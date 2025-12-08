Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones iraníes contra infraestructura eléctrica en Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

Entre la tarde del domingo y la mañana del lunes, Rusia lanzó un total de 149 drones de larga distancia contra territorio ucraniano, de los cuales las defensas ucranianas neutralizaron 131 en varias regiones del norte, el sur y el este, mientras que otros 16 impactaron en once localizaciones no especificadas, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania. Entre los aparatos desplegados, cerca de 90 correspondían a drones kamikaze Shahed, una tecnología de origen iraní que Rusia produce de manera creciente en su propio territorio.

De acuerdo con la cuenta de X Shahed Tracker, la cual analiza los datos diarios que publica el Ejército ucraniano, en el mes de noviembre las defensas de Ucrania lograron interceptar un 84 % de los drones Shahed lanzados por las fuerzas rusas.

Los drones Shahed tienen como uno de sus principales objetivos las infraestructuras eléctricas de Ucrania. A consecuencia de los ataques casi diarios que afectan a las capacidades de generación y distribución eléctrica, el país ha implementado cortes de luz en todo el territorio para racionar el suministro y hacer frente a los daños ocasionados en el sector.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 131 drones en varias regiones del norte, sur y este del país (REUTERS/ARCHIVO)

Más temprano el domingo, un ataque con un misil ruso impactó en la represa del embalse de Pecheneg, ubicada en la región nororiental de Kharkiv, informó el alcalde Oleksandr Gusarov a la cadena pública Suspilne. Las autoridades ucranianas confirmaron que el incidente obligó a la suspensión inmediata del tráfico vehicular sobre la infraestructura, utilizada como ruta clave para el abastecimiento de Vovchansk y otras zonas estratégicas, en un contexto de intensificación de los combates en la región. Pese a la gravedad del impacto y la alta densidad vehicular en el momento, las fuentes aseguraron que no hubo víctimas.

Daños en la represa tras el impacto de un misil ruso

El 16º Cuerpo de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó mediante un comunicado que la represa, objeto de ataques regulares con bombas, drones y misiles, carece de impacto sustancial para el frente militar, aún si resultara destruida. Añadió que se implementaron planes de contingencia con rutas alternativas y se reforzaron los suministros para las áreas que dependen de esta vía.

“La parte ucraniana es consciente desde hace tiempo de los potenciales riesgos y está preparada para que la represa sufra daños críticos. Se prepararon con antelación planes de respuesta adecuados”, señaló la unidad militar en el comunicado difundido y recogido por Suspilne.

La importancia de esta infraestructura se destaca por su vinculación directa con la defensa de Vovchansk, ciudad que permanece bajo asedio ruso desde hace dieciocho meses. El ejército ruso reclamó la toma de la localidad el pasado 1 de diciembre, pero las autoridades de Kiev aún no reconocieron oficialmente su pérdida.

La represa forma parte de una ruta clave para el abastecimiento de Vovchansk y otras zonas estratégicas

El sábado por la noche, un hombre falleció en la región norteña de Chernihiv debido a un ataque con drones, mientras que la ciudad central de Kremenchuk, sede de una de las refinerías petroleras más grandes del país, sufrió interrupciones de energía y agua tras un ataque combinado.

El Ministerio Público regional de Kharkiv reportó la muerte de tres personas y diez heridos tras una andanada de artillería rusa en la jornada dominical.