Tensión en Benín: un grupo de militares anunció la destitución del presidente Patrice Talon y la toma del poder

El presidente de Benín, Patrice Talon, saluda a su llegada para inspeccionar una guardia de honor durante las celebraciones del 62º aniversario de la independencia en Cotonú, el 1 de agosto de 2022. (YANICK FOLLY / AFP)

Un grupo de militares anunció este domingo la toma del poder en Benín tras declarar la destitución de Patrice Talon, presidente del país desde 2016. La declaración, realizada en la televisión pública de Cotonú, atribuyó la decisión al denominado Comité Militar para la Refundación de la República, que nombró como nuevo líder al Teniente coronel Tigri Pascal. El pronunciamiento de los uniformados ha incrementado la confusión sobre la situación política en la nación de África Occidental, donde recientemente se han registrado golpes militares en países vecinos como Níger y Burkina Faso.

Durante la transmisión, los militares indicaron que el Comité había deliberado y decidido destituir a Talon y nombrar a Pascal como presidente del órgano militar, con efecto inmediato. Esta acción fue acompañada por informes de disparos en el Camp Guezo, cercano a la residencia presidencial en la capital económica, según indicó la Embajada de Francia en la red social X, que recomendó a sus ciudadanos permanecer en casa por razones de seguridad.

Sin embargo, el entorno de Talon declaró a la agencia AFP que el mandatario “se encuentra a salvo”. Según su oficina, el grupo de militares solo controlaba la emisora estatal y aseguraron que el “ejército regular está recuperando el control”, mientras que la ciudad y el país permanecían bajo seguridad.

Motos taxis con pasajeros se detienen en un cruce en Cotonú tras los rumores de un posible golpe de Estado en Benín el 7 de diciembre de 2025. (AFP)

La trayectoria de Benín ha estado marcada por varios golpes y tentativas de golpe. Patrice Guillaume Athanase Talon, de 67 años y conocido como el “rey del algodón”, llegó al poder tras ganar las elecciones de 2016 y fue reelegido en 2021. Reconocido por impulsar el desarrollo económico e infraestructuras, Talon también ha enfrentado acusaciones de autoritarismo y restricciones a la oposición y a la prensa.

En abril de 2026 concluye el segundo y último mandato permitido por la constitución para Talon, quien ha manifestado públicamente que no buscará una tercera reelección. El partido oficialista presentó como su candidato al exministro de Finanzas Romuald Wadagni, mientras que el principal opositor, Renaud Agbodjo, fue excluido por la comisión electoral al no reunir los patrocinadores requeridos.

Conductores atraviesan un cruce en Cotonú tras rumores de un posible golpe de Estado en Benín el 7 de diciembre de 2025. La presidencia informó que el presidente Patrice Talon está a salvo y que el ejército recupera el control. (AFP)

El golpe se produce en un contexto regional de inestabilidad, tras recientes tomas del poder militar en Guinea-Bisáu y Madagascar. La extensión del mandato presidencial en Benín, aprobada el mes pasado por la legislatura, aumentó de cinco a siete años pero mantuvo el límite de dos mandatos.

Benín es un país de aproximadamente 13,4 millones de habitantes, ubicado en el Golfo de Guinea, cuya economía depende principalmente de la agricultura y el sector algodonero. Con el francés como idioma oficial, la moneda es el franco CFA de África Occidental (XOF), y sus principales ciudades son Porto Novo, capital oficial, y Cotonú, centro económico y sede gubernamental.

(Con información de EFE, AFP, Reuters y AP)