Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA

El operador Aman Patel trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York. AP Photo/Richard Drew

Wall Street mostraba un comportamiento mixto este jueves, mientras los inversores procesaban el más reciente recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en medio de renovadas preocupaciones sobre las elevadas valoraciones en el sector de inteligencia artificial.

En el parqué neoyorquino, el índice Dow Jones Industrial Average subió 1%, beneficiándose de su menor exposición a empresas tecnológicas. Sin embargo, el S&P 500 retrocedió 0.3%, alejándose de su máximo histórico alcanzado en octubre, mientras que el Nasdaq Composite cayó 1%, frenando el repunte que había seguido al último recorte de tasas de la Reserva Federal.

Los principales índices europeos registraron ganancias en la sesión de la tarde. El FTSE 100 de Londres avanzó 0.1%, el CAC 40 de París subió 0.8% y el DAX de Frankfurt ganó 0.5%.

Los mercados asiáticos cerraron con resultados dispares: el Nikkei 225 de Tokio bajó 0.9%, el Hang Seng de Hong Kong se mantuvo sin cambios y el índice compuesto de Shanghái cayó 0.7%.

La Fed realizó su tercer recorte consecutivo de tasas el miércoles, llevando los costos de endeudamiento a su nivel más bajo en tres años, pero señaló que podría posponer futuras reducciones en los próximos meses. “Incluso cuando los inversores se sintieron tranquilizados por el último recorte de tasas de la Fed, las preocupaciones sobre la IA siguen muy presentes en estos momentos”, dijo Jim Reid, director gerente de Deutsche Bank.

Caída de Oracle

Una pantalla muestra el logotipo y la información de cotización de Oracle Corporation en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

El catalizador de la volatilidad fue Oracle, cuyas acciones se desplomaron 12.7% después de que la compañía reportara ingresos trimestrales que no alcanzaron las elevadas expectativas. Los analistas expresaron sorpresa por el aumento proyectado en el gasto de inversiones en IA de Oracle para este año fiscal, junto con interrogantes sobre cómo la empresa financiará dichas inversiones.

La caída de Oracle reavivó dudas más amplias sobre si las masivas inversiones que las empresas tecnológicas están realizando en modelos e infraestructura de inteligencia artificial generarán los retornos prometidos. Nvidia, la compañía de chips que se ha convertido en el símbolo del auge de la IA y que genera cerca de $20 mil millones mensuales, cayó 3.1%, convirtiéndose en el principal lastre para el S&P 500.

Los mercados globales experimentaron turbulencias el mes pasado debido a preocupaciones crecientes sobre las enormes sumas invertidas en IA. Algunos observadores han advertido sobre una posible burbuja de IA que podría estallar y provocar una debacle en los mercados.

El analista de eToro US, Bret Kenwell, señaló que el presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó que ninguno de los funcionarios de la Fed contempla alzas de tasas en 2026 en su escenario base. “Mantener los aumentos de tasas fuera de la mesa ayuda a la Fed a inclinarse hacia una postura dovish y tiene a los inversores viendo el próximo recorte de tasas como un escenario de ‘cuándo y no si’”, dijo Kenwell a la AFP.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ofrece una rueda de prensa tras una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington, D.C., Estados Unidos. 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Entre las noticias positivas del día, Eli Lilly subió 3% tras anunciar resultados alentadores de un ensayo clínico. Walt Disney Co. avanzó 1.4% después de que OpenAI anunciara una inversión de USD1 mil millones por parte del gigante del entretenimiento.

En el sector minorista, Oxford Industries se desplomó 24.2% después de señalar que sus clientes buscan ofertas y son “altamente orientados al valor”. Vera Bradley cayó 30.7% tras reportar una pérdida mayor a la esperada.

En los mercados de materias primas, la plata alcanzó un nuevo récord de USD 62.8863 por onza, habiendo superado los USD 60 por primera vez esta semana. El petróleo Brent del Mar del Norte bajó 2.0% a USD 61.00 por barril, mientras que el West Texas Intermediate cayó 2.1% a USD 57.25 por barril.

(Con información de AFP y AP)