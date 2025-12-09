El piloto español Enzo Badenas murió a los 17 años tras accidentarse en un entrenamiento de motocross

El joven piloto Enzo Badenas falleció a los 17 años tras un accidente de motocross en el circuito Red Sand Park de Castellón

El prometedor motociclista español Enzo Badenas murió el pasado domingo 7 de diciembre a los 17 años, tras sufrir un grave accidente durante una sesión de entrenamiento privado de motocross en España. La tragedia se produjo en el circuito Red Sand Park de Castellón, en el este del país, y ha dejado consternada a la comunidad deportiva nacional e internacional, así como a sus familiares y amigos, que aún intentan asimilar la pérdida de una de las figuras emergentes más talentosas del motocross español.

Accidente y muerte de Enzo Badenas

La comunidad del motocross español e internacional expresa su conmoción por la trágica muerte de Enzo Badenas durante un entrenamiento

La noticia se conoció rápidamente tras el accidente ocurrido el 7 de diciembre, cuando Badenas participaba en una práctica privada en el mencionado circuito de Castellón. De acuerdo con medios españoles, el joven piloto resultó mortalmente herido durante la sesión. El accidente fue de tal gravedad que, pese a la atención recibida, Badenas no logró sobrevivir.

Las circunstancias específicas del accidente no se han difundido públicamente, pero el hecho ha sacudido el entorno del motocross, donde Enzo ya se perfilaba como una de las grandes promesas nacionales.

Confirmación y reacciones del CETDM

El Centro Especializado de Tecnificación del Deporte Motor (CETDM), institución en la que Badenas estaba inscrito desde 2023, fue el encargado de confirmar el deceso del piloto. A través de una comunicación oficial en redes sociales, la organización relató que el joven deportista “sufrió un grave accidente” durante un entrenamiento.

En el mensaje, el CETDM expresó su enorme pesar y trasladó sus condolencias a familiares, compañeros y allegados de Enzo. Según la publicación, tanto el personal del centro como el equipo del Circuito Ricardo Tormo —donde se encuentra el CETDM— manifestaron estar “conmocionados por esta noticia”, remarcando el impacto que la tragedia ha tenido en la comunidad deportiva dedicada al motociclismo de alto rendimiento.

La organización subrayó el aprecio y la admiración que sentían por Enzo, calificando su paso por el centro como un período de notable crecimiento personal y profesional. Destacaron que el joven piloto había logrado “diversos podios y victorias” tanto a nivel nacional como internacional, dejando un recuerdo imborrable entre quienes compartieron entrenamientos y competencias con él. El CETDM invitó a la comunidad a acompañar a la familia en estos difíciles momentos y recalcó la fortaleza y pasión que Enzo transmitió en vida.

Trayectoria y logros deportivos

Enzo Badenas, campeón de España de Motocross de 85cc, deja una huella imborrable en el deporte motor nacional

A pesar de su corta edad, Enzo Badenas acumulaba una trayectoria repleta de éxitos y progresión en el motocross. Comenzó destacando en categorías base y, tras coronarse campeón de España de Motocross de 85cc la temporada anterior, dio el salto en 2023 al CETDM, espacio destinado a la formación de jóvenes talentos del motor. Allí, integró la selección española de motocross, compitiendo en pruebas nacionales e internacionales, incluida su participación en el Campeonato de Europa.

Los logros de Badenas no solo se reflejaron en resultados y trofeos obtenidos, sino también en su carácter y profesionalismo, atributos reconocidos tanto por sus entrenadores como por sus rivales. Se hablaba de una figura que representaba el futuro del motocross español, alguien capaz de afrontar desafíos deportivos de primer nivel y de mantener una presencia constante en los podios.

Publicaciones de Enzo y detalles previos al accidente

El prometedor motociclista compartió en redes sociales sus últimos momentos en pista antes del fatal accidente en Castellón

Horas antes del trágico accidente, Enzo Badenas compartió a través de sus redes sociales momentos de su entrenamiento, en especial mediante las historias de Instagram. Según el diario Las Provincias, estos posts reflejaban su pasión por el motocross y cómo disfrutaba al máximo cada jornada de trabajo en pista. Estas imágenes y mensajes, publicados tan solo una hora antes de la fatalidad, son ahora material emotivo para seguidores, amigos y familiares, ilustrando la entrega del joven piloto a su disciplina y la naturalidad con la que vivía su vocación.

El testimonio gráfico de sus últimas horas en la pista ha provocado una ola de reacciones y condolencias en las redes sociales, donde la comunidad del motociclismo y el público en general han mostrado su dolor y su apoyo a la familia.

Reacciones de la familia y detalles del funeral

La familia de Enzo Badenas, a través de su perfil de Instagram, informó públicamente sobre los detalles del funeral y agradeció el “amor y apoyo” recibido por parte de la comunidad. En el mensaje, los allegados comunicaron que el velatorio se celebraría el miércoles 10 de diciembre a las 13:00 horas, seguido de la misa funeral a las 18:00 horas, ambos eventos en el Tanatorio Monduver de Gandía. “Esperamos verlos a todos allí. A Enzo le habría encantado verlos. Sentimos todo su cariño y apoyo, y estoy seguro de que Enzo también lo siente”, escribieron en una emotiva nota.

El gesto de la familia, abriendo el funeral a quienes quisieran despedirse, permitió que compañeros, rivales y miembros de la comunidad deportiva se sumaran al homenaje de una vida joven truncada, pero marcada por el esfuerzo, la superación y el entusiasmo por el motocross.