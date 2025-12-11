Mundo

Zelensky presentó a EEUU nuevas propuestas para poner fin a la invasión rusa y negocia con líderes europeos

La administración del presidente ucraniano entregó un plan actualizado a representantes de Washington, mientras continúan los contactos con aliados de su continente

Guardar
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky,
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky, izquierda, ante el presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025 (Associated Press/Mystyslav Chernov)

Ucrania presentó a Estados Unidos una contrapropuesta al plan estadounidense para resolver la guerra con Rusia, según informaron el miércoles a AFP dos altos funcionarios ucranianos. Uno de ellos aseguró que Kiev “ya envió” el borrador actualizado, aunque prefirió no revelar detalles sobre su contenido.

El segundo funcionario precisó que la última versión de la propuesta “tiene en cuenta la visión ucraniana, es una proposición más avanzada para una solución adecuada a asuntos problemáticos”. “No divulgamos los detalles en espera de la reacción de la parte estadounidense”.

La propuesta original de Estados Unidos incluía la cesión de territorios ucranianos que Rusia aún no conquistó, una sugerencia vista por Ucrania y sus socios europeos como excesivamente favorable a Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó el martes que el plan fue segmentado en tres documentos: un acuerdo marco de 20 puntos, otro texto enfocado en las garantías de seguridad, y un tercero sobre la reconstrucción de Ucrania una vez finalizada la guerra.

El mandatario ucraniano, que mantuvo el miércoles una reunión virtual con Jared Kushner —emisario y yerno de Donald Trump—, el secretario estadounidense del Tesoro Scott Bessent y el presidente de BlackRock, Larry Fink, indicó que la conversación estuvo dedicada a la reconstrucción de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, busca un acuerdo de paz favorable para su país (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

“Eso puede ser considerado como la primera reunión del grupo que trabajará sobre un documento referente a la reconstrucción y la recuperación económica de Ucrania”, explicó el mandatario en redes sociales.

Estos nuevos planteamientos llegan en un momento clave, ya que este jueves Zelensky mantendrá conversaciones urgentes con líderes y funcionarios de unos 30 países que respaldan los esfuerzos de Kiev para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia bajo condiciones favorables para el país invadido.

La presión de Estados Unidos por lograr un acuerdo rápido, a medida que sube la tensión diplomática y militar, generó preocupación sobre el margen de maniobra que le queda a Kiev.

Fuentes oficiales a Associated Press señalaron que el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron conversaron telefónicamente el miércoles con el presidente estadounidense Donald Trump. “Las negociaciones están en un momento crítico”, subrayaron los líderes europeos en declaraciones oficiales.

Por su parte, Trump declaró que Zelensky “tiene que ser realista” respecto a la guerra y reveló que los líderes europeos aspiran a mantener un encuentro conjunto con Washington y Ucrania el próximo fin de semana. “Tomaremos una determinación dependiendo de lo que propongan”, indicó Trump tras una sesión de preguntas y respuestas en la Casa Blanca.

El presidente ucraniano, izquierda, con
El presidente ucraniano, izquierda, con el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, y el canciller alemán Friedrich Merz (Associated Press/Kin Cheung)

En este panorama, los aliados europeos mantienen su respaldo a Zelensky y subrayan que cualquier acuerdo debe ser “justo” para Ucrania, evitar futuras agresiones rusas y reflejar los intereses de defensa de Europa.

Desde París, la presidencia francesa confirmó que la “Coalición de Voluntarios”—los países aliados de Ucrania—analizarán el jueves por videoconferencia el avance de las negociaciones. “Necesitamos reunir a 30 colegas muy rápidamente. Y no es fácil, pero lo haremos”, dijo el martes por la noche.

En paralelo, el presidente ucraniano respondió a la sugerencia de Trump acerca de la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania. Zelensky declaró que el país está listo para realizar unos comicios en un plazo de tres meses.

“Para celebrar elecciones, se deben abordar dos cuestiones: principalmente, la seguridad —cómo llevarlas a cabo, cómo hacerlo bajo ataques, bajo ataques de misiles, y una cuestión respecto a nuestro ejército —cómo votarían”, puntualizó Zelensky. “Y el segundo tema es el marco legislativo necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones”.

(Con información de Associated Press y AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaEstados UnidosCoalición de VoluntariosVolodimir Zelenskyacuerdo de paz

Últimas Noticias

María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos, iraníes, Hezbollah y bandas criminales

La Premio Nobel de la Paz instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener el sistema de represión de la dictadura de Nicolás Maduro

María Corina Machado aseguró que

María Corina Machado visitó el Parlamento de Noruega: “El mundo nos apoya y no estamos solos”

El presidente del Storting, Masud Gharahkhani, ofreció una visita guiada a la Nobel de la Paz, quien destacó el respaldo internacional a la causa venezolana durante su paso por la sede legislativa

María Corina Machado visitó el

Al menos 22 muertos en los nuevos choques fronterizos entre Tailandia y Camboya, en medio de la expectativa por el llamado de Trump

Un aumento de las hostilidades obligaron a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, en medio de la incertidumbre por la falta de un acuerdo definitivo entre ambos gobiernos

Al menos 22 muertos en

La OTAN y Japón expresaron su “grave preocupación” por los ejercicios conjuntos de Rusia y el régimen chino en la región

Las recientes maniobras de aviones militares chinos y rusos en territorio cercano a la isla elevaron la tensión y las autoridades de la alianza atlántica y del gobierno japonés acordaron “comunicarse estrechamente”

La OTAN y Japón expresaron

Así fue el momento en el que María Corina Machado salió al balcón a saludar a sus seguidores tras su llegada a Oslo

La líder opositora venezolana llegó a Noruega en la madrugada de este jueves, pocas horas después de que su hija recibiera el Nobel de la Paz en su representación. Esta noche saludó a todos sus seguidores en las afueras del Grand Hotel Oslo

Así fue el momento en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Máximas de hasta 34°C y

Máximas de hasta 34°C y alerta por tormentas: así estará el tiempo hasta el domingo en el AMBA

Irene Pinilla, doctora: “Dormir boca abajo es la peor postura para tu piel”

Siete mujeres brasileñas liberadas tras desmantelar una red de explotación sexual en Logroño

La Tinka en vivo: consulta los resultados del 7 de diciembre y confirma si tu combinación fue premiada

Blanca García, nutricionista: “Fíjate bien cuando vayas a comprar atún y no te lleves atún claro, tiene mucho mercurio”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El arte hispano ilumina los logros de los Premios Nobel en Estocolmo

Uruguay negó extradición a Bolivia del ex cura acusado de abuso sexual que vivió 17 años escondido en Salto

La ceremonia de los Nobel en Estocolmo tendrá doce hombres y una sola mujer sobre el escenario

María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos, iraníes, Hezbollah y bandas criminales

Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a los globos que llegan desde Bielorrusia

ENTRETENIMIENTO

Navidad en casa: Johanne se

Navidad en casa: Johanne se reinventa y enfrenta el amor en la esperada tercera temporada

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

La dura crítica de Russell Crowe a Joaquin Phoenix en Gladiator: “Fue terriblemente poco profesional”

Eric Dane convirtió su experiencia con la ELA en una causa pública y familiar: “Mi vida ya no gira en torno a mí”

“El regalo prometido”: la trágica vida de los protagonistas del clásico navideño protagonizado por Arnold Schwarzenegger