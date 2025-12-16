Mundo

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

La sentencia fue dictada tras el reconocimiento de culpa del acusado, quien embistió a decenas de personas durante una celebración deportiva, dejando a más de un centenar de heridos, incluidos menores de edad

Agentes de policía operan mientras se ve una bandera del Liverpool FC al fondo en el lugar de un incidente donde un automóvil atropelló a una multitud de fanáticos que celebraba el título de la Premier League (REUTERS/Isabel Infantes/Foto de archivo)

Paul Doyle, el conductor que arrolló a una multitud en mayo, hiriendo a 134 personas durante la celebración del Liverpool FC por el título de la liga inglesa de fútbol, fue condenado el martes a 21 años y medio de prisión.

“Perdió el control en un arrebato de ira, decidido a abrirse paso a través de la multitud, fueran cuales fueran las consecuencias”, y “utilizó su vehículo como un arma extremadamente peligrosa”, sentenció el juez del tribunal penal de Liverpool (noroeste de Inglaterra).

Doyle, de 54 años, “utilizó su vehículo como un arma”, había subrayado el lunes, en la primera jornada de la audiencia, el fiscal, Paul Greaney, sobre este caso, ocurrido el pasado 26 de mayo en Liverpool.

“Es casi imposible comprender cómo cualquier persona con buen juicio podría haber actuado como usted lo hizo. Conducir un vehículo contra multitudes de peatones con tal persistencia y desprecio por la vida humana desafía toda comprensión ordinaria”, señaló el juez.

Bosquejo de artista que muestra a Paul Doyle en el tribunal de Liverpool el 25 de noviembre del 2025. (Bosquejo realizado por Elizabeth Cook/PA via AP)

“Violencia calculada”

El conductor retrocedió y luego aceleró, zigzagueando y atropellando a personas en ambos lados de la calle, causando 134 heridos, según un primer balance de la policía de Merseyside, la región de Liverpool.

Ocho de las víctimas eran menores en ese momento, una de ellas un bebé de seis meses, según la fiscalía.

Al declararse culpable, Doyle “reconoció haber embestido deliberadamente a la multitud de personas inocentes”, declaró Sarah Hammond, la representante de la acusación, en un comunicado.

En los vídeos se le veía “cada vez más agitado por la multitud. En lugar de esperar a que pasara, embistió deliberadamente contra ella, abriéndose paso por la fuerza”, continuó Hammond.

Agentes de policía trabajan en el lugar después de un incidente en el que un automóvil atropelló a una multitud de fanáticos del Liverpool durante un desfile que celebraba el título de la Premier League de fútbol de su equipo, en el centro de Liverpool, Gran Bretaña, el 27 de mayo de 2025. REUTERS/Phil Noble/Foto de archivo

“Conducir un vehículo contra una multitud es un acto de violencia calculada. No fue un descuido momentáneo por parte de Doyle sino una decisión que tomó ese día y que convirtió una celebración en el caos”, añadió.

Tras el cambio de declaración de Doyle, John Fitzgerald, el inspector jefe detective de la Policía de Merseyside, la región de Liverpool, afirmó que aquel atropello “sigue teniendo un impacto físico y psicológico en muchas personas”.

“Solo por pura suerte no hubo muertos por las acciones temerarias de Doyle. Sabemos que mucha gente todavía se está recuperando de las lesiones que sufrió ese día”, añadió.

“Esperamos que el hecho de saber que Doyle se enfrenta ahora a una considerable pena de prisión pueda ayudar a los afectados a seguir adelante con sus vidas”, dijo Fitzgerald.

El video que explica cómo burló los controles la camioneta que atropelló a una multitud en Liverpool

Paul Doyle fue arrestado en el lugar de los hechos y la policía descartó rápidamente la hipótesis “terrorista”, aclarando que se trataba de un incidente aislado.

Las razones que llevaron a este padre de tres adolescentes, residente en las afueras de Liverpool y empleado en el sector de la ciberseguridad, a maniobrar de ese modo siguen siendo poco claras.

