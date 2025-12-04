Israel bombardeó el sur de la Franja de Gaza tras un ataque del grupo terrorista Hamas contra cinco soldados israelíes

Israel bombardeó el sur de Gaza en respuesta a un ataque contra sus tropas (Europa Press)

El Ejército de Israel efectuó un bombardeo en el sur de la Franja de Gaza la noche del miércoles, en respuesta a enfrentamientos previos en Rafah que resultaron en cinco soldados israelíes heridos.

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la ofensiva estuvo dirigida contra un terrorista de Hamas, aunque no se dieron más detalles sobre el bombardeo. Inicialmente, se había reportado que eran cuatro los uniformados afectados, pero poco después la cifra se elevó a cinco.

Las FDI justificaron la acción como respuesta a una “violación flagrante” del alto el fuego, refiriéndose a los combates en Rafah —zona bajo control israelí en el sur del enclave— donde sus tropas “se encontraron con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina”.

Por su parte, Hamas afirmó que el ataque israelí impactó en tiendas de campaña de desplazados cercanas al hospital Kuwaiti en Khan Yunis, también en el sur de Gaza, dejando varios muertos y heridos. La organización islamista calificó el bombardeo como “un claro crimen de guerra” y acusó a Israel de incumplir el acuerdo de alto el fuego firmado en septiembre .

La situación en Rafah permanece tensa, con decenas de combatientes de Hamas —una cifra que Israel eleva a centenares— atrincherados en túneles subterráneos, lo que propicia incidentes de este tipo. El gobierno israelí reiteró que su objetivo respecto a los milicianos en la ciudad fronteriza con Egipto es capturarlos o eliminarlos, salvo que se rindan y entreguen sus armas.

Militares israelíes en las ruinas de un edificio de la Franja de Gaza (Europa Press)

Hamas subrayó que sus combatientes no se rendirán y solicitaron a los mediadores una solución para permitir que los milicianos puedan trasladarse a áreas fuera de la llamada “línea amarilla”, el límite donde se han replegado las tropas israelíes.

Antes del bombardeo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó de urgencia a su gabinete este miércoles tras el ataque armado en Rafah. En un comunicado, Netanyahu afirmó que “Israel no tolerará ataques contra los soldados israelíes y responderá en consecuencia”.

El primer ministro responsabilizó al grupo palestino Hamas por el incidente y lo acusó de “continuar violando el acuerdo” de alto el fuego mediante “actos terroristas” contra las fuerzas de Israel.

“Nuestros soldados han resultado heridos en un ataque que demuestra, una vez más, que Hamas no respeta los compromisos asumidos en el cese al fuego”, señaló la oficina de Netanyahu. El mandatario transmitió además sus “deseos de pronta recuperación para los heroicos soldados”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del primer ministro en Jerusalén (REUTERS)

La reunión surgió también luego de que el organismo israelí COGAT, encargado de la coordinación de actividades gubernamentales en los Territorios Palestinos, anunció que “de conformidad con el acuerdo de alto al fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafah se abrirá en los próximos días exclusivamente para la salida de residentes de la Franja de Gaza hacia Egipto”.

La nota precisa que esta salida estará coordinada con Egipto, contará con la aprobación de seguridad de Israel y se realizará “bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea”, replicando el mecanismo implementado en enero de 2025.

Sin embargo, autoridades egipcias aclararon posteriormente que no se ha alcanzado aún un acuerdo con Israel para reabrir el paso de Rafah, frontera que comunica la Franja de Gaza con Egipto.

Hasta el momento, únicamente los cruces de Zikim, Kerem Shalom y Kissufim se mantuvieron abiertos, y lo han hecho exclusivamente para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

(Con información de EFE)