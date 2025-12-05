Mundo

Hallazgo histórico en Egipto: descubrieron 225 estatuillas en una tumba de Tanis e identificaron al faraón Sheshonq III

El descubrimiento brinda información sobre los rituales funerarios y la organización simbólica de la época

Guardar
El hallazgo es el más
El hallazgo es el más significativo en la necrópolis real de Tanis desde 1946 (AFP)

Un grupo de arqueólogos descubrió 225 estatuillas funerarias dentro de una tumba en la antigua capital egipcia de Tanis, situada en el delta del Nilo. El hallazgo permitió revelar la identidad de uno de los enigmáticos ocupantes de la necrópolis real.

La expedición se produjo el 9 de octubre durante una misión arqueológica francesa encabezada por el egiptólogo Frédéric Payraudeau, quien resaltó la singularidad de la excavación y su trascendencia para la historia del Antiguo Egipto.

No se encontraban figuras en contexto original dentro de una tumba real en Tanis desde 1946, precisó Payraudeau en conferencia de prensa en París.

La investigación se centró en una tumba estrecha que albergaba un gran sarcófago sin inscripciones visibles. Tras explorar las demás esquinas de la cámara, los arqueólogos hallaron un grupo de estatuillas reunidas, lo que despertó expectativas sobre la magnitud del descubrimiento.

De acuerdo con CBS News, la conservación y la disposición de las estatuillas resultan excepcionales, especialmente debido al intenso saqueo padecido por la mayoría de las tumbas egipcias, incluso en los principales recintos reales. Este nivel de preservación solo se compara con lo observado en el Valle de los Reyes, donde la tumba de Tutankamón apareció intacta en 1922.

Arqueólogos encontraron 225 estatuillas funerarias
Arqueólogos encontraron 225 estatuillas funerarias dentro de una tumba en Tanis, Egipto (AFP)

Las estatuillas funerarias, denominadas ushebtis, acompañaban y servían al difunto en su tránsito al más allá. Los investigadores destacaron la rareza de que más de la mitad representen figuras femeninas, una proporción muy poco habitual en contextos similares.

A su vez, algunas piezas encarnan jefes de equipo, lo que aporta información sobre las creencias funerarias y la organización simbólica del más allá en aquella época.

Tanis fue fundada alrededor de 1050 a.C., al inicio de la dinastía XXI, para reemplazar como capital real a Tebas, después de que el Valle de los Reyes se convirtiera en blanco de saqueos posteriores al reinado de Ramsés.

Este traslado de la necrópolis real produjo transformaciones en los rituales de enterramiento y la arquitectura funeraria, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, citado por CBS News. De acuerdo con Mohamed Abdel-Badii, jefe del Sector Arqueológico Egipcio, las excavaciones recientes confirman que Tanis aún esconde secretos por descubrir y presenta patrones de enterramiento inusuales.

El elemento clave para identificar al ocupante del sarcófago resultaron ser los símbolos reales pintados sobre las estatuillas, que permitieron determinar que pertenecía al faraón Sheshonq III, cuyo reinado abarcó de 830 a 791 a.C.

El faraón Sheshonq III reinó
El faraón Sheshonq III reinó en Egipto entre los años 830 y 791 a.C (AFP)

El descubrimiento sorprendió a los expertos, ya que inscripciones en el mayor sarcófago y en las paredes de otra tumba de Tanis también adjudican esos espacios a Sheshonq III. La presencia del monarca en una tumba diferente originó nuevas interrogantes sobre la razón de su entierro en ese lugar.

Según Payraudeau, durante las cuatro décadas de reinado de Sheshonq III existieron conflictos internos, entre ellos una guerra civil entre las regiones del Alto y el Bajo Egipto, donde varios faraones disputaron el poder. Estos enfrentamientos pudieron incidir en la sucesión y en el destino final de su sepultura.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

TumbaTanisEgiptoFaraón Sheshonq IIIHallazgo

Últimas Noticias

Un nuevo estudio arqueológico revela que las murallas de Babilonia alcanzaban más de 20 metros

El trabajo liderado por John MacGinnis de análisis conjunto de documentos antiguos y restos arquitectónicos aporta nuevas cifras sobre la magnitud de las fortificaciones, y destaca el prestigio alcanzado por esta legendaria edificación como epicentro de innovación constructiva en la antigüedad

Un nuevo estudio arqueológico revela

El icónico abrigo violeta de Jackie Kennedy será subastado en Sotheby’s Nueva York

La prenda, símbolo de elegancia y audacia, fue usada por la exprimera dama la noche en que John F. Kennedy ganó la presidencia. Qué otras piezas forman parte de la exclusiva Semana de Lujo de la reconocida casa

El icónico abrigo violeta de

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Los líderes de EEUU, Canadá y México mantuvieron un encuentro privado tras el sorteo del Mundial 2026 y destacaron la “buena relación” entre los tres países, en un contexto marcado por tensiones en torno al T-MEC y a las políticas arancelarias de Washington

Donald Trump, Mark Carney y

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo

António Guterres afirmó que el acuerdo mediado por Estados Unidos representa “un paso fundamental” hacia la paz en la región

El secretario general de la

Ucrania atacó con drones una refinería rusa y un puerto estratégico en una nueva ofensiva de “largo alcance”

Los operativos golpearon puntos claves para el suministro energético y militar de Moscú. También se reportó el impacto de un dron en un edificio gubernamental en Grozni y una masiva oleada de ataques en Bélgorod

Ucrania atacó con drones una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El Excel de infieles podría meterle en líos legales y una abogada reveló cuáles son las únicas listas donde sí puede “stalkear” personas en Colombia

Juan Carlos Pinzón reveló que llamó a Álvaro Uribe después de oficializar su participación en la consulta interpartidista: esto dijo

Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva para Víctor Polay Campos por el caso ‘Las Gardenias’

Alerta en la costa peruana por oleajes anómalos hasta el jueves 11 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
El ente electoral de Honduras

El ente electoral de Honduras denuncia un parón en el escrutinio por parte de la empresa responsable

Maduro confirma una conversación telefónica "cordial" con Trump

Condenado a 30 años de prisión el yerno del opositor venezolano Edmundo González

AMP.Disciplina impone el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán durante tres partidos tras los incidentes del derbi

(Crónica) El Ourense se 'carga' también al Girona y el Villarreal se salva en los penaltis

ENTRETENIMIENTO

Jane Fonda advierte que la

Jane Fonda advierte que la venta de Warner Bros. “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”

El revival de “Malcolm In The Middle” lanza su primer teaser: de qué tratará la nueva serie

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”