Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos

Un policía custodia el mercado navideño donde un hombre en un automóvil atropelló a una multitud el 22 de diciembre de 2024 (Associated Press/Michael Probst)

Las autoridades alemanas informaron este sábado que arrestaron a cinco hombres bajo sospecha de planear un atentado islamista en un mercado navideño, donde, según la investigación, pretendían usar un vehículo para matar y herir a la mayor cantidad de personas posible.

La alerta se mantiene elevada en Alemania tras el ataque ocurrido el año pasado en el mercado navideño de Magdeburgo, donde un automóvil arrolló a la multitud, dejando seis muertos y cientos de heridos.

Entre los detenidos hay un egipcio, identificado como imán de una mezquita en Dingolfing-Landau, tres ciudadanos marroquíes y un sirio. Todos fueron arrestados el viernes en el estado de Bavaria. De acuerdo al comunicado conjunto de fiscales y policía, el egipcio de 56 años incitó a realizar la embestida, mientras que los marroquíes, de 30, 28 y 22 años, aceptaron llevar a cabo la acción, y el sirio, de 37, los alentó activamente.

Los sospechosos comparecieron este sábado ante un tribunal y permanecen bajo custodia. Joachim Herrmann, ministro del Interior de Bavaria, destacó la “excelente cooperación entre nuestros servicios de seguridad” que permitió frustrar “un potencial ataque con motivación islamista”.

Varias personas depositan flores en la plaza de la catedral de Magdeburgo, Alemania, el miércoles 1 de enero de 2025, en recuerdo de las víctimas del atentado perpetrado en un mercado navideño el 20 de diciembre de 2024 (Peter Gercke/Associated Press)

Las autoridades no precisaron en qué localidad fueron capturados ni el destino exacto que planeaban atacar los detenidos. Tampoco trascendió el grado de detalle alcanzado en la preparación del atentado ni cuál mercado navideño era el objetivo principal.

En respuesta a la creciente amenaza, varias ciudades de Alemania suspendieron la celebración de mercados navideños debido al alto costo de las medidas de seguridad. No obstante, el mercado de Magdeburgo logró abrir este año tras obtener una aprobación de último momento.

El diario alemán Bild fue el primero en reportar las detenciones vinculadas al plan de atentado en un mercado navideño. Según la publicación, el principal sospechoso egipcio incitó al ataque desde una mezquita en la región de Dingolfing-Landau.

La seguridad en los tradicionales mercados navideños durante el invierno alemán es una de las máximas prioridades para las autoridades desde varios incidentes recientes.

El año pasado, el 20 de diciembre, un hombre de origen saudí identificado como Talib A., de 50 años, embistió con una camioneta todoterreno a una multitud que se encontraba en un mercado navideño de Magdeburgo, al este del país, causando seis muertos y más de 300 heridos. El atacante ya había mostrado comportamientos erráticos y realizado amenazas previas, lo que generó denuncias sobre pistas ignoradas y fallos en la inteligencia.

Cinco detenidos en Alemania acusados de planear un atentado en un mercadillo de Navidad en Baviera (Europa Press)

En otro caso que marcó la política de seguridad alemana, en diciembre de 2016 un solicitante de asilo tunecino, que había jurado lealtad al Estado Islámico tras ser rechazado, atacó un mercado navideño en Berlín utilizando un camión, dejando un saldo de 12 muertos y 56 heridos.

Un informe posterior reconoció fallas en la coordinación e intercambio de información entre agencias de inteligencia en los meses previos a ese ataque.

