El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza

El teniente general Eyal Zamir sostuvo que las fuerzas conservarán posiciones en ese límite defensivo en medio de las negociaciones del alto el fuego. Netanyahu dijo que el acuerdo no avanzará sin la devolución del cuerpo del rehén Ran Gvili

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir (ABIR SULTAN/REUTERS)

El jefe del Ejército de Israel, teniente general Eyal Zamir, afirmó este domingo que la llamada “Línea Amarilla”, una delimitación resultante del reciente repliegue de tropas en Gaza, debe considerarse “una nueva frontera”. Durante una visita a las posiciones militares en el enclave palestino, Zamir explicó a soldados de reserva que tienen “control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza” y que permanecerán en esas líneas defensivas.

“La Línea Amarilla sirve como línea defensiva avanzada para nuestras comunidades y como línea de actividad operativa”, dijo Zamir, según informó el portavoz del ejército israelí.

Este repliegue se produjo en cumplimiento del alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, después de meses de conflictos armados desde octubre de 2023. Las fuerzas israelíes se retiraron hacia la Línea Amarilla, estableciéndola como límite operativo, a la espera de la evolución del acuerdo y de una posible retirada adicional si Hamas avanza con el proceso de desarme.

La "Línea Amarilla" establecida en el acuerdo de paz entre Israel y Hamas

En el terreno político, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declaró en una conferencia de prensa en Jerusalén, con la presencia del canciller alemán Friedrich Merz, que Israel y Hamas “muy pronto pasarán a la segunda fase del alto el fuego”, a la espera de la devolución de los restos mortales del último rehén israelí en poder de los combatientes palestinos. Netanyahu especificó que esta segunda etapa podría comenzar tan pronto como a finales de mes, cuando Hamas entregue los restos de Ran Gvili, un policía israelí de 24 años asesinado durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo fue trasladado a Gaza.

Zamir subrayó durante su recorrido por Beit Hanoun y Jabalia que la devolución del cuerpo de Gvili es indispensable para el avance del acuerdo: “La vasta mayoría de nuestros rehenes ha regresado, pero nuestra misión no estará completa hasta que el último caído, el sargento mayor Ran Gvili, sea traído de vuelta”. El militar indicó además que el ejército israelí “no permitirá que Hamas se reconstituya” y que está preparado para un eventual conflicto sorpresa, según los planes plurianuales del alto mando.

Hamas sostiene que no ha podido recuperar todos los restos de rehenes porque permanecen bajo escombros tras la ofensiva israelí. Por su parte, Israel ha acusado a Hamas de retrasar el proceso y amenaza con reanudar sus operaciones militares o retener ayuda humanitaria si los restos no son devueltos.

El canciller alemán Friedrich Merz
El canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hablaron con la prensa en Jerusalén este domingo 7 de diciembre de 2025 (Ariel Schalit/REUTERS)

La siguiente fase del acuerdo implica que el ejército israelí se retire de la Línea Amarilla si Hamas demuestra avances en el desarme, además del despliegue de una fuerza internacional para garantizar la seguridad en Gaza y la eventual creación de un gobierno palestino provisional bajo supervisión internacional, según el plan facilitado por Estados Unidos y apoyado por la administración de Donald Trump.

Durante la conferencia, Netanyahu advirtió que esta segunda fase “será difícil”, al igual que lo fue la primera. Precisó también que la tercera etapa de la hoja de ruta consistiría en la “desradicalización de Gaza”, proceso que, a su juicio, también es alcanzable.

El canciller alemán Merz reafirmó el compromiso de Alemania con la seguridad de Israel y anunció el envío de oficiales y diplomáticos alemanes para asistir en la coordinación civil y militar liderada por Estados Unidos en el sur de Israel, además de ayuda humanitaria para Gaza. Remarcó además que el apoyo alemán a Israel no ha cambiado, reiterando que la existencia y la seguridad israelí son “un núcleo inmutable” de la política alemana.

Sobre el reconocimiento de un estado palestino, Merz recalcó que la posición de su gobierno es que solo llegará al final del proceso, no al principio, aunque el plan estadounidense deja abierta la posibilidad de una independencia palestina. Netanyahu, por su parte, mantiene que la creación de un estado palestino representaría, en su opinión, una recompensa para Hamas y riesgos para la seguridad israelí.

(Con información de AFP y AP)

