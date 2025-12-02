Mundo

El presidente de Portugal fue hospitalizado en Oporto tras sentirse “indispuesto”

Marcelo Rebelo de Sousa, de 76 años y con historial de problemas cardíacos, se encuentra en observación por un “bloqueo digestivo” mientras le realizan pruebas médicas

Guardar
El presidente de Portugal, Marcelo
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, habla en el escenario durante una recepción anual, el "día de puertas abiertas", en el Palacio Bellevue de Berlín, Alemania, el 12 de septiembre de 2025 (REUTERS/Maryam Majd)

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fue hospitalizado esta tarde en Oporto, en el norte del país, tras “sentirse indispuesto”, por lo que se le están realizando pruebas médicas, confirmó la Presidencia lusa.

Rebelo de Sousa está ingresado en el Hospital Universitario de São João, en Oporto, confirmó su despacho en un comunicado publicado en su página web.

El mandatario asistió al funeral del ingeniero António Mota en el municipio de Amarante cuando se sintió “indispuesto a raíz de un bloqueo digestivo”.

Los médicos de la Presidencia consideraron que, antes de emprender el viaje de regreso a Lisboa, sería aconsejable realizarle unas pruebas médicas, que en estos momentos se están llevando a cabo.

Una vez se conozcan los resultados, se facilitará nueva información”, concluyó la nota.

Rebelo de Sousa, de 76 años y con un historial de problemas cardíacos, está actualmente en la recta final de su segundo mandato, que termina el próximo año después de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de enero.

El jefe de Estado ha tenido varios problemas de salud: en octubre de 2019 se sometió a un cateterismo y se le diagnosticaron varias obstrucciones coronarias importantes, que fueron tratadas durante la intervención, y fue operado de varias hernias en 2017 y 2021.

En junio de 2023 también fue hospitalizado tras desmayarse a causa de una bajada de tensión durante una visita a una universidad.

Quién es Marcelo Rebelo de Sousa

El presidente portugués Marcelo Rebelo
El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EEUU, el 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/MIKE SEGAR)

Marcelo Rebelo de Sousa es una de las figuras más influyentes de la política portuguesa de las últimas décadas. Nacido en Lisboa en 1948, se formó como jurista y desarrolló una extensa carrera académica como profesor de Derecho en la Universidad de Lisboa. Su trayectoria pública comenzó en los años setenta, en el marco de la transición democrática posterior a la Revolución de los Claveles, y desde entonces combinó la docencia con el trabajo en instituciones del Estado y en el ecosistema político-partidario portugués.

Además de su papel como constitucionalista, Rebelo de Sousa fue un actor relevante en la centroderecha portuguesa. Integró la dirección del Partido Social Demócrata (PSD) y llegó a presidirlo a finales de los años noventa, en un periodo de tensiones internas que culminaron con su salida del cargo en 1999. Durante años mantuvo una fuerte presencia mediática como analista político en televisión, un rol que amplificó su popularidad y lo convirtió en una figura conocida incluso entre sectores alejados del PSD.

Su llegada a la Presidencia de la República en 2016 marcó un nuevo capítulo en su carrera. Elegido por amplia mayoría y reelegido en 2021, consolidó un estilo caracterizado por la cercanía personal, los gestos públicos constantes y un enfoque moderador en un sistema político que otorga al jefe de Estado funciones de arbitraje institucional. Su presidencia coincidió con momentos críticos para Portugal, como la gestión de los incendios forestales de 2017, la crisis económica derivada de la pandemia y las sucesivas tensiones en el escenario partidario nacional.

En el plano internacional, Rebelo de Sousa se destacó por reforzar la relación con la Unión Europea y mantener una agenda diplomática activa, alineada con la tradición europeísta del país. A lo largo de sus mandatos cultivó una imagen de estabilidad institucional y mantuvo altos índices de aprobación pública. Su segundo y último mandato concluye en 2026, con elecciones presidenciales previstas para enero del próximo año.

Temas Relacionados

Marcelo Rebelo de SousaPortugalOportoÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala

El organismo hemisférico alertó sobre la cooptación de instituciones, la expansión de la criminalización y el debilitamiento de la independencia judicial, en un contexto que considera crítico para la gobernabilidad y el Estado de derecho

La CIDH advirtió sobre el

Donald Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca para discutir la expansión de los acuerdos de paz

La iniciativa surge mientras Washington presiona por avances en el desarme de Hamas y en la apertura del cruce de Rafah para aumentar la ayuda humanitaria

Donald Trump invitó a Netanyahu

La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Bielorrusia por su “ataque híbrido” contra Lituania

Bruselas acusó al régimen de Aleksandr Lukashenko de intensificar incursiones aéreas con globos utilizados para contrabando y de elevar la tensión en la frontera

La Unión Europea prepara nuevas

Keir Starmer advirtió que el régimen de China representa una “amenaza de seguridad nacional” para el Reino Unido

El primer ministro remarcó que, pese a su postura crítica, su gobierno apuesta por fortalecer los lazos comerciales con Beijing y rechaza caer en extremos de acercamiento o confrontación total

Keir Starmer advirtió que el

Estados Unidos se mostró optimista sobre un posible avance en Ucrania antes de la reunión del emisario de Trump con Putin

La Casa Blanca consideró que las conversaciones podrían abrir una nueva fase diplomática, aunque advirtió que cualquier progreso dependerá de la disposición del Kremlin a negociar condiciones verificables

Estados Unidos se mostró optimista
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rafael López Aliaga defiende a

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

México y Canadá fortalecen cooperación en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

Detuvieron a una embarazada y a su pareja en Mar del Plata: los filmaron robando autos estacionados

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

¿Qué necesito para recoger mi tarjeta del Bienestar y cobrar mi pago de diciembre?

INFOBAE AMÉRICA
La CIDH advirtió sobre el

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala

Cercas en la FIL de Guadalajara (México): "Creo que soy escritor porque soy un desarraigado"

Decenas de manifestantes frustran un operativo antiinmigración en Manhattan (EEUU)

El presidente de transición de Guinea Bissau elige nuevo Gobierno tras el golpe de Estado

Donald Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca para discutir la expansión de los acuerdos de paz

ENTRETENIMIENTO

John Travolta revive a “Grease”

John Travolta revive a “Grease” en un nuevo comercial navideño

Famke Janssen celebra tres décadas de “GoldenEye” y se reinventa gracias al exitoso lanzamiento de su serie en streaming

Slash, Ozzy y noches inolvidables: Charlie Sheen revela su lado “rockero” en su nueva autobiografía

El universo Jumanji prepara su despedida con un homenaje a Robin Williams: cuál es el detalle que ya conquista a los fans

Scarlett Johansson reafirmó su apoyo a Woody Allen: “Es importante defender aquello en lo que crees”