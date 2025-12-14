El Partido Demócrata de Hong Kong, histórico bloque moderado que se oponía a China, anunció su disolución tras más de 30 años

Lo Kin-hei, presidente del Partido Democrático de Hong Kong, y otros miembros del partido asisten a una conferencia de prensa después de una asamblea general extraordinaria para votar sobre la disolución del partido, en Hong Kong, China, el 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Jessie Pang

El mayor partido prodemocracia de Hong Kong votó este domingo para disolverse después de más de 30 años de activismo, lo que marca el fin de una era en el otrora diverso panorama político de la ciudad semiautónoma china.

El presidente del Partido Demócrata, Lo Kin-hei, afirmó que el entorno político era un factor importante a considerar, y que cerca del 97% de los votos de los miembros apoyaron su disolución. Aseguró que es la mejor solución para sus miembros.

“Sin embargo, como los tiempos han cambiado, ahora, con profundo pesar, debemos cerrar este capítulo”, dijo.

Los veteranos del partido habían dicho anteriormente a The Associated Press que a algunos miembros se les advirtió de las consecuencias si el partido no cerraba.

Su desaparición refleja la disminución de las libertades prometidas a la ex colonia británica cuando regresó al dominio chino en 1997.

Un cartel se ve en la oficina de Partido Democrático de Hong Kong en Hong Kong, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Chan Long Hei, Archivo)

Arrestos y cierres durante la represión de Pekín

China impuso una ley de seguridad nacional en junio de 2020, tras las masivas protestas antigubernamentales del año anterior, argumentando que era necesaria para la estabilidad de la ciudad. En virtud de esta ley, numerosos activistas destacados, incluidos los expresidentes del Partido Demócrata Albert Ho y Wu Chi-wai, y otros exlegisladores, fueron arrestados.

Jimmy Lai, fundador del periódico prodemocrático Apple Daily, también fue acusado bajo la ley. Lai escuchará su veredicto el lunes. Apple Daily fue uno de los medios independientes más influyentes que fueron clausurados en los últimos cinco años.

Decenas de grupos de la sociedad civil también han cerrado, incluido el segundo partido pro democracia más grande, el Partido Cívico, y un grupo que organizaba vigilias anuales en conmemoración de la represión de la Plaza de Tiananmen en 1989.

En junio, la Liga de los Socialdemócratas, que se había mantenido activa organizando pequeñas protestas callejeras en los últimos años, anunció su cierre, citando una enorme presión política.

Un partido de oposición moderado lleno de estrellas políticas

El Partido Demócrata, fundado en 1994, fue un partido de oposición moderado que durante décadas impulsó el sufragio universal para elegir al líder de la ciudad. Entre sus miembros destacados se encuentran Martin Lee, apodado el “padre de la democracia” de la ciudad; Ho, exlíder del grupo que organizó las vigilias de Tiananmén; y Emily Lau, periodista convertida en activista.

Lo Kin-hei, presidente del Partido Democrático de Hong Kong, asiste a una conferencia de prensa después de una asamblea general extraordinaria para votar sobre la disolución del partido, en Hong Kong, China, el 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Joyce Zhou

En su día, ocupó múltiples escaños legislativos y reunió a docenas de concejales de distrito elegidos directamente que ayudaban a los residentes con sus problemas domésticos y municipales. Algunos de sus antiguos miembros se incorporaron al gobierno como altos funcionarios.

Su voluntad de negociar con Beijing llevó a que su propuesta se incluyera en un paquete de reforma política de 2010, una medida que provocó duras críticas de algunos miembros y otros defensores de la democracia que querían cambios más radicales.

A medida que surgieron nuevos grupos prodemocracia, la influencia del partido disminuyó. Pero cuando las protestas de 2019 arrasaron Hong Kong, el activismo del partido recuperó un amplio apoyo.

Durante la represión de Pekín, el Partido Demócrata se ha convertido en un grupo de presión. Las reformas electorales, diseñadas para garantizar que solo los “patriotas” gobernaran la ciudad, excluyeron en la práctica a todos los políticos prodemocráticos de la legislatura y los consejos de distrito.

El partido siguió adelante con conferencias de prensa sobre cuestiones de subsistencia. Incluso presentó opiniones sobre una legislación de seguridad nacional de origen nacional antes de su promulgación en marzo de 2024.

La oficina del Partido Democrático de Hong Kong está vacía después de una conferencia de prensa y una reunión general extraordinaria para votar sobre la disolución del partido, en Hong Kong, China, el 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Joyce Zhou

A principios de este año, el partido decidió crear un grupo de trabajo para estudiar los procedimientos necesarios para su disolución, y sus dirigentes consiguieron el mandato de sus miembros para acercarse a ese objetivo.

Regresión de las libertades

El expresidente Yeung Sum, en la conferencia de prensa del domingo, afirmó que la disolución del partido indicaba el retroceso de Hong Kong como sociedad libre y liberal. Aseguró que el camino hacia la implementación de la democracia tras la entrega de 1997 no fue un fracaso total, y añadió que la ciudad solo había recorrido la mitad del camino.

Yeung dijo que si un día se pudiera revisar el principio de “un país, dos sistemas” que Beijing utiliza para gobernar Hong Kong, y la ciudad pudiera volver a ser más abierta, la ciudad tendría un futuro mejor.

“Estamos en un punto bajo, pero no hemos perdido toda esperanza”, dijo.

Sobre si Hong Kong seguirá teniendo un movimiento democrático, Lo dijo que depende de cada hongkonés, destacando que el sufragio universal está prometido bajo la miniconstitución de la ciudad.

“Si los habitantes de Hong Kong creen que la democracia es el camino a seguir, creo que seguirán luchando por ella”.

(con información de AP)