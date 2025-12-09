Zelensky se reunió con el papa León XIV mientras promete respuesta a plan de paz de Estados Unidos

El Papa León XIV se reúne con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, en la Villa Barberini de Castel Gandolfo, Italia. Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió este martes con el papa León XIV en la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, en medio de intensas presiones diplomáticas para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia.

El encuentro se produjo después de que Zelensky se comprometiera a dar una respuesta a Estados Unidos sobre el plan de paz propuesto por Washington. El mandatario ucraniano llegó a la residencia papal alrededor de las 9:40 hora local y partió poco después de las 10:20.

Durante la reunión, el pontífice reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. El papa también hizo referencia a la cuestión de los prisioneros de guerra y a la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias.

Esta es la tercera vez que Zelensky se reúne con León XIV desde su elección, tras los encuentros anteriores el 18 de mayo y el 9 de julio, también en Castel Gandolfo.

La visita a Italia sigue a las reuniones que Zelensky mantuvo el lunes con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, como parte de una ronda de contactos sobre el proceso de paz. Más tarde el martes, el presidente ucraniano tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni a las 15:00 hora local.

El plan presentado por Washington originalmente contenía 28 puntos, pero quedó reducido a 20 después de las reuniones que mantuvieron representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana, según Zelensky.

“Vamos a trabajar esos 20 puntos. No estamos totalmente satisfechos con las propuestas de nuestros socios”, indicó Zelensky durante una rueda de prensa en línea el lunes. “Mañana por la noche haremos todo lo posible para transmitir nuestra posición a Estados Unidos”, precisó.

El plan estadounidense preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al deseo de Kiev de unirse a la OTAN. Según Zelensky, las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad.

“¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral”, declaró el presidente ucraniano.

Zelensky señaló que la cuestión fundamental es saber qué están dispuestos a hacer los socios de Ucrania si se produce una nueva agresión por parte de Rusia. “De momento, no hemos recibido ninguna respuesta a esa cuestión”, indicó.

La reunión con Meloni cobra especial relevancia dado el firme apoyo que la primera ministra italiana ha brindado a Kiev desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, pese a las reticencias de uno de sus socios de coalición, Matteo Salvini, líder del partido nacionalista La Liga.

El papa León XIV ha urgido en reiteradas ocasiones a lograr un alto el fuego y, en sus últimas declaraciones, ha celebrado los avances en las negociaciones de paz. La oficina de prensa de la Santa Sede describió la conversación de este martes como cordial y centrada en la guerra en Ucrania.