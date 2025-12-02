El papa León XIV cierra su visita a Líbano con una misa y una oración en silencio en el lugar de la explosión del puerto de 2020

Más de 120.000 personas asistirán este martes a la misa del papa León XIV en Beirut, en el cierre de su visita a Líbano y en una jornada marcada por su homenaje en el sitio de la explosión del puerto de 2020, una tragedia que dejó más de 220 muertos y destruyó amplias zonas de la capital.

El pontífice llegó el domingo desde Turquía en su primer viaje internacional como jefe de la Iglesia católica. En sus mensajes públicos transmitió esperanza a una población golpeada por la crisis y por la guerra con Israel del año pasado, un conflicto que mantuvo al país en tensión durante meses.

La visita generó un respiro en Beirut. Muchos libaneses se acercaron a las calles con la expectativa de verlo. Yasmine Chidiac, una joven que intentó observar el paso del pontífice el lunes, afirmó que la presencia papal “trajo una sonrisa de vuelta a nuestros rostros”.

Las autoridades confirmaron que más de 120.000 personas se registraron para participar de la misa programada en la zona costera de la ciudad. Desde la noche del lunes rigen restricciones de circulación en amplios sectores del centro de Beirut, junto con puestos de control y desvíos de tránsito.

Antes de dirigirse al puerto, el papa visitará un hospital psiquiátrico administrado por una congregación de monjas en la capital. Luego realizará una oración en silencio en el lugar de la explosión del 4 de agosto de 2020 y saludará a familiares de víctimas y sobrevivientes que aún reclaman avances judiciales.

El estallido de 2020 figura entre las mayores explosiones no nucleares registradas en el mundo. Arrasó edificios, viviendas y comercios, y dejó heridas profundas en una ciudad que ya atravesaba un colapso económico histórico. Según las autoridades, la detonación se originó por un incendio en un depósito donde toneladas de nitrato de amonio permanecieron almacenadas sin control durante años, pese a múltiples advertencias remitidas a funcionarios de alto nivel.

La investigación oficial continúa sin resultados concretos. Diversas organizaciones locales e internacionales denunciaron trabas políticas al trabajo del juez independiente que encabeza el expediente. Los familiares de las víctimas reiteraron su pedido de justicia y solicitaron que la presencia del papa aporte visibilidad a su reclamo.

El lunes, durante un encuentro interreligioso en Beirut, el pontífice exhortó a líderes cristianos y musulmanes a enfrentar la intolerancia. “El país necesita un compromiso real para frenar la violencia”, afirmó ante representantes de distintas confesiones convocados en la capital.

En Bkerke, sede del patriarcado maronita, miles de jóvenes ofrecieron una recepción masiva al visitante. Los organizadores estimaron en 15.000 las personas presentes. Allí, el papa alentó a los jóvenes a trabajar en proyectos que renueven la vida del país. “Ustedes tienen el entusiasmo para cambiar el curso de la historia”, declaró ante la multitud, y agregó que la juventud libanesa puede construir “un futuro nuevo” a pesar de las dificultades.

Las autoridades de seguridad detallaron que los preparativos para la misa incluirán amplios operativos, controles de identidad y restricciones a la circulación vehicular. El gobierno aseguró que la planificación busca evitar incidentes en una ceremonia que reunirá a una de las mayores concentraciones públicas desde el estallido social y económico que afectó al país en los últimos años.

(Con información de AFP)