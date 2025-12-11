Zelensky presentó a EEUU nuevas propuestas para poner fin a la invasión rusa y negocia con líderes europeos

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky, izquierda, ante el presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025 (Associated Press/Mystyslav Chernov)

Ucrania presentó a Estados Unidos una contrapropuesta al plan estadounidense para resolver la guerra con Rusia, según informaron el miércoles a AFP dos altos funcionarios ucranianos. Uno de ellos aseguró que Kiev “ya envió” el borrador actualizado, aunque prefirió no revelar detalles sobre su contenido.

El segundo funcionario precisó que la última versión de la propuesta “tiene en cuenta la visión ucraniana, es una proposición más avanzada para una solución adecuada a asuntos problemáticos”. “No divulgamos los detalles en espera de la reacción de la parte estadounidense”.

La propuesta original de Estados Unidos incluía la cesión de territorios ucranianos que Rusia aún no conquistó, una sugerencia vista por Ucrania y sus socios europeos como excesivamente favorable a Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó el martes que el plan fue segmentado en tres documentos: un acuerdo marco de 20 puntos, otro texto enfocado en las garantías de seguridad, y un tercero sobre la reconstrucción de Ucrania una vez finalizada la guerra.

El mandatario ucraniano, que mantuvo el miércoles una reunión virtual con Jared Kushner —emisario y yerno de Donald Trump—, el secretario estadounidense del Tesoro Scott Bessent y el presidente de BlackRock, Larry Fink, indicó que la conversación estuvo dedicada a la reconstrucción de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, busca un acuerdo de paz favorable para su país (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

“Eso puede ser considerado como la primera reunión del grupo que trabajará sobre un documento referente a la reconstrucción y la recuperación económica de Ucrania”, explicó el mandatario en redes sociales.

Estos nuevos planteamientos llegan en un momento clave, ya que este jueves Zelensky mantendrá conversaciones urgentes con líderes y funcionarios de unos 30 países que respaldan los esfuerzos de Kiev para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia bajo condiciones favorables para el país invadido.

La presión de Estados Unidos por lograr un acuerdo rápido, a medida que sube la tensión diplomática y militar, generó preocupación sobre el margen de maniobra que le queda a Kiev.

Fuentes oficiales a Associated Press señalaron que el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron conversaron telefónicamente el miércoles con el presidente estadounidense Donald Trump. “Las negociaciones están en un momento crítico”, subrayaron los líderes europeos en declaraciones oficiales.

Por su parte, Trump declaró que Zelensky “tiene que ser realista” respecto a la guerra y reveló que los líderes europeos aspiran a mantener un encuentro conjunto con Washington y Ucrania el próximo fin de semana. “Tomaremos una determinación dependiendo de lo que propongan”, indicó Trump tras una sesión de preguntas y respuestas en la Casa Blanca.

El presidente ucraniano, izquierda, con el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, y el canciller alemán Friedrich Merz (Associated Press/Kin Cheung)

En este panorama, los aliados europeos mantienen su respaldo a Zelensky y subrayan que cualquier acuerdo debe ser “justo” para Ucrania, evitar futuras agresiones rusas y reflejar los intereses de defensa de Europa.

Desde París, la presidencia francesa confirmó que la “Coalición de Voluntarios”—los países aliados de Ucrania—analizarán el jueves por videoconferencia el avance de las negociaciones. “Necesitamos reunir a 30 colegas muy rápidamente. Y no es fácil, pero lo haremos”, dijo el martes por la noche.

En paralelo, el presidente ucraniano respondió a la sugerencia de Trump acerca de la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania. Zelensky declaró que el país está listo para realizar unos comicios en un plazo de tres meses.

“Para celebrar elecciones, se deben abordar dos cuestiones: principalmente, la seguridad —cómo llevarlas a cabo, cómo hacerlo bajo ataques, bajo ataques de misiles, y una cuestión respecto a nuestro ejército —cómo votarían”, puntualizó Zelensky. “Y el segundo tema es el marco legislativo necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones”.

(Con información de Associated Press y AFP)