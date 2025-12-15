EEUU afirmó que hubo “muchos avances” durante la reunión en Berlín para tratar el plan de paz de Trump para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, estrecha la mano del enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkof (REUTERS)

Las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania concluyeron este domingo por la noche en Berlín su primera reunión presencial sobre el plan de paz que impulsa Washington para poner fin a la guerra con Rusia, con un balance inicial positivo expresado por el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien afirmó que “ha habido muchos avances”.

El encuentro se desarrolló durante más de cinco horas en la Cancillería alemana y estuvo encabezado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, junto a los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, según informó el asesor de la oficina presidencial ucraniana Dmitró Litvin. Tras el cierre de la jornada, Witkoff ofreció una valoración pública limitada y evitó detallar los contenidos tratados o los puntos que permanecen abiertos en la negociación.

De acuerdo con Litvin, las conversaciones continuarán este lunes por la mañana en la capital alemana. El objetivo consiste en profundizar el trabajo técnico y político sobre el documento que Estados Unidos busca consensuar primero con Kiev antes de presentarlo al Kremlin. El funcionario confirmó a la agencia pública Ukrinform que ambas delegaciones acordaron mantener el diálogo sobre los distintos aspectos del plan.

Zelensky lideró una delegación ucraniana de alto nivel que incluyó al secretario del Consejo para la Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrí Gnátov. La presencia de estos funcionarios reflejó la centralidad que Kiev otorga a las discusiones sobre seguridad y defensa dentro del proceso impulsado por Washington.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, abandona la Cancillería tras las conversaciones con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, organizadas por el canciller alemán Friedrich Merz en Berlín, Alemania, el 14 de diciembre de 2025 (REUTERS/Annegret Hilse)

El eje de las conversaciones gira en torno a un plan de paz de 20 puntos elaborado por la Administración estadounidense, con el propósito de establecer las bases de un acuerdo político preliminar. Según fuentes diplomáticas citadas por medios estadounidenses, la intención de la Administración de Donald Trump apunta a cerrar un entendimiento inicial con Ucrania antes de las festividades de fin de año, para luego abrir un canal formal de negociación con Moscú.

Uno de los principales puntos de fricción continúa en torno al futuro de los territorios en disputa en el Donbás, en el este de Ucrania, en particular las regiones de Donetsk y Lugansk, que permanecen parcialmente bajo ocupación de fuerzas rusas. Las autoridades ucranianas reiteraron en distintas instancias que cualquier arreglo territorial requiere garantías de seguridad sólidas que eviten una nueva agresión una vez finalizadas las hostilidades.

En ese marco, Zelensky busca asegurarse de que Estados Unidos ofrezca compromisos de seguridad vinculantes, un aspecto que Kiev considera central tras casi cuatro años de guerra a gran escala. Funcionarios ucranianos señalaron que un alto el fuego sin mecanismos claros de disuasión podría dejar al país en una situación de vulnerabilidad estratégica.

Un agente de policía usa binoculares mientras vigila la zona en Berlín, Alemania, el 14 de diciembre de 2025 (REUTERS/Axel Schmidt)

La elección de Berlín como sede del primer encuentro respondió al rol de Alemania como uno de los principales actores europeos en el apoyo político, militar y financiero a Ucrania. El gobierno alemán aspira a desempeñar un papel relevante en la arquitectura de cualquier eventual acuerdo. La reunión de este domingo antecede a una cumbre convocada para este lunes por el canciller alemán, Friedrich Merz, con líderes de la Unión Europea y de la OTAN.

En ese foro, Zelensky prevé exponer los avances y las líneas rojas de Kiev ante sus socios europeos, mientras las partes evalúan la eventual participación de los emisarios estadounidenses en las discusiones. La coordinación entre Washington y las capitales europeas aparece como un componente clave para otorgar viabilidad política a cualquier propuesta de paz.