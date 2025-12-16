Mundo

Amnistía Internacional exigió al régimen de Irán la liberación inmediata de Narges Mohammadi y de otros activistas

La organización de derechos humanos reportó al menos 39 detenciones y señaló que varias personas fueron sometidas a malos tratos durante su arresto

Guardar
Denuncian "palizas, insultos y obscenidades"
Denuncian "palizas, insultos y obscenidades" durante la detención de la Nobel iraní Narges Mohammadi

La ONG Amnistía Internacional solicitó este martes al régimen iraní la liberación “inmediata e incondicional” de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y de al menos 39 personas detenidas la semana pasada en un funeral de un conocido abogado de derechos humanos en Mashhad.

La organización denunció un grave retroceso en las condiciones de libertad y rechazó las justificaciones oficiales iraníes para el arresto de quienes participaron pacíficamente en la ceremonia de Khosrow Alikordi.

La represión estatal desencadenó denuncias sobre violencia y tortura. Según informes recogidos por Amnistía Internacional y familiares, las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente a Mohammadi y a otros referentes como Alieh Motalebzadeh y Hasti Amiri, quienes necesitaron atención médica urgente.

Los agentes infligieron torturas y otros malos tratos, incluidos golpes violentos que provocaron lesiones y hospitalizaciones”, precisó la organización en un comunicado a través de su cuenta en X.

Mohammadi, símbolo internacional de la resistencia contra la represión en Irán, informó en una llamada telefónica desde el hospital que sufrió dos internaciones a causa de severas palizas recibidas durante la detención.

Mohammadi, símbolo internacional de la
Mohammadi, símbolo internacional de la resistencia contra la represión en Irán, informó en una llamada telefónica desde el hospital que sufrió dos internaciones a causa de severas palizas recibidas durante la detención

La galardonada con el Nobel de la Paz pidió a sus abogados que exijan un proceso penal contra las fuerzas de seguridad responsables, y reiteró que la persecución y las amenazas proferidas contra ella incluyen acusaciones graves como “colaborar con el Estado de Israel”, cargo penado con la muerte según la legislación iraní.

Diversos activistas y defensores de derechos civiles respaldaron el pedido urgente de Amnistía Internacional. Este lunes, veinte figuras de la sociedad civil iraní, incluidos los cineastas Jafar Panahi y Mohammad Rasoulof, suscribieron un comunicado conjunto reclamando la liberación de Mohammadi y de todas las personas arrestadas en Mashhad.

La detención violenta de activistas no es reacción al desorden”, indicaron, “sino la continuación de una estrategia deliberada de amordazar la sociedad civil, suprimir la autodeterminación y bloquear toda transición pacífica en el país”.

La carta también responsabilizó al régimen de Teherán y a sus agentes de cualquier daño físico o psicológico sufrido por los detenidos. Destacados defensores como Sedigheh Vasmaghi y el preso político Mostafa Tajzadeh se sumaron a la denuncia que puso de relieve el endurecimiento represivo vigente en la República Islámica.

Según cifras oficiales, las fuerzas de seguridad arrestaron a 39 personas el 12 de diciembre durante el homenaje a Alikordi, justificando su accionar en supuestas violaciones del orden público. Sin embargo, videos distribuidos en redes sociales mostraron a Mohammadi y a otros asistentes coreando consignas como “Viva Irán” o “Muerte al dictador”.

Según informes recogidos por Amnistía
Según informes recogidos por Amnistía Internacional y familiares, las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente a Mohammadi y a otros referentes como Alieh Motalebzadeh y Hasti Amiri (Europa Press)

Mohammadi, de 53 años, lleva dos décadas combinando períodos en libertad provisional, hospitalizaciones y continúas condenas, tras trece arrestos y nuevas sentencias por cargos de propaganda, conspiración contra la seguridad estatal y denuncia pública de las políticas restrictivas del régimen.

Fue galardonada con el Nobel de la Paz por su papel en las protestas contra el código obligatorio de vestimenta impuesto a las mujeres, así como por su tenaz activismo en favor de las libertades individuales. Las autoridades impiden que obtenga un pasaporte y la separan de sus hijos hace más de una década.

Amnistía Internacional y organizaciones locales advierten que la detención de Mohammadi y otros activistas revela la intensificación de la represión como mecanismo de disuasión contra la protesta y la movilización cívica en Irán.

El contexto de represión se suma a un historial de restricciones sistemáticas a los derechos humanos, persecución judicial y criminalización de cualquier movimiento crítico. La presión internacional sobre el régimen, subrayan los activistas, resulta crucial para proteger la vida e integridad de Mohammadi y los demás detenidos, así como para impedir nuevos abusos en las cárceles iraníes.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Amnistía InternacionalNarges MohammadiIránMashhadKhosrow AlikordiAlieh MotalebzadehHasti AmiriPremio Nobel de la PazÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Reino Unido revisará las leyes de financiación política tras un caso de sobornos rusos

El Gobierno británico encargó una investigación independiente sobre donaciones, partidos y posibles vías de interferencia extranjera después de que el ex eurodiputado Nathan Gill fuera condenado por aceptar pagos a cambio de apoyar a Moscú

Reino Unido revisará las leyes

La Unión Europea afirmó que espera profundizar su relación con Chile tras el triunfo de Kast

Bruselas felicitó al presidente electo y manifestó su disposición a ampliar los vínculos políticos, económicos y de cooperación con el nuevo gobierno chileno

La Unión Europea afirmó que

El petróleo cae a mínimos en años por las esperanzas de paz en Ucrania y Wall Street sufre por los datos de empleo

El Brent se desplomó por debajo de USD 60, mientras el WTI toca su nivel más bajo desde 2021, ante la posibilidad de que un acuerdo entre Rusia y Ucrania relaje las sanciones y sature el mercado. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 4.6% en noviembre, su nivel más alto en cuatro años

El petróleo cae a mínimos

Más de 17 millones de afganos enfrentarán una grave crisis alimentaria, advierte la ONU

El deterioro económico, la falta de asistencia internacional y el retorno masivo de población desde países vecinos profundizan una crisis que dejará a más de un tercio de la población afgana en niveles críticos de hambre

Más de 17 millones de

Emmanuel Macron reiteró su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La presión del sector rural francés y la exigencia de mecanismos de protección obligan a Bruselas a replantear su estrategia de apertura comercial

Emmanuel Macron reiteró su oposición
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manuela Gómez reconoce que salió

Manuela Gómez reconoce que salió de un bar sin pagar y busca saldar la deuda: estaba con Sara Uribe

Novena de Aguinaldos: el orden correcto para rezarla y cuál es su origen

Día 1 de la Novena de Aguinaldos - martes 16 de diciembre: la encarnación del Verbo Eterno

El Ministerio de Educación Nacional establece fecha para la prueba escrita del Concurso Docente 2026

Incendio en La Victoria: Emergencia moviliza a Bomberos a casona usada como almacén de bicicletas en Jirón Raymondi

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán le

El régimen de Irán le negó atención médica independiente a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras su violento arresto

El Atlético de Madrid tropieza en Ipurua y se distancia de Real Madrid y Real Sociedad en la Liga Moeve F

Las ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas para menores de 16 años comenzarán a darse este miércoles

Aitana Bonmatí conquista su tercer The Best

Vivian, por sanción, y Yuri, lesionado, bajas para el partido frente al Espanyol

ENTRETENIMIENTO

Renate Reinsve explicó por qué

Renate Reinsve explicó por qué se negó a seguir la industria y ahora podría ganar un Óscar: “No me sometí a las reglas en absoluto”

La selección personal de Rob Reiner sobre sus mejores películas

Rob Reiner iba a reunirse con los Obama el día en que lo encontraron muerto junto a su esposa

Condenan a segundo médico por venta ilegal de ketamina vinculada a la muerte de Matthew Perry

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión