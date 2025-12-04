Mundo

Israel bombardeó el sur de la Franja de Gaza tras un ataque del grupo terrorista Hamas contra cinco soldados israelíes

Las FDI justificaron la acción como respuesta a una “violación flagrante” del alto el fuego, refiriéndose a los combates en Rafah —zona bajo control israelí en el sur del enclave— donde sus tropas “se encontraron con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina”

Guardar
Israel bombardeó el sur de
Israel bombardeó el sur de Gaza en respuesta a un ataque contra sus tropas (Europa Press)

El Ejército de Israel efectuó un bombardeo en el sur de la Franja de Gaza la noche del miércoles, en respuesta a enfrentamientos previos en Rafah que resultaron en cinco soldados israelíes heridos.

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la ofensiva estuvo dirigida contra un terrorista de Hamas, aunque no se dieron más detalles sobre el bombardeo. Inicialmente, se había reportado que eran cuatro los uniformados afectados, pero poco después la cifra se elevó a cinco.

Las FDI justificaron la acción como respuesta a una “violación flagrante” del alto el fuego, refiriéndose a los combates en Rafah —zona bajo control israelí en el sur del enclave— donde sus tropas “se encontraron con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina”.

Por su parte, Hamas afirmó que el ataque israelí impactó en tiendas de campaña de desplazados cercanas al hospital Kuwaiti en Khan Yunis, también en el sur de Gaza, dejando varios muertos y heridos. La organización islamista calificó el bombardeo como “un claro crimen de guerra” y acusó a Israel de incumplir el acuerdo de alto el fuego firmado en septiembre .

La situación en Rafah permanece tensa, con decenas de combatientes de Hamas —una cifra que Israel eleva a centenares— atrincherados en túneles subterráneos, lo que propicia incidentes de este tipo. El gobierno israelí reiteró que su objetivo respecto a los milicianos en la ciudad fronteriza con Egipto es capturarlos o eliminarlos, salvo que se rindan y entreguen sus armas.

Militares israelíes en las ruinas
Militares israelíes en las ruinas de un edificio de la Franja de Gaza (Europa Press)

Hamas subrayó que sus combatientes no se rendirán y solicitaron a los mediadores una solución para permitir que los milicianos puedan trasladarse a áreas fuera de la llamada “línea amarilla”, el límite donde se han replegado las tropas israelíes.

Antes del bombardeo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó de urgencia a su gabinete este miércoles tras el ataque armado en Rafah. En un comunicado, Netanyahu afirmó que “Israel no tolerará ataques contra los soldados israelíes y responderá en consecuencia”.

El primer ministro responsabilizó al grupo palestino Hamas por el incidente y lo acusó de “continuar violando el acuerdo” de alto el fuego mediante “actos terroristas” contra las fuerzas de Israel.

“Nuestros soldados han resultado heridos en un ataque que demuestra, una vez más, que Hamas no respeta los compromisos asumidos en el cese al fuego”, señaló la oficina de Netanyahu. El mandatario transmitió además sus “deseos de pronta recuperación para los heroicos soldados”.

El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del primer ministro en Jerusalén (REUTERS)

La reunión surgió también luego de que el organismo israelí COGAT, encargado de la coordinación de actividades gubernamentales en los Territorios Palestinos, anunció que “de conformidad con el acuerdo de alto al fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafah se abrirá en los próximos días exclusivamente para la salida de residentes de la Franja de Gaza hacia Egipto”.

La nota precisa que esta salida estará coordinada con Egipto, contará con la aprobación de seguridad de Israel y se realizará “bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea”, replicando el mecanismo implementado en enero de 2025.

Sin embargo, autoridades egipcias aclararon posteriormente que no se ha alcanzado aún un acuerdo con Israel para reabrir el paso de Rafah, frontera que comunica la Franja de Gaza con Egipto.

Hasta el momento, únicamente los cruces de Zikim, Kerem Shalom y Kissufim se mantuvieron abiertos, y lo han hecho exclusivamente para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaIsraelHamasFranja de Gazagrupo terroristaRafahFuerzas de Defensa de IsraelKhan Yunis

Últimas Noticias

Los rebeldes hutíes liberaron a nueve marinos filipinos cautivos durante meses tras un ataque en el mar Rojo

Once tripulantes fueron entregados a Omán. Las autoridades confirmaron la custodia de los marineros y preparam la repatriación de la tripulación

Los rebeldes hutíes liberaron a

La ONU aprobó una resolución que demanda el regreso inmediato de los niños ucranianos trasladados por la fuerza al territorio ruso

La decisión, respaldada por la mayoría de los países, se basa en denuncias de autoridades locales y organismos internacionales que señalan la deportación de al menos 19.500 menores

La ONU aprobó una resolución

Trump aseguró que Putin dio señales de querer acabar la guerra en Ucrania tras una “muy positiva” reunión en el Kremlin

El mandatario estadounidense dijo que sus representantes sintieron disposición en Moscú para avanzar hacia el cese de hostilidades, aunque aún no se registran avances concretos

Trump aseguró que Putin dio

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

El encuentro, celebrado en la sede de la fuerza de paz en Naqura, abordó mecanismos para vigilar el alto el fuego y explorar futuras vías de cooperación económica

Israel y Líbano retomaron los

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

El canciller Andri Sibiga señaló que Steve Witkoff retomó el contacto con Kiev para evaluar los avances tras la cita de cinco horas en el Kremlin

Ucrania confirmó contactos con el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Primer Polo de Bienestar en

Primer Polo de Bienestar en el Edomex será instaurado en Nezahualcóyotl: confirma Claudia Sheinbaum

Juicio por el femicidio de Patricia Aybar: declaró una vecina que escuchó cuando la mujer era asesinada a golpes

Qué se celebra el 4 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria cultural y compromiso social

Aumento al salario mínimo 2026 en México: lista de municipios donde subirá 5% y no 13%

Kicillof avanzó con el endeudamiento en Diputados gracias al peronismo y los votos aliados

INFOBAE AMÉRICA
Eugenia Martínez de Irujo da

Eugenia Martínez de Irujo da la última hora de su hermano Cayetano tras cancelar su luna de miel por problemas de salud

El Ejército de Israel mata al autor de un atropello con fuga que hirió a un militar cerca de Hebrón

Bolivia elimina la necesidad de visados para ocho países, incluidos EEUU e Israel

Colombia expulsa a 9 personas de la secta judía Lev Tahor y entrega a 17 menores a los servicios de EEUU

Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense que será usado para frenar el narcotráfico en el Caribe

ENTRETENIMIENTO

La exestrella porno, Jenna Jameson

La exestrella porno, Jenna Jameson atribuye su pérdida de peso a su camino espiritual: “Siguiendo a Jesús”

Dakota Johnson analiza su carrera: “Tengo una relación de amor y odio con la actuación”

Sharon Osbourne dedicó un amoroso mensaje a Ozzy Osbourne en su primer cumpleaños póstumo

Una carta, dos magos y la promesa de una nueva aventura: así se vive el recambio de protagonistas en Harry Potter

Un médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry tras una sobredosis de ketamina