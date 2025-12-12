Cuál es la capital europea nombrada como la ciudad más habitable del mundo para 2026

Berna lidera el ranking de ciudades más habitables del mundo para 2026, según ECA International, gracias a su calidad de vida y políticas urbanas

Cada año, miles de personas evalúan mudarse de ciudad en busca de una mejor calidad de vida. Pero ¿qué hace realmente habitable a una ciudad? La consultora ECA International aborda esta pregunta mediante una metodología que pondera múltiples factores que van mucho más allá del atractivo turístico o la oferta cultural. Su última clasificación anual, correspondiente a 2025-26, ofrece un retrato detallado de las urbes más habitables del planeta y confirma la fortaleza europea: 38 de las 50 ciudades más habitables del mundo se encuentran en este continente, con Berna, Suiza, liderando el ranking.

Los criterios que definen la habitabilidad según ECA International

ECA International, la consultora especializada en soluciones para la movilidad internacional, elabora su ranking a partir de una rigurosa evaluación de criterios pensados para reflejar de manera integral el bienestar tanto de residentes locales como de expatriados.

El proceso no se limita a medir la belleza arquitectónica o las opciones de ocio. Los factores analizados incluyen infraestructura, calidad del aire, acceso a la atención médica, seguridad personal, tensiones políticas, acceso a una red social, instalaciones de ocio, condiciones de la vivienda y servicios públicos, así como el clima general.

El objetivo de esta metodología es identificar entornos urbanos que no solo resulten visualmente atractivos o entretenidos, sino donde la vida diaria sea realmente cómoda y segura. De esta manera, el listado se aparta de las métricas tradicionales enfocadas en la economía, priorizando elementos prácticos y sociales que inciden directamente en el bienestar cotidiano.

Según la firma, la inclusión de factores como la limpieza, la conectividad y la estabilidad política responde a una demanda creciente de entornos urbanos saludables, funcionales y resilientes ante cambios globales o situaciones de crisis.

Predominancia europea y la victoria de Berna

Europa domina la lista de habitabilidad global con 38 ciudades entre las 50 mejores, destacando la fortaleza de sus servicios e infraestructura (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Las conclusiones del último informe de ECA International refuerzan la posición privilegiada de Europa en materia de habitabilidad urbana. De las 275 ciudades evaluadas en 2025, un total de 38 europeas se posicionaron entre las 50 más habitables, con el continente cubriendo la totalidad del top 10. Ninguna metrópoli europea aparece siquiera entre los últimos 50 puestos del ranking, lo que, según la consultora, subraya el atractivo y la coherencia de las políticas urbanas europeas en el largo plazo.

El liderazgo absoluto de Berna, Suiza, en la clasificación global lo atribuye al resultado de décadas de inversión y políticas públicas destinadas a fortalecer la calidad de vida. ECA International destaca que esta solidez se apoya en la continuidad de entornos limpios, sistemas de salud eficientes e infraestructuras de primer nivel. El estudio remarca cómo estos factores, más allá de las modas o de la coyuntura, consolidan a la capital suiza como un referente internacional de bienestar urbano.

Las cualidades que distinguen a Berna como la ciudad más habitable

La capital suiza, Berna, sobresale por su entorno limpio, sistemas de salud eficientes y una integración ejemplar con la naturaleza y la historia (Wikipedia)

Berna, la capital administrativa de Suiza, sobresale por parámetros que trascienden la seguridad y el confort básico. Construida alrededor de un meandro del río Aar, la ciudad impresiona también por su armonía estética y su integración con la naturaleza, y cuenta con un casco antiguo (Altstadt) que conserva su traza medieval desde el siglo XII. Estas características urbanísticas se suman a una alta calidad del aire y sistemas robustos de atención médica.

Entre los puntos de encuentro comunitario se destaca Freibad Marzili, un balneario frecuentado por residentes que disfrutan de las transparentes aguas turquesas del Aar.

Además, espacios culturales como el Kulturzentrum Reitschule ofrecen una agenda activa de conciertos, teatro y proyecciones, lo que contribuye al sentido de pertenencia y cohesión social. Así, Berna ofrece una calidad de vida que resulta tangible tanto para residentes como para expatriados, integrando tradición, seguridad y opciones de ocio saludables en un mismo entorno.

Calidad de vida y costo: la paradoja de vivir bien

La posición dominante de las ciudades europeas en el índice de habitabilidad se relaciona directamente con una inversión constante en servicios e infraestructura, pero este nivel de excelencia no está exento de desafíos. Uno de los contrastes más notorios es el elevado costo de vida asociado a las urbes mejor posicionadas, especialmente en el caso suizo. Según la ECA, muchas de las ciudades que encabezan su lista también figuran en rankings sobre los lugares más caros para alquilar o comer fuera de casa.

Esta paradoja señala que, aunque la calidad de vida puede alcanzar estándares admirables, el acceso a ella resulta limitado para quienes enfrentan restricciones presupuestarias. El caso de Suiza es paradigmático: la alta puntuación en bienestar se corresponde con gastos cotidianos y servicios que solo resultan accesibles para economías domésticas robustas. Así, el sueño de una ciudad impecable y funcional puede quedar fuera del alcance para muchos, incluso dentro de la misma ciudadanía europea.

El top 10 mundial, dominio europeo

El top 10 de ciudades más habitables del mundo está compuesto íntegramente por urbes europeas, consolidando la hegemonía del continente (REUTERS/Arnd Wiegmann)

La lista de ECA International referida a 2025-26 ratifica la hegemonía europea en materia de habitabilidad. Según la organización, las 10 ciudades más seguras y habitables del mundo son:

Berna, Suiza Copenhague, Dinamarca Stavanger, Noruega Ginebra, Suiza Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo La Haya, Países Bajos Viena, Austria Múnich, Alemania Dublín, Irlanda Lisboa, Portugal

En suma, el panorama marcado por la clasificación de ECA International refuerza el valor de las políticas sostenidas en salud, seguridad y urbanismo humanizado, aunque también plantea retos respecto de quienes pueden acceder a estos estándares urbanos.