Mundo

Putin dijo que Rusia está lista si Europa “quiere la guerra” antes de reunirse con enviados de Trump

El mandatario ruso también acusó a los europeos de querer sabotear los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la invasión a Ucrania

Guardar
El presidente ruso Vladimir Putin
El presidente ruso Vladimir Putin habla con periodistas durante el foro de inversión "¡Rusia llama!" de VTB en Moscú. Sputnik/Yevgeny Biyatov/Pool via REUTERS

El presidente ruso Vladimir Putin declaró este martes que no desea una guerra con Europa, pero advirtió que si los europeos inician un conflicto, su país está preparado para responder, en comentarios realizados horas antes de una reunión crucial con emisarios estadounidenses en Moscú.

“No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, declaró Putin al margen de un foro económico, en una intervención ante la prensa cargada de retórica beligerante contra los líderes europeos.

El mandatario ruso acusó a los europeos de querer sabotear los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. “Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero ellos mismos se han apartado, ha sido una iniciativa suya”, afirmó Putin.

“No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra”, añadió el presidente ruso, quien llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la “ilusión” de que pueden infligir una “derrota estratégica a Rusia” y volver “a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno”.

El mandatario ruso acusó a
El mandatario ruso acusó a los europeos de querer sabotear los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS

Las declaraciones se producen pocas horas antes de que Putin reciba en el Kremlin al enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y al yerno de Trump, Jared Kushner, después de las 1700 hora de Moscú (1400 GMT), según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Se espera que los tres discutan el plan de Washington para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump ha dicho que quiere terminar la guerra, pero sus esfuerzos hasta ahora, incluida una cumbre con Putin en Alaska en agosto y reuniones con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, aún no han traído la paz.

Un conjunto filtrado de 28 propuestas de paz del borrador estadounidense surgió la semana pasada, preocupando a funcionarios ucranianos y europeos que dijeron que cedía a las principales demandas de Moscú sobre la OTAN, el control de Moscú sobre una quinta parte de Ucrania y restricciones al ejército ucraniano.

El presidente Zelensky dijo el martes que los negociadores estadounidenses y ucranianos han refinado un marco de acuerdo de paz desarrollado en Ginebra durante sus recientes conversaciones en Florida. Zelensky agregó que Ucrania quiere que sus aliados europeos estén más involucrados en el proceso, y ordenó al equipo ucraniano “continuar con el trabajo más constructivo posible”.

La reunión en el Kremlin ocurre en un momento en que Rusia afirma haber logrado avances significativos en el terreno. La noche del lunes, Putin celebró lo que sus comandantes le informaron como la captura completa de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, aunque el ejército ucraniano negó el martes que las fuerzas rusas hayan consumado la toma de la ciudad.

“Con el actual ritmo de nuestra ofensiva, el enemigo, obviamente, no está en disposición de reaccionar como es debido”, dijo Putin al reunirse con el Estado Mayor.

Analistas rusos han sugerido que la supuesta toma de Pokrovsk podría fortalecer la posición negociadora de Moscú al demostrar un avance significativo en la región de Donetsk, justo cuando Putin se prepara para recibir a los negociadores estadounidenses.

Rusia quiere hacerse con la totalidad de la región del Donbás, que comprende las provincias de Luhansk y Donetsk. Kiev y la mayoría de los países occidentales rechazan la toma del territorio por parte de Moscú por considerarla una apropiación ilegal de tierras.

Temas Relacionados

Vladimir PutinRusiaEuropaOTANGuerra Rusia UcraniaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Los rebeldes hutíes liberarán a nueve marinos filipinos tras varias semanas de cautiverio

Las autoridades de Filipinas confirmaron la inminente entrega de los tripulantes retenidos en Yemen, luego de la mediación de Omán y tras el ataque al carguero Eternity C en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes liberarán a

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Miles de pasajeros quedaron varados luego de que inflables lanzados desde territorio bielorruso obligaran a suspender operaciones aéreas en la zona, en medio de acusaciones de sabotaje y crecientes tensiones regionales

Lituania acusó a Bielorrusia de

Israel recibió restos mortales que podrían pertenecer a uno de los rehenes de Hamas en Gaza

Serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, perteneciente al Ministerio de Sanidad israelí, que llevará a cabo el proceso de identificación

Israel recibió restos mortales que

Quién era Gerson Machado, el joven que murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil

El adolescente de 19 años escaló un muro de más de seis metros, descendió a través de un árbol y falleció al instante producto de las heridas mortales de la felina

Quién era Gerson Machado, el

La caída de los bonos y el Bitcoin llevó incertidumbre a las bolsas, pero Wall Street mantiene el optimismo

Las bolsas de Nueva York operan en verde en la primera mtad de la jornada de este martes, tras las caídas registradas en la víspera. La deuda pública japonesa se estabilizaba ligeramente

La caída de los bonos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
España - Alemania, en directo:

España - Alemania, en directo: sigue la final de la Nations League Femenina

Científicos prueban los medicamentos superventas contra la diabetes y la obesidad para reducir la dependencia a cigarrillos, alcohol y opioides

La OCDE señala al aumento de la productividad como motor del crecimiento económico español y resta importancia a la falta de presupuestos

Benedetti pidió investigación tras denuncia de violencia doméstica y rechazó el uso de su nombre en la polémica de Karen Santos y Ricardo Leyva

Efecto natural: los últimos avances en técnicas estéticas de mama y rostro que potencian la belleza real

INFOBAE AMÉRICA
Verstappen gana en Catar, McLaren

Verstappen gana en Catar, McLaren se equivoca y Sainz sube al podio

León XIV aterriza en el Líbano, la segunda etapa de su primer viaje internacional

(Crónica) El Betis conquista un tenso derbi sevillano y Moleiro rescata el triunfo para el Villarreal

Venezuela denuncia en la OPEP que EEUU quiere "apoderarse" de sus reservas de crudo, las mayores del planeta

Crónica del España - Serbia: 29-31

ENTRETENIMIENTO

Salen a la luz los

Salen a la luz los detalles del acuerdo de divorcio de Channing Tatum y Jenna Dewan tras el litigio por las ganancias de “Magic Mike”

‘Stranger Things 5′: errores de continuidad generan indignación entre los fans

La tragedia cercana a Winona Ryder que conecta a sus personajes en ‘Mujercitas’ y ‘Stranger Things’

Entre el duelo, arte y comunidad: Jessie Buckley y Paul Mescal explicaron el impacto emocional del rodaje de Hamnet

John Malkovich habló sobre paternidad, suerte y arte: “El nacimiento de mis hijos lo cambió todo”