Tras la masacre, que conmocionó a Australia durante el festival judío de Hanukkah, la policía india examinó el pasado de Akram en busca de posibles conexiones o antecedentes criminales.

“No existe historial delictivo ni señales de radicalización en India”, declararon las autoridades de Telangana a la prensa internacional. Su familia local ─según confirmaron a medios indios─ no tenía conocimiento de ningún comportamiento extremista ni de indicios que alertaran sobre un cambio de actitud en Akram o su hijo Naveed, de 24 años, el otro sospechoso del atentado.

La investigación conjunta entre la policía de ambos países reveló que Sajid Akram, con estudios universitarios en India y titular de un pasaporte indio, había construido una nueva vida en Australia, donde sus hijos nacieron y adquirieron nacionalidad australiana. De acuerdo con los informes, tras trasladarse a Australia, Akram contrajo matrimonio con una ciudadana de ascendencia europea y se mantuvo alejado de la comunidad india local.

Sin embargo, el foco de la pesquisa apunta hoy a un reciente viaje internacional realizado por Sajid y Naveed Akram a Filipinas, semanas antes del ataque.

Las autoridades filipinas confirmaron que ambos pasaron casi todo noviembre en el país, y que Sajid ingresó con documentación india mientras su hijo utilizó pasaporte australiano. La Australian Broadcasting Corporation (ABC) citó fuentes de inteligencia que sugieren que padre e hijo podrían haber realizado entrenamiento de tipo militar durante su estancia, aunque no hay constataciones oficiales sobre la naturaleza de su viaje o contactos con grupos armados en la región.

Personas rinden homenaje a las víctimas del ataque armado durante una vigilia en Bondi Beach, en Sídney (REUTERS/Flavio Brancaleone)

La policía australiana añadió que Naveed Akram había sido observado desde 2019 debido a sus relaciones con personas posteriormente condenadas por terrorismo en Sídney, pero no había indicios de peligrosidad inmediata en ese momento. A nivel doméstico, las investigaciones en India insisten en que la radicalización de Sajid Akram ocurrió fuera del país y que no existe evidencia de lazos con círculos extremistas de Telangana o con redes transnacionales de radicalismo islámico asentadas en India.

El ataque terrorista fue reivindicado por el grupo Estado Islámico, aunque las autoridades australianas aún indagan sobre los canales concretos de radicalización y soporte logístico. El primer ministro Anthony Albanese confirmó que el trasfondo ideológico del atentado corresponde a la “doctrina de odio del Estado Islámico”, sin que la policía local encuentre vínculos relevantes con movimientos propios de la India.

El ataque en Bondi Beach, además de representar el episodio más letal contra la comunidad judía en Australia en décadas, ha levantado preocupaciones sobre el alcance global de los procesos de radicalización y la capacidad de los gobiernos para identificar amenazas que se gestan entre fronteras y surgen en comunidades diversas.

El primer ministro Anthony Albanese confirmó que el trasfondo ideológico del atentado corresponde a la “doctrina de odio del Estado Islámico” (REUTERS/Hollie Adams)

Las autoridades indias y australianas colaboran estrechamente para dilucidar la cronología y motivaciones del acto terrorista, así como analizar las rutas y contactos internacionales que habrían podido influir en el cambio de actitud de Sajid y Naveed Akram.

Mientras la investigación avanza sobre la conexión filipina y las actividades recientes de los atacantes, la comunidad india en Australia y las autoridades en India reiteran su rechazo a cualquier forma de extremismo y colaboran con los organismos de seguridad australianos para descartar riesgos futuros y reforzar el control frente a actividades yihadistas transnacionales.