Mundo

El papa León XIV cierra su visita a Líbano con una misa y una oración en silencio en el lugar de la explosión del puerto de 2020

Las autoridades confirmaron que más de 120.000 personas se registraron para participar de la misa programada en la zona costera de la ciudad. Desde la noche del lunes rigen restricciones de circulación en amplios sectores del centro de Beirut, junto con puestos de control y desvíos de tránsito

Guardar
El papa León XIV cierra
El papa León XIV cierra su visita a Líbano con una misa y una oración en silencio en el lugar de la explosión del puerto de 2020

Más de 120.000 personas asistirán este martes a la misa del papa León XIV en Beirut, en el cierre de su visita a Líbano y en una jornada marcada por su homenaje en el sitio de la explosión del puerto de 2020, una tragedia que dejó más de 220 muertos y destruyó amplias zonas de la capital.

El pontífice llegó el domingo desde Turquía en su primer viaje internacional como jefe de la Iglesia católica. En sus mensajes públicos transmitió esperanza a una población golpeada por la crisis y por la guerra con Israel del año pasado, un conflicto que mantuvo al país en tensión durante meses.

La visita generó un respiro en Beirut. Muchos libaneses se acercaron a las calles con la expectativa de verlo. Yasmine Chidiac, una joven que intentó observar el paso del pontífice el lunes, afirmó que la presencia papal “trajo una sonrisa de vuelta a nuestros rostros”.

Las autoridades confirmaron que más de 120.000 personas se registraron para participar de la misa programada en la zona costera de la ciudad. Desde la noche del lunes rigen restricciones de circulación en amplios sectores del centro de Beirut, junto con puestos de control y desvíos de tránsito.

Antes de dirigirse al puerto, el papa visitará un hospital psiquiátrico administrado por una congregación de monjas en la capital. Luego realizará una oración en silencio en el lugar de la explosión del 4 de agosto de 2020 y saludará a familiares de víctimas y sobrevivientes que aún reclaman avances judiciales.

El pontífice llegó el domingo
El pontífice llegó el domingo desde Turquía en su primer viaje internacional como jefe de la Iglesia católica. En sus mensajes públicos transmitió esperanza a una población golpeada por la crisis y por la guerra con Israel del año pasado, un conflicto que mantuvo al país en tensión durante meses (REUTERS)

El estallido de 2020 figura entre las mayores explosiones no nucleares registradas en el mundo. Arrasó edificios, viviendas y comercios, y dejó heridas profundas en una ciudad que ya atravesaba un colapso económico histórico. Según las autoridades, la detonación se originó por un incendio en un depósito donde toneladas de nitrato de amonio permanecieron almacenadas sin control durante años, pese a múltiples advertencias remitidas a funcionarios de alto nivel.

La investigación oficial continúa sin resultados concretos. Diversas organizaciones locales e internacionales denunciaron trabas políticas al trabajo del juez independiente que encabeza el expediente. Los familiares de las víctimas reiteraron su pedido de justicia y solicitaron que la presencia del papa aporte visibilidad a su reclamo.

El lunes, durante un encuentro interreligioso en Beirut, el pontífice exhortó a líderes cristianos y musulmanes a enfrentar la intolerancia. “El país necesita un compromiso real para frenar la violencia”, afirmó ante representantes de distintas confesiones convocados en la capital.

En Bkerke, sede del patriarcado maronita, miles de jóvenes ofrecieron una recepción masiva al visitante. Los organizadores estimaron en 15.000 las personas presentes. Allí, el papa alentó a los jóvenes a trabajar en proyectos que renueven la vida del país. “Ustedes tienen el entusiasmo para cambiar el curso de la historia”, declaró ante la multitud, y agregó que la juventud libanesa puede construir “un futuro nuevo” a pesar de las dificultades.

El lunes, durante un encuentro
El lunes, durante un encuentro interreligioso en Beirut, el pontífice exhortó a líderes cristianos y musulmanes a enfrentar la intolerancia. “El país necesita un compromiso real para frenar la violencia”, afirmó ante representantes de distintas confesiones convocados en la capital (REUTERS)

Las autoridades de seguridad detallaron que los preparativos para la misa incluirán amplios operativos, controles de identidad y restricciones a la circulación vehicular. El gobierno aseguró que la planificación busca evitar incidentes en una ceremonia que reunirá a una de las mayores concentraciones públicas desde el estallido social y económico que afectó al país en los últimos años.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Papa León XIVLeón XIVPapaVaticanoIglesiaLíbanoBeirutÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El enviado de EEUU se reúne con Putin en Moscú para evaluar la propuesta de Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania

La cita bilateral coincide con nuevas gestiones diplomáticas de Estados Unidos y con presiones internas y externas sobre el presidente ucraniano Zelensky. “Creo que la administración se siente muy optimista”, expresó el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

El enviado de EEUU se

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala

El organismo hemisférico alertó sobre la cooptación de instituciones, la expansión de la criminalización y el debilitamiento de la independencia judicial, en un contexto que considera crítico para la gobernabilidad y el Estado de derecho

La CIDH advirtió sobre el

Donald Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca para discutir la expansión de los acuerdos de paz

La iniciativa surge mientras Washington presiona por avances en el desarme de Hamas y en la apertura del cruce de Rafah para aumentar la ayuda humanitaria

Donald Trump invitó a Netanyahu

La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Bielorrusia por su “ataque híbrido” contra Lituania

Bruselas acusó al régimen de Aleksandr Lukashenko de intensificar incursiones aéreas con globos utilizados para contrabando y de elevar la tensión en la frontera

La Unión Europea prepara nuevas

El presidente de Portugal fue hospitalizado en Oporto tras sentirse “indispuesto”

Marcelo Rebelo de Sousa, de 76 años y con historial de problemas cardíacos, se encuentra en observación por un “bloqueo digestivo” mientras le realizan pruebas médicas

El presidente de Portugal fue
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Esteban Bullrich habló sobre su

Esteban Bullrich habló sobre su futuro en la política: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027”

El fruto seco que reduce el colesterol, es bajo en calorías y cuida los músculos

El protagonista de la película de moda en Netflix responde a James Cameron: “Nadie debería discutir sobre qué debe ser premiado”

Prohibieron el uso de equipos utilizados para tratamientos estéticos por no estar habilitados

Gran preocupación por el estado de salud de José María Almoguera: “Hay que cambiar de forma urgente su marcapasos”

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Honduras EN VIVO:

Elecciones en Honduras EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

Miles de personas vuelven a marchar por las calles de Manila contra la corrupción

Queda un mes para la V16 obligatoria: listado oficial de modelos de baliza homologados y dónde comprarla

Hong Kong suspende 30 proyectos de construcción tras la tragedia del incendio en los apartamentos Wang Fuk

Zelenski recompone la delegación de paz que conversará este domingo en EEUU con Witkoff y Kushner

ENTRETENIMIENTO

Paramount expandirá el universo de

Paramount expandirá el universo de “Sonic the Hedgehog” con una nueva cinta para 2028

La razón por la que Hilary Duff le tenía miedo a Jennifer Coolidge en el rodaje de “La nueva Cenicienta”

John Travolta revive a “Grease” en un nuevo comercial navideño

Famke Janssen celebra tres décadas de “GoldenEye” y se reinventa gracias al exitoso lanzamiento de su serie en streaming

Slash, Ozzy y noches inolvidables: Charlie Sheen revela su lado “rockero” en su nueva autobiografía