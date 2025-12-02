Mundo

Israel recibió restos mortales que podrían pertenecer a uno de los rehenes de Hamas en Gaza

Serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, perteneciente al Ministerio de Sanidad israelí, que llevará a cabo el proceso de identificación

Israel recibió este martes los restos mortales de un posible rehén en Gaza, según anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en un comunicado oficial.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los restos transferidos desde la Franja de Gaza y entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet)”, reza la nota.

Los restos serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, perteneciente al Ministerio de Sanidad israelí, que llevará a cabo el proceso de identificación.

“De acuerdo con los resultados del examen, se notificará oficialmente a la familia”, se agrega en la nota de la oficina de Netanyahu, que solicita además que “se abstengan de difundir rumores e información que no sea oficial”.

Esta mañana, medios israelíes reportaron que un oficial de Hamás declaró que el grupo terrorista haría entrega a Israel del cuerpo de uno de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

En ocasiones anteriores, cuerpos entregados por milicias gazatíes no se han correspondido con ningún cautivo en el enclave.

En Gaza quedan aún dos cuerpos de rehenes de los 28 fallecidos, el del soldado israelí Ran Gvili y el del tailandés Sudthisak Rinthalak, secuestrados durante el ataque letal de las milicias en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Se cree que corresponden a los restos de uno de los dos rehenes que aún se encuentran en el territorio: un israelí y un tailandés.

El gobierno israelí indicó que se los llevarían para realizarles análisis forenses. Medios palestinos informaron que fueron encontrados en la ciudad de Beit Lahiya, al norte de Gaza. Las autoridades israelíes no especificaron de inmediato el significado del término “hallazgos”.

Los restos de 26 rehenes tomados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, ya han sido devueltos desde que comenzó el alto el fuego mediado por Estados Unidos el 10 de octubre.

Los “hallazgos” llevados a Israel para su identificación * Qatar dice que espera empujar a Israel y Hamás a la siguiente fase del alto el fuego “muy pronto” * Después de la advertencia de Trump, Netanyahu dice que está abierto a negociar con Siria

Así, ha recalcado que “una vez se complete el proceso de identificación se procederá a una notificación formal a la familia”, antes de agregar que la Dirección de Cautivos y Desaparecidos ha estado en contacto constante con la familia de los dos rehenes caídos". “Los esfuerzos para lograr la vuelta de nuestros rehenes siguen en marcha y no cesarán hasta que vuelva el último rehén”, ha dicho.

Netanyahu ha hecho así referencia a las familias de los dos rehenes cuyos cadáveres siguen sin ser localizados en Gaza de cara a su entrega por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), en el marco del acuerdo alcanzado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

Sin embargo, Hamás no ha confirmado oficialmente hasta ahora que haya encontrado los restos de alguno de estos dos rehenes, tal y como ha hecho hasta ahora de cara a las ceremonias de entrega de los mismos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para su traslado a Israel.

La aplicación de este acuerdo incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 30 de los rehenes fallecidos. Además, Israel ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado cerca de 350 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.

(Con información de EFE y Europa Press)

Israel Gaza Rehenes Hamas

