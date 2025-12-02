El presidente de Portugal fue hospitalizado en Oporto tras sentirse “indispuesto”

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, habla en el escenario durante una recepción anual, el "día de puertas abiertas", en el Palacio Bellevue de Berlín, Alemania, el 12 de septiembre de 2025 (REUTERS/Maryam Majd)

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fue hospitalizado esta tarde en Oporto, en el norte del país, tras “sentirse indispuesto”, por lo que se le están realizando pruebas médicas, confirmó la Presidencia lusa.

Rebelo de Sousa está ingresado en el Hospital Universitario de São João, en Oporto, confirmó su despacho en un comunicado publicado en su página web.

El mandatario asistió al funeral del ingeniero António Mota en el municipio de Amarante cuando se sintió “indispuesto a raíz de un bloqueo digestivo”.

Los médicos de la Presidencia consideraron que, antes de emprender el viaje de regreso a Lisboa, sería aconsejable realizarle unas pruebas médicas, que en estos momentos se están llevando a cabo.

“Una vez se conozcan los resultados, se facilitará nueva información”, concluyó la nota.

Rebelo de Sousa, de 76 años y con un historial de problemas cardíacos, está actualmente en la recta final de su segundo mandato, que termina el próximo año después de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de enero.

El jefe de Estado ha tenido varios problemas de salud: en octubre de 2019 se sometió a un cateterismo y se le diagnosticaron varias obstrucciones coronarias importantes, que fueron tratadas durante la intervención, y fue operado de varias hernias en 2017 y 2021.

En junio de 2023 también fue hospitalizado tras desmayarse a causa de una bajada de tensión durante una visita a una universidad.

Quién es Marcelo Rebelo de Sousa

El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EEUU, el 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/MIKE SEGAR)

Marcelo Rebelo de Sousa es una de las figuras más influyentes de la política portuguesa de las últimas décadas. Nacido en Lisboa en 1948, se formó como jurista y desarrolló una extensa carrera académica como profesor de Derecho en la Universidad de Lisboa. Su trayectoria pública comenzó en los años setenta, en el marco de la transición democrática posterior a la Revolución de los Claveles, y desde entonces combinó la docencia con el trabajo en instituciones del Estado y en el ecosistema político-partidario portugués.

Además de su papel como constitucionalista, Rebelo de Sousa fue un actor relevante en la centroderecha portuguesa. Integró la dirección del Partido Social Demócrata (PSD) y llegó a presidirlo a finales de los años noventa, en un periodo de tensiones internas que culminaron con su salida del cargo en 1999. Durante años mantuvo una fuerte presencia mediática como analista político en televisión, un rol que amplificó su popularidad y lo convirtió en una figura conocida incluso entre sectores alejados del PSD.

Su llegada a la Presidencia de la República en 2016 marcó un nuevo capítulo en su carrera. Elegido por amplia mayoría y reelegido en 2021, consolidó un estilo caracterizado por la cercanía personal, los gestos públicos constantes y un enfoque moderador en un sistema político que otorga al jefe de Estado funciones de arbitraje institucional. Su presidencia coincidió con momentos críticos para Portugal, como la gestión de los incendios forestales de 2017, la crisis económica derivada de la pandemia y las sucesivas tensiones en el escenario partidario nacional.

En el plano internacional, Rebelo de Sousa se destacó por reforzar la relación con la Unión Europea y mantener una agenda diplomática activa, alineada con la tradición europeísta del país. A lo largo de sus mandatos cultivó una imagen de estabilidad institucional y mantuvo altos índices de aprobación pública. Su segundo y último mandato concluye en 2026, con elecciones presidenciales previstas para enero del próximo año.