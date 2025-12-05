Delegaciones de Estados Unidos y Ucrania sostendrán otra reunión en Miami este viernes

Oleksandr Bevz, asesor de la Presidencia ucraniana (REUTERS/Cagla Gurdogan)

Los negociadores ucranianos sostendrán una nueva reunión este viernes en Miami, Florida, con los representantes del gobierno de Donald Trump para abordar el plan estadounidense sobre el fin de la guerra con Rusia, confirmó a la agencia de noticias AFP un alto funcionario ucraniano.

“Sí, hay prevista una nueva reunión hoy”, declaró Oleksandr Bevz, asesor de la Presidencia de Ucrania.

Este nuevo encuentro tendrá lugar luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijera que algunas propuestas del plan de EEUU para poner fin a la guerra en Ucrania son inaceptables para el Kremlin, indicando en declaraciones publicadas este jueves que aún queda mucho para llegar a un acuerdo.

Putin también intensificó su postura territorial al declarar que Rusia tomará la región del Donbás “por medios militares u otros medios”, reafirmando una de sus principales exigencias mientras las negociaciones de paz continúan sin resultados concretos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente estadounidense, Donald Trump, puso en marcha la iniciativa diplomática más intensa para detener los combates desde que Rusia lanzara la invasión a gran escala de su vecino hace casi cuatro años.

Pero el esfuerzo se ha topado una vez más con exigencias difíciles de conciliar, especialmente en lo que respecta a si Ucrania debe ceder territorio a Rusia y cómo se puede garantizar su seguridad frente a cualquier agresión futura por parte de Moscú.

En una entrevista con India Today antes de su visita a Nueva Delhi, Putin declaró que Rusia “liberará el Donbás y Novorossiya en cualquier caso, por medios militares u otros medios”. Novorossiya, o Nueva Rusia, es un término histórico que se refiere a territorios hacia el oeste durante el imperio ruso. Putin ha revivido el término y lo usó al declarar la península ucraniana de Crimea como parte de Rusia en 2014.

Una de las mayores exigencias del Kremlin es que Ucrania entregue territorio en la región del Donbás, que Rusia ha anexado ilegalmente pero aún no ha conquistado completamente. Putin reiteró las demandas rusas de que Ucrania retire sus tropas del Donbás y “se abstenga de acciones militares”.