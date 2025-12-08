Con celebraciones en todo el territorio, Siria conmemoró el primer aniversario del fin del régimen de Bashar Al Assad

Un dron capta a cientos de personas en Alepo mientras participan en una manifestación por el primer aniversario del fin del régimen de Assad (REUTERS/Mahmoud Hassano)

Siria conmemoró este lunes el primer aniversario del colapso del régimen de Bashar al Assad, en una jornada marcada por actos oficiales, desfiles militares y manifestaciones ciudadanas en Damasco y otras ciudades.

El evento principal tuvo lugar en la capital, donde el actual presidente de transición, Ahmed al Shara, encabezó la ceremonia desde la Mezquita de los Omeyas, flanqueado por representantes del gobierno, líderes religiosos y jefes militares.

Al Shara, quien lideró las fuerzas de Hayat Tahrir al Sham en la ofensiva final contra el régimen, destacó que la nueva etapa exige “reconstruir Siria como una nación fuerte”, prometiendo priorizar la justicia, el apoyo a los más afectados y la unidad del país ante los desafíos que siguen abiertos.

El 8 de diciembre de 2024 significó el fin del régimen dirigido por la familia Assad desde 1971. Bashar al Assad abandonó el país ese día rumbo a Rusia, en medio del avance de fuerzas rebeldes y yihadistas, que tras irrumpir desde Idlib capturaron Damasco y sellaron décadas de una dictadura responsable de represión, guerras civiles y crisis humanitarias.

La caída tuvo como inmediato efecto la instalación de un gobierno provisional encabezado por Al Shara, quien busca apoyos internacionales para la reconstrucción nacional y nuevas instituciones.

Varios sirios sostienen banderas mientras se reúnen para conmemorar el primer aniversario de la caída de Bashar al-Assad, en Latakia, Siria, el 8 de diciembre de 2025. REUTERS/Karam al-Masri

La conmemoración tuvo un fuerte componente simbólico. Al Shara, que desde su asunción en el poder había cambiado los uniformes militares por el traje civil, optó por regresar a la ropa de combate para su discurso central en la mezquita, evocando el momento en que entró triunfante a la capital hace un año.

“Reconstruiremos Siria obedeciendo a Dios, en apoyo a los oprimidos y garantizando la justicia entre los sirios”, afirmó. Prometió que “ningún obstáculo impedirá esta reconstrucción” y aseguró que la victoria rebelde es la base de los nuevos desafíos internos. El presidente también presentó públicamente una pieza de la Kaaba, obsequio recibido de Arabia Saudita en su primer viaje oficial, como símbolo de la nueva etapa.

El aniversario movilizó a miles de personas en diferentes ciudades. Se realizaron desfiles militares y festividades en Alepo, Homs, Hama, Idlib y Latakia, con destacada presencia de helicópteros y paracaidistas.

El ministro del Interior, Anas Jatab, subrayó que Siria “está escribiendo una nueva página de su historia” y describió la fecha como “el inicio de la batalla de la reconstrucción” tras “grandes sacrificios y hechos heroicos”. Jatab convocó a recordar que “la liberación no es el final, sino el comienzo de un país nuevo”.

El presidente de transición, Ahmed al Shara, encabezó actos oficiales en Damasco mientras organismos internacionales destacaron los desafíos humanitarios y de reconstrucción que enfrenta el país (REUTERS/Khalil Ashawi)

El aniversario también expuso los desafíos pendientes. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoció que, aunque más de tres millones de personas han regresado a sus hogares tras el colapso del régimen, millones de desplazados y refugiados siguen enfrentando barreras para volver.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, resaltó que esta transición “es una oportunidad única para poner fin a una de las peores crisis humanitarias del mundo”, pero advirtió que sin un respaldo global decidido persistirá la emergencia.

La comunidad internacional reaccionó con mensajes centrados en alentar una transición democrática real y la inclusión de todos los grupos étnicos y religiosos en el proceso.

El secretario general de la ONU, António Guterres, elogió la resiliencia de la población siria y la oportunidad histórica de sanar divisiones. La Unión Europea, por su parte, urgió al diálogo nacional y reclamó a las autoridades que consoliden la paz y avancen en la protección de los derechos. También reconoció el progreso institucional y la aprobación de la Declaración Constitucional, aunque expresó preocupación por recientes episodios de violencia y denuncias de ejecuciones fuera de la ley.

Ciudadanos en Latakia alzan banderas durante la conmemoración del primer aniversario de la caída de Bashar al-Assad (REUTERS/Karam al-Masri)

Autoridades estadounidenses, representadas por el enviado especial Thomas Barrack, insistieron en la unidad y pluralidad en el futuro de Siria, recordando que la transición debe involucrar a todas las comunidades tradicionales y minoritarias. La conmemoración subraya la magnitud del cambio y la hoja de ruta internacional para que Siria supere el pasado autoritario y logre una reconstrucción que beneficie a toda su sociedad.

(Con información de Europa Press)