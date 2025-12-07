Mundo

Japón denunció maniobras peligrosas de cazas chinos cerca de Okinawa y alertó sobre el aumento de la hostilidad de Beijing

El gobierno japonés aseguró que los incidentes se produjeron cuando aeronaves del Ejército Popular de Liberación operaban desde el portaaviones Liaoning, lo que llevó a desplegar aviones F-15 en respuesta

Japón denunció maniobras peligrosas de cazas chinos cerca de Okinawa y alertó sobre el aumento de la hostilidad de Beijing (Ministerio de Defensa de Japón vía AP)

El gobierno de Japón denunció este domingo una nueva provocación militar del régimen de Xi Jinping luego de que aviones de combate chinos encendieran sus radares contra aeronaves japonesas cerca de las islas Okinawa, en el sur del país.

La primera ministra Sanae Takaichi calificó el incidente como “extremadamente lamentable” y subrayó que los movimientos hostiles de Beijing fueron “un acto peligroso que va más allá de lo necesario para la seguridad de vuelo”.

Tokio presentó una queja formal al régimen comunista, señalando que se sigue intensificando una conducta que atenta directamente contra la paz en la región.

Los hechos se produjeron cuando el portaaviones chino Liaoning y tres destructores realizaban maniobras cerca del territorio japonés. Aviones J-15 lanzados desde el buque activaron los sistemas de radar sobre aeronaves japonesas F-15. Este tipo de acción —iluminar con radar— es considerado globalmente una amenaza táctica y puede obligar a los pilotos a realizar maniobras para evitar un ataque.

La respuesta del régimen chino no tardó en llegar. A través del portavoz militar Wang Xuemeng, Beijing acusó falsamente a Japón de aproximarse a sus ejercicios y “difamar” las operaciones chinas. Además, amenazó con “medidas necesarias” para proteger lo que llama sus intereses legítimos. El régimen chino insiste en su política expansionista y su rechazo a las normas internacionales en los espacios aéreos y marítimos de la región.

Los hechos se produjeron cuando el portaaviones chino Liaoning y tres destructores realizaban maniobras cerca del territorio japonés (AP Foto/Vincent Yu, Archivo)

El episodio ocurre en pleno deterioro de las relaciones bilaterales, en un contexto marcado por la presión autoritaria de China sobre Taiwán, isla democrática a tan solo 110 kilómetros de Yonaguni, Japón.

El régimen de Xi Jinping amenaza abiertamente con la anexión forzosa de Taiwán, intensifica patrullajes navales agresivos y, según analistas, busca debilitar la posición japonesa en el Indo-Pacífico. La propia Takaichi reafirmó recientemente que Japón podría responder a cualquier agresión china en Taiwán que comprometa la seguridad nacional nipona.

La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la escalada del régimen chino. El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, lo dejó claro en Tokio: “Estamos profundamente preocupados por las acciones de China en las últimas 24 horas. Australia se mantendrá unida a Japón para defender el orden regional basado en normas”.

A su vez, Estados Unidos sigue de cerca la situación, con su mayor contingente militar fuera del país desplegado en Okinawa. Aunque el presidente Donald Trump evitó declaraciones públicas, la administración estadounidense reafirma en documentos estratégicos que la acumulación de poder militar es esencial para disuadir una agresión autoritaria en Asia Oriental.

Taiwán también ha sido blanco de la presión de Beijing, que utiliza regularmente ejercicios militares, patrullajes y manipulación informativa para hostigar y desgastar a la isla. El gobierno taiwanés sostuvo que la retórica y las acciones de China constituyen acoso y “guerra psicológica”, además de exponer a toda la región a un mayor riesgo de conflicto.

Tokio presentó una queja formal al régimen comunista, señalando que se sigue intensificando una conducta que atenta directamente contra la paz en la región

El uso de radares para intimidar y poner en peligro a aeronaves japonesas no es una novedad. Incidentes previos han sido denunciados por Tokio ante organismos internacionales, pero el régimen chino ha reiterado su desafío a las reglas del derecho internacional, reclamando su supremacía sobre rutas que otros países.

La actitud de Beijing mantiene en vilo el futuro de la estabilidad en Asia Oriental, mientras Japón, Estados Unidos, Australia y Taiwán refuerzan la cooperación para contener la amenaza creciente de un régimen que no oculta su desprecio por el equilibrio internacional y las normas del sistema multilateral.

(Con información de Reuters)

