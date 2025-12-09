Mundo

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa

El pontífice alertó que excluir al bloque de las negociaciones podría desequilibrar la alianza transatlántica clave para la seguridad regional

El papa León XIV saluda
El papa León XIV saluda al presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante su encuentro en Villa Barberini, en Castel Gandolfo (REUTERS)

El papa León XIV sostuvo este martes que cualquier acuerdo para terminar la guerra en Ucrania debe contar con la participación activa de Europa y advirtió que la exclusión del continente de las negociaciones pone en riesgo la estabilidad de la alianza transatlántica.

Las declaraciones del líder de la Iglesia Católica coinciden con la intensificación de las diferencias entre Washington y las principales capitales europeas sobre la estrategia para resolver el conflicto iniciado tras la invasión rusa.

Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las conversaciones no es realista. La guerra está en Europa y creo que, en las garantías de seguridad que se buscan hoy y en el futuro, Europa debe formar parte”, afirmó el pontífice, quien además ostenta la nacionalidad estadounidense y peruana.

Las palabras del papa llegan horas después de mantener una reunión privada en Castel Gandolfo con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, quien continúa su gira internacional para recabar apoyos a la causa de Kiev.

El pontífice respondió así a los mensajes recientes del presidente estadounidense Donald Trump, cuyas propuestas para resolver el conflicto han generado escepticismo y preocupaciones en Bruselas, París, Berlín y otras capitales europeas.

Trump ha planteado un plan donde, según temen varios gobiernos de la Unión Europea, Kiev podría verse presionada a ceder parte de su territorio a Rusia para facilitar la firma de un alto el fuego.

León XIV señaló ante la prensa que no ha leído la propuesta completa del presidente estadounidense, pero expresó inquietud por el alcance de algunos de sus puntos.

Por desgracia, algunas de las partes que vi suponen un cambio enorme en lo que durante muchos, muchos años fue una verdadera alianza entre Europa y Estados Unidos”, apuntó.

Según el papa, las recientes declaraciones de Trump y ciertos fragmentos de su plan parecen destinados a crear división entre ambos lados del Atlántico.

Las declaraciones que se hicieron sobre Europa, también en entrevistas recientes, creo que intentan romper lo que, en mi opinión, debe ser una alianza muy importante hoy y en el futuro”, dijo.

En una entrevista con el medio estadounidense Politico publicada este mismo martes, Trump calificó a Europa como un grupo de países “en decadencia” y criticó su respuesta ante la crisis migratoria y el conflicto de Ucrania.

El papa León XIV, por el contrario, defendió el valor de la unidad dentro del continente y consideró que este es un momento estratégico para reforzar el papel europeo. “Creo que el rol de Europa es muy importante y que la unidad de los países europeos es verdaderamente significativa, especialmente en este caso”, declaró.

El pontífice sugirió que, si bien no todos los actores internacionales comprenden la necesidad de una participación efectiva de Europa, existe una gran oportunidad para que los líderes europeos se unan y desarrollen soluciones compartidas respecto a la seguridad y el futuro político del continente.

También recordó que, al encontrarse la guerra en territorio europeo, las garantías y compromisos de seguridad deben incluir necesariamente a los estados europeos como protagonistas de cualquier proceso de negociación.

La posición del papa León XIV refleja la preocupación de varios gobiernos europeos frente a una hoja de ruta que pudiera dejar en segundo plano los intereses y la voz de Europa. Las palabras del pontífice agregan peso al debate sobre el alcance y las condiciones de cualquier acuerdo de paz que busque resolver el conflicto ruso-ucraniano.

(Con información de EFE)

