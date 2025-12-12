Honduras iniciará este sábado un escrutinio especial que podría definir al próximo presidente

Las pantallas muestran los resultados del recuento de votos en curso de las elecciones presidenciales del domingo en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, Honduras, el jueves 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció que el próximo sábado dará inicio a un escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias, tras los comicios generales celebrados el 30 de noviembre. La revisión de estas actas podría ser decisiva para definir al presidente electo, en un contexto marcado por tensiones políticas y crecientes cuestionamientos sobre el proceso electoral.

La contienda electoral está encabezada por Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien sostiene el 40,52% de los votos y cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, acumula el 39,20% de los sufragios y ha cuestionado los resultados difundidos por el CNE, que corresponden al 99,40% del escrutinio.

Lino Tomás Mendoza, codirector electoral del CNE, indicó que unas 2.000 personas participarán en el escrutinio especial, que comenzará después de concluir la validación y extensión de credenciales. El proceso se llevará a cabo en presencia de representantes de los cinco partidos políticos que participaron en los comicios generales, del CNE, y de observadores nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar la transparencia del procedimiento.

El proceso se llevará a cabo en presencia de representantes de los cinco partidos políticos que participaron en los comicios generales, del CNE, y de observadores nacionales e internacionales. (EFE/ Str)

Cada partido político acreditó a 400 representantes para participar en este escrutinio, que se realizarán en dos turnos diarios de doce horas cada uno y con 150 mesas receptoras, detalló Mendoza. El proceso podría finalizarse la próxima semana, aunque el CNE tiene como fecha límite el 30 de diciembre para presentar los resultados oficiales de la elección.

La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, se encuentra en tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %), según datos del CNE. El coordinador general del partido Libre, el expresidente Manuel Zelaya —esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro—, afirmó el martes pasado que la fórmula presidencial fue ganada por Salvador Nasralla, declaración que ha sido interpretada como un reconocimiento tácito de la derrota del oficialismo.

Nasralla, quien en las elecciones de 2021 realizó una alianza con Libre y fue designado vicepresidente bajo el gobierno de Castro, renunció al cargo en menos de año y medio debido a marcadas diferencias con la mandataria y Zelaya. En Honduras no existe segunda vuelta electoral; el cargo es otorgado al aspirante que obtenga la mayor cantidad de votos. El pasado 30 de noviembre, los electores hondureños votaron para elegir, además de presidente, a tres vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

(Con información de EFE)