Alemania en alerta: el gobierno refuerza medidas para proteger sectores estratégicos ante China

ARCHIVO: el canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, habla en la convención del partido CSU en Múnich, Alemania, el 13 de diciembre de 2025 (Reuters)

El desequilibrio comercial entre Alemania y China ha alcanzado niveles históricos, con un déficit que podría superar los 88 mil millones de euros (alrededor de USD 102 mil millones) este año, según cifras del gobierno alemán. Este giro marca el final de una era en la que la economía alemana prosperó gracias a la exportación de maquinaria y tecnología al gigante asiático, y revela una transformación profunda en la política industrial y comercial de la mayor economía europea.

En los últimos años, la industria alemana ha experimentado una caída del 14% en su producción desde el máximo alcanzado en 2017, mientras que el sector manufacturero ha perdido casi 5% de sus empleos desde 2019, de acuerdo con la consultora Ernst & Young. El sector automotriz, uno de los pilares tradicionales del país, ha recortado cerca del 13% de sus puestos de trabajo en el mismo periodo. Este deterioro se ha visto agravado por la irrupción de productos chinos, que han desplazado a los fabricantes alemanes en mercados clave, tanto en Europa como a nivel global.

La presión competitiva se ha intensificado en sectores como el químico y el de maquinaria. Según datos del think tank Rhodium, entre 2019 y 2024, Alemania perdió el liderazgo mundial en equipos de generación de energía y maquinaria frente a China. En el mercado de equipos eléctricos, la brecha se ha ampliado aún más a favor de los fabricantes chinos. Por primera vez, este año Alemania importó más bienes de capital desde China de los que exportó a ese país. El Instituto Económico Alemán reportó que, en el segundo trimestre de 2025, las importaciones de cajas de cambios manuales procedentes de China se triplicaron, mientras que la cuota de mercado de los fabricantes alemanes de automóviles en China cayó de la mitad a un tercio en solo dos años.

El impacto de esta transformación se percibe con especial fuerza en regiones industriales como Leipzig, donde la competencia de los productos químicos chinos ha provocado una caída de la rentabilidad y el cierre de plantas. Dow Chemical anunció recientemente el cierre de dos instalaciones en la zona y la eliminación de más de 500 empleos. BASF y otros gigantes del sector han recortado miles de puestos de trabajo en Alemania, al tiempo que expanden su presencia en China. Vedran Kujundzic, director comercial de DOMO Chemicals, explicó que los productos chinos han incrementado su cuota en el mercado europeo de poliamida 6 del 5% al 20% en un solo año, ofreciendo descuentos promedio del 20% respecto a los productores europeos.

ARCHIVO: Ceremonia oficial de bienvenida para el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, por parte del jefe del régimen de China, Xi Jinping, y su esposa, en el Gran Salón del Pueblo, Beijing, China, el 4 de diciembre de 2025. (Reuters)

La respuesta política y empresarial alemana ha sido contundente. El canciller Friedrich Merz anunció el mes pasado que el gobierno protegerá a los fabricantes de acero nacionales frente a la competencia china. Además, Berlín ha endurecido la prohibición de componentes chinos en redes de datos móviles y respalda cláusulas de “compra europea” en licitaciones públicas. En noviembre, el recién creado Consejo de Seguridad Nacional abordó los riesgos estratégicos derivados de la dependencia de minerales críticos controlados por China y trabaja en medidas de diversificación, según un funcionario alemán citado por The Wall Street Journal.

El giro proteccionista se refleja también en la postura de las principales asociaciones empresariales. La Federación de Industrias Alemanas rompió en 2019 con su tradicional enfoque favorable a China y calificó al país asiático como “competidor sistémico”. Este año, la federación de fabricantes de maquinaria VDMA acusó a China de competencia desleal y reclamó la adopción de medidas antidumping y sanciones contra exportadores chinos que incumplen la legislación europea. Oliver Richtberg, responsable de comercio exterior de VDMA, declaró: “Somos partidarios del libre comercio, pero no podemos tolerar políticas comerciales desleales. Si China no juega limpio, debemos obligarla a hacerlo”.

El distanciamiento de Alemania respecto a China no es homogéneo en todos los sectores. Empresas con una fuerte exposición al mercado chino, como algunos fabricantes de automóviles y productos químicos, continúan invirtiendo en el país asiático. Al mismo tiempo, el gobierno alemán observa con cautela los movimientos de sus aliados, que oscilan entre la confrontación y la búsqueda de entendimientos con Pekín.

La fragmentación del comercio global, impulsada por la rivalidad entre Estados Unidos y China y el auge de fuerzas populistas en Occidente, ha debilitado la tradicional defensa alemana del libre comercio. El presidente francés Emmanuel Macron, tras su visita a China, declaró al diario Les Echos: “China está golpeando el corazón del modelo industrial y de innovación europeo”.

En el ámbito empresarial, compañías como Herrenknecht, fabricante de tuneladoras de alta tecnología, han visto cómo sus rivales chinos, respaldados por subsidios estatales, dominan ahora el mercado global. Anja Heckendorf, portavoz de la empresa, afirmó: “Estamos bajo una presión competitiva creciente, especialmente por parte de proveedores chinos subvencionados por el Estado”. Herrenknecht explora nuevos mercados como India y apuesta por proyectos de mayor complejidad, al tiempo que reclama investigaciones antidumping y una política de “Europa primero” en las contrataciones públicas.

El debate sobre la estrategia futura de Alemania frente a China se intensifica. Dirk Schumacher, economista jefe del banco estatal KfW, advirtió: “Como país, debemos decidir qué estamos dispuestos a seguir importando de China y qué queremos seguir produciendo nosotros mismos. Esto podría implicar levantar barreras para proteger sectores estratégicamente relevantes”.

Noah Barkin, analista de Rhodium, señaló que Europa sigue abierta a la inversión china, pero los responsables políticos quieren que el continente obtenga beneficios en términos de conocimiento y empleo. La incógnita es si China aceptará estas condiciones o si Europa estará dispuesta a cerrar su mercado si no lo hace.

El dilema estratégico se agrava ante la incertidumbre sobre la política estadounidense. Norbert Röttgen, legislador conservador y experto en política exterior, resumió la encrucijada: “Debemos reducir nuestra dependencia de China. Pero si Estados Unidos nos falla, eso influirá en cómo definimos nuestra relación con China”.