Mundo

Una cabeza trofeo con labio hendido descubierta en los Andes desafía creencias sobre inclusión en las culturas prehispánicas

El análisis de esta pieza única aporta nuevas pistas sobre el valor otorgado a las diferencias físicas en el Perú antiguo. Los detalles del hallazgo

Guardar
La cabeza trofeo andina con
La cabeza trofeo andina con labio hendido hallada en Paracas representa el primer caso documentado de esta malformación en restos rituales - Crédito: Grace D. Eriksen en Scaffidi 2025

En un estudio reciente, la Dra. Beth Scaffidi analizó imágenes de una cabeza trofeo excepcional procedente del sur de Perú. El análisis determinó que el individuo tenía labio hendido y paladar hendido (PLH), lo que lo convirtió en el primer caso conocido de una cabeza trofeo andina con esta condición y uno de apenas seis restos humanos identificados en la región con dicha condición.

El descubrimiento y análisis de una cabeza trofeo andina con labio hendido, hallada en la región de Paracas, costa sur del Perú, ofreció una nueva perspectiva sobre la valoración y el trato de las deformidades congénitas en los Andes prehispánicos.

Este caso constituyó el primer documentado en una cabeza trofeo y uno de los pocos detectados en restos humanos andinos, y proporcionó información inédita sobre las respuestas culturales ante la diferencia física y la discapacidad en sociedades antiguas.

El individuo correspondió a un joven adulto masculino, cuya cabeza se conservó y, posteriormente, se exhibió en museos de Francia. En este sentido, el diagnóstico surgió a partir de fotografías y catálogos de exhibición, y confirmó la presencia de una hendidura labial unilateral izquierda junto con dientes supernumerarios y alteraciones en la arcada maxilar.

El análisis osteológico confirmó la
El análisis osteológico confirmó la presencia de labio hendido y paladar hendido en un joven adulto masculino de la cultura Paracas - Scaffidi, BK (2025). ¿Celebrando el labio leporino? Evidencia osteológica y artística de la deformidad labial en un individuo con cabeza de trofeo del sur del Perú. Ñawpa Pacha , 1–25. https://doi.org/10.1080/00776297.2025.2565062

La determinación de sexo y edad se realizó a partir de rasgos craneales y dentales; no obstante, el labio hendido dificultó la precisión de estas estimaciones. Además, el análisis osteológico evidenció un desarrollo dental y facial atípico; sin embargo, no se hallaron señales de trauma o daño postmortem que justificaran la anomalía, lo que apoyó el diagnóstico de una malformación congénita.

Las cabezas trofeo eran objetos rituales de poder en los Andes durante milenios. Así, se recolectaron tanto de enemigos como de ancestros y se transformaron en reliquias que se exhibieron y depositaron en contextos ceremoniales. Aunque la pieza analizada provenía de una procedencia precisa desconocida, su asociación con la tradición de Paracas fue evidente: en dicha cultura, la decapitación y conservación de cabezas alcanzó su auge entre 300 a.C. y 750 d.C.

Cabe agregar que la historia de recolección y exhibición de estos restos, marcada por el saqueo y el comercio internacional, planteó desafíos éticos y limitó el acceso a información contextual directa, lo que dificultó reconstruir la biografía del individuo de manera precisa.

Tanto el labio hendido como el paladar hendido constituyeron una de las malformaciones congénitas más comunes en el mundo, aunque su identificación en restos arqueológicos resultó excepcionalmente rara. En los Andes, solo se documentaron entre seis y siete casos, debido a la fragilidad de los huesos faciales y la falta de tejido blando preservado.

La tradición de cabezas trofeo
La tradición de cabezas trofeo en los Andes prehispánicos revela prácticas rituales y desafíos éticos en la conservación y estudio de restos humanos - Scaffidi, BK (2025). ¿Celebrando el labio leporino? Evidencia osteológica y artística de la deformidad labial en un individuo con cabeza de trofeo del sur del Perú. Ñawpa Pacha , 1–25. https://doi.org/10.1080/00776297.2025.2565062

Además, los casos previamente identificados en la región incluyeron niños y adultos, con diversa localización y severidad de la hendidura. La dificultad diagnóstica aumentó por la escasez de documentación y la posible confusión con otras patologías faciales, como la leishmaniasis.

Por otro lado, un exhaustivo análisis de la iconografía cerámica andina permitió identificar 30 vasijas con representaciones de individuos con labio hendido, ubicadas principalmente en la costa norte del Perú, en culturas como la Moche y Lambayeque. Estas piezas retrataron a hombres y mujeres adornados con joyas, tocados y vestimentas de élite, a veces realizando actividades rituales o médicas.

La inclusión de estos atributos indicó que quienes presentaban labio hendido podían ocupar posiciones de prestigio, como sacerdotes o especialistas rituales, y que la diferencia física se entendió como un signo de poder o bendición. A diferencia de sociedades donde la deformidad equivalía a exclusión, la evidencia artística andina reveló una valoración positiva, incluso sagrada, de estas condiciones.

Asimismo, el estudio se inscribió en la bioarqueología del cuidado, una disciplina que analizó cómo las sociedades antiguas enfrentaban la enfermedad y la discapacidad. En los Andes, la supervivencia hasta la adultez de personas con labio hendido implicó el suministro de cuidados especiales durante la infancia, especialmente para superar dificultades de alimentación y comunicación.

Solo seis casos de labio
Solo seis casos de labio hendido han sido identificados en restos arqueológicos andinos debido a la fragilidad ósea y la escasa preservación - Scaffidi, BK (2025). ¿Celebrando el labio leporino? Evidencia osteológica y artística de la deformidad labial en un individuo con cabeza de trofeo del sur del Perú. Ñawpa Pacha , 1–25. https://doi.org/10.1080/00776297.2025.2565062

Que la cabeza se transformara en trofeo, junto con el esmero en su conservación y la presencia de ornamentos de cobre, reforzó la hipótesis de un estatus especial para el individuo. Así, la diferencia física pudo convertirse en prestigio y en roles destacados dentro de la comunidad, mostrando una construcción social de la discapacidad alejada de los parámetros occidentales.

No obstante, el estudio enfrentó limitaciones derivadas de la ausencia de contexto arqueológico directo y la dependencia de fotografías y colecciones extranjeras. La falta de acceso al cráneo completo y la imposibilidad de realizar análisis genéticos o isotópicos restringieron la profundidad de las conclusiones.

Los autores resaltaron la importancia de investigaciones adicionales, con exámenes osteológicos directos y estudios de ADN antiguo, para dilucidar los factores genéticos y ambientales implicados en el labio hendido en poblaciones andinas. Sin embargo, este caso constituye una valiosa contribución a la bioarqueología regional y subraya la necesidad de contemplar la variabilidad cultural en la interpretación de la discapacidad.

Finalmente, la evidencia reunida reveló que, en los Andes prehispánicos, las marcas congénitas como el labio hendido permitieron no solo sobrevivir sino, en ocasiones, acceder a una posición social distinguida, desafiando concepciones universales sobre la discapacidad y la diferencia física.

Temas Relacionados

Cabeza trofeo andinaLabio hendidoParacasAndes prehispánicosBioarqueología del cuidadoNewsroom BUE

Últimas Noticias

El primer ministro de Tailandia anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas

La decisión se tomó en medio del resurgimiento del conflicto fronterizo con Camboya, que dejó más de 20 muertos en la última semana

El primer ministro de Tailandia

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El Gobierno de Santiago Peña manifestó su “profunda preocupación” por el proceso comicial y pidió garantizar la institucionalidad democrática

Paraguay llamó a respetar la

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Según la Fiscalía ucraniana, 2.293 menores han sufrido lesiones a causa de la guerra y muchos han sido trasladados por la fuerza hacia territorio ruso

El saldo de la invasión

Nepal endurece los requisitos para escalar el Everest y limita el acceso para la temporada 2026

El gobierno anunció que exigirá experiencia previa en cumbres de 7.000 metros, el acompañamiento de guías locales, tasas superiores y medidas estrictas de gestión ambiental para quienes busquen la cima de la legendaria montaña, afirma National Geographic

Nepal endurece los requisitos para

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

La previsión de temperaturas extremas y condiciones meteorológicas adversas preocupa a organizadores, equipos y aficionados. Cuáles son los protocolos de prevención que se establecerán para garantizar la seguridad y el desarrollo de los partidos durante el torneo

¿El Mundial 2026 en jaque
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La otra cara de las

La otra cara de las fiestas de Fin de Año: claves para acompañar el duelo, la nostalgia y la carga emocional

Destituyeron al viceministro de la Igualdad por insultar a Andrea Petro, hija del presidente Petro: Juan Carlos Florián confirmó su salida

Casación dejó firme la pena de 13 años de cárcel contra José López por corrupción y el caso de “los bolsos del convento”

Ciudadanos reportan daños al patrimonio por instalación de luces navideñas en la fachada del Palacio Municipal de Cusco

La Corte ratificó la restitución internacional de una menor a Finlandia

INFOBAE AMÉRICA
La Fiscalía de Bolivia solicitó

La Fiscalía de Bolivia solicitó tres meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción en el Fondo Indígena

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

El primer ministro de Tailandia anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

ENTRETENIMIENTO

Pornhub revela qué personajes y

Pornhub revela qué personajes y películas fueron los más buscados en el 2025

Will Smith regresa a “Bel-Air” con un cameo que emociona a los fans y cierra un ciclo de casi tres décadas

De una estrella adolescente a una directora irreverente: Kristen Stewart rompe moldes en Hollywood

La última polémica de Amy Winehouse: su padre y sus amigas se enfrentan en los tribunales por reliquias millonarias

La portada de revista que casi deja a Melissa Joan Hart sin ‘Sabrina, la bruja adolescente’: “Uno de los peores días de mi vida”