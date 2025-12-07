Ucrania repelió otro masivo ataque ruso con 250 drones y misiles en una sola noche

Una mujer empuja un carro mientras pasa junto a una casa destruida por un reciente bombardeo, que las autoridades locales instaladas por Rusia llamaron un ataque militar ucraniano, en el curso del conflicto militar entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Horlivka (Gorlovka) en la región de Donetsk, un área de Ucrania controlada por Rusia, el 6 de diciembre de 2025. REUTERS/Alexander Ermochenko

Las autoridades de Ucrania han denunciado este domingo el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra diversos puntos del país, agregando que cerca de 180 han sido interceptados, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas han lanzado 241 drones y cinco misiles balísticos durante la madrugada, antes de especificar que un total de 175 aparatos no tripulados han sido derribados, así como cuatro misiles balísticos, entre ellos dos Kinzhal y dos Iskander-M.

Sin embargo, ha confirmado que se han registrado 65 impactos de drones en catorce ubicaciones diferentes, sin dar por ahora informaciones sobre daños o víctimas. “El ataque sigue en marcha. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo”, ha manifestado en su cuenta en Telegram, donde ha pedido a la población que respete las recomendaciones de seguridad.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha denunciado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que estos ataques han dejado muertos en Sloviansk y Chérnigov, sin dar un balance de víctimas, antes de subrayar que la oleada de ataques ha causado además daños materiales en siete provincias del país.

Un residente lleva una silla recogida de un edificio alcanzado durante el ataque ruso con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Slobozhanske, región de Dnipro, Ucrania 6 de diciembre de 2025. REUTERS/Mykola Synelnykov

Así, ha sostenido que Rusia ha lanzado “más de 1.600 drones kamikaze, unas 1.200 bombas guiaradas y cerca de 70 misiles de varios tipos contra Ucrania” durante la última semana, “siendo los principales objetivos infraestructuras que mantienen en pie la vida diaria”, ha lamentado en su comunicado.

“Seguimos trabajando con nuestros socios para asegurarnos de que, en respuesta a estos ataques, nuestras defensas se refuerzan. La prioridad es clara: más sistemas de defensa aérea y misiles, y más apoyo a nuestros defensores”, ha dicho, antes de insistir en que “todos los acuerdos deben aplicarse más rápidamente”.

Por su parte, Moscú ha confirmado un ataque contra “infraestructura de transporte, combustible e instalaciones energéticas usada por las Fuerzas Armadas, así como una empresa implicada en la producción de drones de largo alcance”, en lo que describe como “una respuesta a los ataques terroristas ucranianos contra objetivos civiles en Rusia”. “Los objetivos han sido alcanzados. Todos los objetivos designados han sido alcanzados”, ha zanjado.

Además, el Gobierno de Rusia ha afirmado que sus sistemas de defensa aérea han destruido más de 80 drones lanzados por las fuerzas ucranianas durante las últimas horas, igualmente sin pronunciarse por ahora sobre la posibilidad de víctimas o daños materiales a causa de estos ataques.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, habla con los medios antes de recibir al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 4 de diciembre de 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El Ministerio de Defensa ruso ha detallado en Telegram que 42 aparatos han sido derribados en la región de Saratov, a los que se suman doce en Rostov, nueve en Volgogrado, tres en Kursk y Briansk, respectivamente, dos en Bélgorod, uno en Astraján y Chechenia, respectivamente. Además, diez drones han sido interceptados en la península de Crimea, anexionada en 2014.

(con información de EP)