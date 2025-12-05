Hallazgo histórico en Egipto: descubrieron 225 estatuillas en una tumba de Tanis e identificaron al faraón Sheshonq III

El hallazgo es el más significativo en la necrópolis real de Tanis desde 1946 (AFP)

Un grupo de arqueólogos descubrió 225 estatuillas funerarias dentro de una tumba en la antigua capital egipcia de Tanis, situada en el delta del Nilo. El hallazgo permitió revelar la identidad de uno de los enigmáticos ocupantes de la necrópolis real.

La expedición se produjo el 9 de octubre durante una misión arqueológica francesa encabezada por el egiptólogo Frédéric Payraudeau, quien resaltó la singularidad de la excavación y su trascendencia para la historia del Antiguo Egipto.

No se encontraban figuras en contexto original dentro de una tumba real en Tanis desde 1946, precisó Payraudeau en conferencia de prensa en París.

La investigación se centró en una tumba estrecha que albergaba un gran sarcófago sin inscripciones visibles. Tras explorar las demás esquinas de la cámara, los arqueólogos hallaron un grupo de estatuillas reunidas, lo que despertó expectativas sobre la magnitud del descubrimiento.

De acuerdo con CBS News, la conservación y la disposición de las estatuillas resultan excepcionales, especialmente debido al intenso saqueo padecido por la mayoría de las tumbas egipcias, incluso en los principales recintos reales. Este nivel de preservación solo se compara con lo observado en el Valle de los Reyes, donde la tumba de Tutankamón apareció intacta en 1922.

Arqueólogos encontraron 225 estatuillas funerarias dentro de una tumba en Tanis, Egipto (AFP)

Las estatuillas funerarias, denominadas ushebtis, acompañaban y servían al difunto en su tránsito al más allá. Los investigadores destacaron la rareza de que más de la mitad representen figuras femeninas, una proporción muy poco habitual en contextos similares.

A su vez, algunas piezas encarnan jefes de equipo, lo que aporta información sobre las creencias funerarias y la organización simbólica del más allá en aquella época.

Tanis fue fundada alrededor de 1050 a.C., al inicio de la dinastía XXI, para reemplazar como capital real a Tebas, después de que el Valle de los Reyes se convirtiera en blanco de saqueos posteriores al reinado de Ramsés.

Este traslado de la necrópolis real produjo transformaciones en los rituales de enterramiento y la arquitectura funeraria, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, citado por CBS News. De acuerdo con Mohamed Abdel-Badii, jefe del Sector Arqueológico Egipcio, las excavaciones recientes confirman que Tanis aún esconde secretos por descubrir y presenta patrones de enterramiento inusuales.

El elemento clave para identificar al ocupante del sarcófago resultaron ser los símbolos reales pintados sobre las estatuillas, que permitieron determinar que pertenecía al faraón Sheshonq III, cuyo reinado abarcó de 830 a 791 a.C.

El faraón Sheshonq III reinó en Egipto entre los años 830 y 791 a.C (AFP)

El descubrimiento sorprendió a los expertos, ya que inscripciones en el mayor sarcófago y en las paredes de otra tumba de Tanis también adjudican esos espacios a Sheshonq III. La presencia del monarca en una tumba diferente originó nuevas interrogantes sobre la razón de su entierro en ese lugar.

Según Payraudeau, durante las cuatro décadas de reinado de Sheshonq III existieron conflictos internos, entre ellos una guerra civil entre las regiones del Alto y el Bajo Egipto, donde varios faraones disputaron el poder. Estos enfrentamientos pudieron incidir en la sucesión y en el destino final de su sepultura.

