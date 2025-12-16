El autor del ataque terrorista en Bondi Beach salió del estado de coma mientras siguen las investigaciones sobre el hecho

Sajid Akram y Naveed Akram, terroristas que asesinaron a 15 personas durante una celebración de Janucá en Sidney, Australia, este 14 de diciembre.

El autor del atentado en Bondi Beach, Naveed Akram, de 24 años, se despertó del coma tras haber resultado gravemente herido por un disparo durante el ataque, según informó la policía al Sydney Morning Herald. El medio señaló que el estado actual de Akram no está claro. El ataque tuvo lugar durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney, y fue perpetrado por Akram junto a su padre, Sajid Akram, de 50 años, quien también recibió un disparo y falleció en el lugar.

Las autoridades sumaron este martes un nuevo elemento a las investigaciones sobre el caso al conocer que ambos responsables de una de las masacres más letales en la historia reciente de Australia, permanecieron casi todo el mes de noviembre de 2025 en Filipinas. Autoridades migratorias en Manila confirmaron a AFP que Sajid Akram ingresó al país como “nacional indio” y que ambos llegaron juntos a Filipinas el 1 de noviembre desde Sídney, con la provincia sureña de Davao como destino final. La portavoz de inmigración, Dana Sandoval, explicó que Sajid Akram y su hijo salieron del país el 28 de noviembre en un vuelo de conexión de Davao a Manila, con regreso a Sídney.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró que “las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito de ello y adónde fueron cuando estuvieron allí, están bajo investigación en este momento”, declaraciones recogidas por AFP. Mientras tanto, fuentes policiales y militares filipinas aseguraron a la prensa local que continúan las indagaciones sobre la presencia de ambos hombres en territorio filipino durante ese periodo. Los registros migratorios confirman la permanencia de Naveed y Sajid Akram en Filipinas por casi cuatro semanas.

El ataque en Bondi Beach ocurrió durante una celebración de Janucá y dejó a Sajid Akram, padre del atacante, fallecido en el lugar (REUTERS/Flavio Brancaleone)

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, indicó este martes que los dos hombres “probablemente” adoptaron posturas radicales tras la influencia en la ideología del Estado Islámico. La declaración se dio durante la investigación destinada a esclarecer los antecedentes y movimientos de los atacantes antes del atentado en Bondi Beach.

La estadía en Mindanao, isla donde se encuentra Davao, implica especial atención por el historial de insurgencia islamista en esa región del sur de Filipinas. Mindanao ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados y el Gobierno, así como de episodios violentos atribuidos a organizaciones asociadas con extremismo. Entre estos se incluye el asedio de la ciudad de Marawi en 2017, cuando los grupos Maute y Abu Sayyaf, alineados con el Estado Islámico, controlaron zonas urbanas y provocaron una ofensiva militar que duró cinco meses y causó más de 1.000 muertos.

Las autoridades investigan la estadía de Naveed y Sajid Akram en Filipinas durante casi todo noviembre de 2025 (REUTERS/Hollie Adams)

Pese a la declaración oficial sobre la derrota territorial de estos grupos insurgentes, el Ejército filipino mantiene operaciones de inteligencia y control en la región. De acuerdo con funcionarios consultados por AFP, la actividad insurgente disminuyó desde 2017, aunque las autoridades continúan con la búsqueda de remanentes y líderes radicalizados en Mindanao.

Durante la estadía de Akram padre e hijo en Filipinas, no se abrieron investigaciones penales en su contra ni se reportaron contactos con grupos armados locales, según autoridades filipinas citadas por AFP. Tampoco existían alertas internacionales activas al momento de su entrada o salida del país.