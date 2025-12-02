La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Bielorrusia por su “ataque híbrido” contra Lituania

Imagen de archivo del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, durante el Foro Económico Euroasiático en Minsk, Bielorrusia. 26 junio 2025 (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool vía Reuters)

La Unión Europea anunció este lunes que trabaja en un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia, a la que acusa de llevar a cabo una “campaña híbrida” contra Lituania mediante el uso creciente de globos cargados con mercancía de contrabando que han obligado a cerrar aeropuertos y reforzar la vigilancia aérea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en la red social X que la situación en la frontera “está empeorando” y reclamó una respuesta coordinada del bloque.

El Gobierno lituano, encabezado por el presidente Gitanas Nausėda, cerró su frontera con Bielorrusia en octubre tras detectar decenas de globos que, según sus autoridades, entraron de manera irregular en su espacio aéreo con cargamentos de cigarrillos ilegales. La decisión dejó miles de camiones atrapados en territorio bielorruso y desencadenó un intercambio de acusaciones entre ambos países, que mantienen relaciones tensas desde hace varios años.

Según Von der Leyen, la UE ultima medidas adicionales dentro del marco de sanciones vigente desde 2020, cuando el bloque castigó al régimen de Aleksandr Lukashenko por la represión de protestas internas y, posteriormente, por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania en 2022. El régimen bielorruso ha sido objeto de sanciones sucesivas a causa de la persecución de la oposición, el uso de migrantes para presionar a los países vecinos y la cooperación militar con Moscú.

El mismo lunes, Bielorrusia citó al encargado de negocios lituano en Minsk, Erikas Vilkanecas, para protestar por la supuesta incursión de un dron procedente de territorio lituano. El Ministerio de Exteriores bielorruso aseguró en un comunicado que se trató de una “violación” de su frontera y que el aparato había sido programado para regresar a Lituania tras sobrevolar parte de su territorio.

FOTO DE ARCHIVO. Un miembro de la Unión de Fusileros Lituanos y un agente de la Guardia de Fronteras patrullan a lo largo de la frontera con Bielorrusia en Kaniukai, Lituania. 7 de julio de 2023 (REUTERS/Janis Laizans)

Las autoridades bielorrusas difundieron que, tras revisar datos de navegación y material audiovisual, concluyeron que el vuelo del dron constituía una amenaza para su seguridad y una infracción del derecho internacional. El portavoz del ministerio, Ruslan Varankov, sostuvo que el incidente se sumaba a un patrón de supuestas provocaciones por parte de Vilna.

Lituania negó semanas atrás que su cierre fronterizo buscara generar tensión adicional y acusó a Minsk de utilizar a los conductores de camiones como instrumento de presión. Vilnius ha calificado la situación de los transportistas atrapados en Bielorrusia como “chantaje”, ya que la mercancía retenida representa millones de euros en pérdidas para empresas lituanas.

El Servicio Europeo de Acción Exterior también convocó este lunes al representante diplomático de Bielorrusia ante la UE para trasladarle su protesta formal por actos que considera “híbridos” y que “suponen una amenaza para la Unión”. Según Bruselas, los vuelos de globos con contrabando y la crisis de los camiones forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Lukashenko para desestabilizar a los países vecinos.

Un guardia polaco en el cruce Połowce-Pieszczatka cerca de la frontera con Bielorrusia, el 16 de enero del 2025 (AP foto/Lorne Cooke)

Las tensiones entre Lituania y Bielorrusia se han intensificado desde 2021, cuando la UE acusó a Minsk de facilitar la llegada de migrantes desde Medio Oriente hacia las fronteras de Lituania y Polonia. La Comisión Europea calificó entonces esta actuación como un intento deliberado de instrumentalizar los flujos migratorios para presionar al bloque comunitario.

El bloque comunitario mantiene desde hace cuatro años un régimen de sanciones progresivo que incluye restricciones financieras, prohibiciones de viaje y congelación de activos contra dirigentes bielorrusos, entre ellos Lukashenko y miembros de su familia. La UE acusa al mandatario, en el poder desde 1994, de sostener su Gobierno mediante prácticas autoritarias y de actuar como aliado estratégico de Rusia.

El deterioro de la relación entre Minsk y Vilna se enmarca en un contexto regional marcado por la guerra en Ucrania. Bielorrusia permitió que Rusia utilizara su territorio como plataforma para la invasión de febrero de 2022, lo que reforzó la percepción de amenaza en las repúblicas bálticas.

La UE deberá definir ahora el alcance del nuevo paquete de sanciones, que podría incluir ampliaciones al listado de personas designadas y nuevas restricciones económicas. Bruselas sostiene que las medidas buscan frenar la presión bielorrusa sobre la frontera europea y enviar una señal política clara al Gobierno de Lukashenko sobre los límites de su actuación.