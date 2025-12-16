Mundo

La Policía de Australia confirmó que el autor de la masacre en Sídney era originario del sur de India

Las autoridades detallaron que el sospechoso nació en Hyderabad, emigró a Australia en los años noventa y no mantenía vínculos recientes con su país de origen

Guardar
La Policía de Australia confirmó
La Policía de Australia confirmó que el autor de la masacre en Sídney era originario del sur de India

La Policía de Australia informó que Sajid Akram, de 50 años, señalado como principal autor del tiroteo en Bondi Beach que dejó 15 muertos y decenas de heridos, nació en Hyderabad, en el sur de la India, y residía en Australia desde 1998.

De acuerdo con fuentes policiales del estado indio de Telangana, Akram había regresado a su país natal en contadas ocasiones, únicamente por temas familiares o de propiedades, y no mantenía vínculos recientes con comunidades religiosas o activistas en la región.

Tras la masacre, que conmocionó a Australia durante el festival judío de Hanukkah, la policía india examinó el pasado de Akram en busca de posibles conexiones o antecedentes criminales.

No existe historial delictivo ni señales de radicalización en India”, declararon las autoridades de Telangana a la prensa internacional. Su familia local ─según confirmaron a medios indios─ no tenía conocimiento de ningún comportamiento extremista ni de indicios que alertaran sobre un cambio de actitud en Akram o su hijo Naveed, de 24 años, el otro sospechoso del atentado.

La investigación conjunta entre la policía de ambos países reveló que Sajid Akram, con estudios universitarios en India y titular de un pasaporte indio, había construido una nueva vida en Australia, donde sus hijos nacieron y adquirieron nacionalidad australiana. De acuerdo con los informes, tras trasladarse a Australia, Akram contrajo matrimonio con una ciudadana de ascendencia europea y se mantuvo alejado de la comunidad india local.

Sin embargo, el foco de la pesquisa apunta hoy a un reciente viaje internacional realizado por Sajid y Naveed Akram a Filipinas, semanas antes del ataque.

Las autoridades filipinas confirmaron que ambos pasaron casi todo noviembre en el país, y que Sajid ingresó con documentación india mientras su hijo utilizó pasaporte australiano. La Australian Broadcasting Corporation (ABC) citó fuentes de inteligencia que sugieren que padre e hijo podrían haber realizado entrenamiento de tipo militar durante su estancia, aunque no hay constataciones oficiales sobre la naturaleza de su viaje o contactos con grupos armados en la región.

Personas rinden homenaje a las
Personas rinden homenaje a las víctimas del ataque armado durante una vigilia en Bondi Beach, en Sídney (REUTERS/Flavio Brancaleone)

La policía australiana añadió que Naveed Akram había sido observado desde 2019 debido a sus relaciones con personas posteriormente condenadas por terrorismo en Sídney, pero no había indicios de peligrosidad inmediata en ese momento. A nivel doméstico, las investigaciones en India insisten en que la radicalización de Sajid Akram ocurrió fuera del país y que no existe evidencia de lazos con círculos extremistas de Telangana o con redes transnacionales de radicalismo islámico asentadas en India.

El ataque terrorista fue reivindicado por el grupo Estado Islámico, aunque las autoridades australianas aún indagan sobre los canales concretos de radicalización y soporte logístico. El primer ministro Anthony Albanese confirmó que el trasfondo ideológico del atentado corresponde a la “doctrina de odio del Estado Islámico”, sin que la policía local encuentre vínculos relevantes con movimientos propios de la India.

El ataque en Bondi Beach, además de representar el episodio más letal contra la comunidad judía en Australia en décadas, ha levantado preocupaciones sobre el alcance global de los procesos de radicalización y la capacidad de los gobiernos para identificar amenazas que se gestan entre fronteras y surgen en comunidades diversas.

El primer ministro Anthony Albanese
El primer ministro Anthony Albanese confirmó que el trasfondo ideológico del atentado corresponde a la “doctrina de odio del Estado Islámico” (REUTERS/Hollie Adams)

Las autoridades indias y australianas colaboran estrechamente para dilucidar la cronología y motivaciones del acto terrorista, así como analizar las rutas y contactos internacionales que habrían podido influir en el cambio de actitud de Sajid y Naveed Akram.

Mientras la investigación avanza sobre la conexión filipina y las actividades recientes de los atacantes, la comunidad india en Australia y las autoridades en India reiteran su rechazo a cualquier forma de extremismo y colaboran con los organismos de seguridad australianos para descartar riesgos futuros y reforzar el control frente a actividades yihadistas transnacionales.

Temas Relacionados

AustraliaSídneyTelanganaHyderabadSajid AkramBondi BeachÚltimas Noticias AméricaHanukkahFestival judío

Últimas Noticias

El régimen de Irán le negó atención médica independiente a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras su violento arresto

La familia de la activista reportó que fue golpeada en la cabeza, rostro y cuello durante su detención y que las autoridades rechazaron el pedido para que un médico externo evaluara su estado de salud

El régimen de Irán le

Amnistía Internacional exigió al régimen de Irán la liberación inmediata de Narges Mohammadi y de otros activistas

La organización de derechos humanos reportó al menos 39 detenciones y señaló que varias personas fueron sometidas a malos tratos durante su arresto

Amnistía Internacional exigió al régimen

Reino Unido revisará las leyes de financiación política tras un caso de sobornos rusos

El Gobierno británico encargó una investigación independiente sobre donaciones, partidos y posibles vías de interferencia extranjera después de que el ex eurodiputado Nathan Gill fuera condenado por aceptar pagos a cambio de apoyar a Moscú

Reino Unido revisará las leyes

La Unión Europea afirmó que espera profundizar su relación con Chile tras el triunfo de Kast

Bruselas felicitó al presidente electo y manifestó su disposición a ampliar los vínculos políticos, económicos y de cooperación con el nuevo gobierno chileno

La Unión Europea afirmó que

El petróleo cae a mínimos en años por las esperanzas de paz en Ucrania y Wall Street sufre por los datos de empleo

El Brent se desplomó por debajo de USD 60, mientras el WTI toca su nivel más bajo desde 2021, ante la posibilidad de que un acuerdo entre Rusia y Ucrania relaje las sanciones y sature el mercado. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 4.6% en noviembre, su nivel más alto en cuatro años

El petróleo cae a mínimos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Municipalidad de Lima retrocede y

Municipalidad de Lima retrocede y ratifica que no cobrarán peajes en la Panamericana Sur “hasta todo el próximo año”

Argentina volvió a pedir por liberación de Nahuel Gallo ante la ONU a más de un año de su desaparición en Venezuela

Salomón Bustamante habría reaccionado a los comentarios sobre su relación con Laura de León: “Yo lo pensé, Silvestre lo dijo”

Fórmula 1: fechas de lanzamientos y tests que marcarán el inicio de la temporada 2026 para Checo Pérez

Víctor Revoredo afirma que el 99,9% de la Policía Nacional son “gente buena” y que los agentes irrecuperables capturados por sus propios compañeros

INFOBAE AMÉRICA
Brasil embargó 100 millones de

Brasil embargó 100 millones de dólares al Comando Vermelho en una ofensiva contra su red de lavado

Ousmane Dembélé alza también el The Best y Luis Enrique se corona como mejor entrenador

Recuperan otros 30 cadáveres entre los escombros de un edificio en Gaza bombardeado hace dos años por Israel

Noruega gana su quinto Mundial femenino de balonmano ante Alemania

La Asamblea Nacional de Francia aprueba la ley de financiación de la Seguridad Social para 2026

ENTRETENIMIENTO

Nick Reiner perdió la virginidad

Nick Reiner perdió la virginidad con una trabajadora sexual y usó dinero robado de sus padres

Jim Carrey detuvo el rodaje de ‘El Grinch’ tras un susto con Taylor Momsen

Renate Reinsve explicó por qué se negó a seguir la industria y ahora podría ganar un Óscar: “No me sometí a las reglas en absoluto”

La selección personal de Rob Reiner sobre sus mejores películas

Rob Reiner iba a reunirse con los Obama el día en que lo encontraron muerto junto a su esposa