Tailandia y Camboya reactivaron los enfrentamientos en la frontera pese al cese de hostilidades anunciado por Donald Trump

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Tailandia anunció este sábado que mantendrá las operaciones militares contra Camboya, desmarcándose del anuncio de tregua realizado horas antes por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los recientes enfrentamientos fronterizos entre ambos países del sudeste asiático dejaron al menos 22 muertos y obligó a más de medio millón de personas a desplazarse, en medio de una prolongada disputa territorial heredada de la época colonial.

Ambas partes se acusaron mutuamente de reavivar el conflicto. El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, fue quien aseguró que las acciones militares continuarán hasta que no existan amenazas para el territorio y la población de su país.

“Tailandia seguirá llevando a cabo acciones militares hasta que consideremos que ya no hay peligro ni amenazas para nuestro territorio y nuestro pueblo”, declaró Charnvirakul. Autoridades tailandesas confirmaron que la mañana del sábado efectuaron represalias contra objetivos en Camboya.

“Debe quedar claro al mundo que Camboya cesará el fuego, que retirará sus fuerzas y que retirará todos los artefactos explosivos que se han colocado. Si esto se hace y se puede demostrar, Tailandia nunca ha pretendido quitarles nada. Pero primero deben detenerlo todo”, remarcó el mandatario ante periodistas.

Militares tailandeses buscan minas terrestres mientras caminan por una ruta de patrulla cerca de la boscosa frontera en disputa entre Tailandia y Camboya (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Chakkrit Thammavichai, portavoz de la Real Fuerza Aérea Tailandesa, informó que ejército estaba “utilizando armas de alta precisión para evitar daños a civiles inocentes”.

Desde Nom Pen, el Ministerio de Defensa camboyano informó que aviones tailandeses F-16 bombardearon el territorio y sostuvo que los ataques aéreos continuarán.

Estas nuevas hostilidades se producen poco después del anuncio de Trump, quien afirmó haber logrado un nuevo acuerdo entre las partes para detener los combates. El mandatario estadounidense anunció este viernes que Tailandia y Camboya se comprometieron a cesar el fuego desde la noche y a regresar al acuerdo de paz alcanzado en julio pasado con mediación de Washington y Malasia.

Trump destacó que ambos países están dispuestos a retomar la paz y a continuar las relaciones comerciales con Estados Unidos: “Ambos países están listos para la paz y para continuar con el comercio con los Estados Unidos de América”.

Tras la conversación telefónica con Trump, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, declaró que debía informarse al mundo sobre el compromiso de Camboya con el alto el fuego.

La gente se sienta junto a los suministros después de la evacuación en el campo de refugiados de Batthkav, en medio de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Sin embargo, sostuvo que la responsabilidad de resolver la situación recae en quien haya violado el acuerdo, no en quien lo haya sufrido. Anutin, además, disolvió esta semana el Parlamento de Tailandia, lo que habilita un proceso para elecciones generales a principios de 2026.

Desde Camboya, el primer ministro Hun Manet reiteró a través de redes sociales que su país favorece los métodos pacíficos para afrontar disputas y propuso que Estados Unidos y Malasia utilicen sus capacidades de inteligencia para establecer quién inició los disparos el 7 de diciembre, el último rebrote del conflicto.

Los enfrentamientos fronterizos entraron este sábado en su séptimo día, superando en dos jornadas la duración de la violencia registrada en julio, cuando murieron 43 personas y aproximadamente 300.000 tuvieron que desplazarse. En aquella ocasión, un alto el fuego fue impulsado por la mediación de Estados Unidos y Malasia, y en octubre Trump respaldó una declaración conjunta de paz.

(Con información de AFP)