Japón denunció una maniobra hostil de cazas chinos cerca de Okinawa

El incidente ocurre en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre Tokio y Beijing, especialmente tras las declaraciones de la primera ministra japonesa sobre una posible intervención en Taiwán

Dos cazas chinos usaron su radar contra aviones japoneses cerca de Okinawa (EFE)

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, informó sobre un incidente entre cazas chinos y japoneses al sureste de Okinawa.

A través de su cuenta en la red social X, Koizumi explicó que dos aviones militares chinos utilizaron su radar contra dos aeronaves japonesas el sábado previo, en aguas internacionales próximas a Okinawa.

Además, calificó el hecho como un acto peligroso y señaló que excede los límites necesarios para la seguridad aérea, motivo por el cual Japón presentó una protesta formal ante China. Koizumi aclaró que el incidente no causó daños ni lesiones entre las aeronaves o sus tripulaciones.

Shinjiro Koizumi fue quien comunicó el incidente con los aviones chinos (Reuters)

La situación se desarrolla en medio de una escalada de tensiones diplomáticas entre Tokio y Beijing. Estas se intensificaron tras recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien indicó que una acción militar china contra Taiwán podría llevar a la intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón.

A su vez, China respondió con medidas de presión económica y cultural, que incluyeron advertencias de viaje para sus ciudadanos, la prohibición de importaciones de productos marinos japoneses y la suspensión de licencias para películas y conciertos japoneses en territorio chino.

El portavoz gubernamental, Minoru Kihara, también se refirió el viernes a la movilización de navíos chinos en el este de Asia. Takaichi aseguró que Japón monitorea de cerca estos movimientos, y que el gobierno sigue con atención el despliegue naval de la región.

Minoru Kihara alertó sobre una movilización de navíos chinos en Asia oriental (EFE)

Los medios japoneses interpretaron estas declaraciones como muestra de la preocupación del Ejecutivo por el incremento de la presencia militar china en aguas cercanas.

Por parte de China, el Ministerio de Defensa expresó su rechazo a la política japonesa en defensa y seguridad. El viernes, el organismo advirtió que Japón “se enfrentará a la indignación pública” y “deberá rendir cuentas ante la historia”, tras el anuncio de aumentar el gasto militar hasta el 2% de su producto interno bruto, alineándose con los objetivos de seguridad nacional del país.

Los militares japoneses patrullaban el área donde ocurrió el incidente (EFE)

En respuesta, la diplomacia japonesa elevó su postura ante las Naciones Unidas. Mediante una carta enviada el jueves por el embajador y representante permanente de Japón, Kazuyuki Yamazaki, al secretario general de la ONU y los Estados miembro, Tokio negó las acusaciones de “militarismo” formuladas por China, calificándolas de infundadas.

Además, Yamazaki sostuvo que Japón respeta el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas, y propugna el mantenimiento de un orden internacional regido por normas, rechazando los señalamientos chinos como “categóricamente inaceptables”.

Yamazaki Kazuyuki envió una carta a la ONU rechazando las acusaciones de militarismo chino (Reuters)

La misiva subraya la “postura inquebrantable” de Japón como nación pacifista desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mensaje diplomático resalta el compromiso japonés con la paz y la estabilidad internacionales, así como con el respeto a la legalidad internacional y la promoción del desarrollo sostenible.

(Con información de EFE)

