Detuvieron a la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini por presunto fraude en contratos de la UE

La entonces jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, participa en una conferencia de prensa en una foto de archivo. REUTERS/Francois Lenoir

Federica Mogherini, ex Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y actual rectora del Colegio de Europa, fue detenida en Bruselas como parte de una investigación por presunto fraude en la contratación pública relacionado con programas de formación para jóvenes diplomáticos, informaron medios belgas.

Junto a Mogherini, fueron detenidas otras dos personas: Stefano Sannino, ex secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior y actual director general de la Dirección General de Oriente Medio, Norte de África y el Golfo (DG MENA) de la Comisión Europea, y un directivo del Colegio de Europa, según reportó el diario Le Soir.

Las autoridades realizaron registros en la sede del servicio diplomático de la Unión Europea en Bruselas y en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas. La investigación se centra en hechos ocurridos durante el periodo 2021-2022.

Los delitos imputados incluyen fraude en la adjudicación de contratos públicos, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. Las sospechas giran en torno a posible favoritismo y competencia desleal en la adjudicación por parte del servicio diplomático de la UE al Colegio de Europa de un programa de formación de nueve meses destinado a futuros diplomáticos europeos, conocido como la Academia Diplomática de la Unión Europea.

Los investigadores están determinando si el Colegio de Europa o sus representantes fueron informados previamente de los criterios de selección en el procedimiento de licitación convocado por el servicio diplomático de la UE para el programa de formación.

La Fiscalía Europea, órgano independiente encargado de combatir el fraude a los fondos de la Unión, lidera la investigación. Antes de esta operación policial, la Fiscalía había solicitado la suspensión de la inmunidad de varios sospechosos, petición que fue concedida.

Mogherini ocupó el cargo de Alta Representante de la UE para la Política Exterior y vicepresidenta de la Comisión Europea antes de asumir su actual posición como rectora del Colegio de Europa, una institución académica prestigiosa especializada en estudios europeos.

El caso representa uno de los escándalos más significativos que involucran a funcionarios de alto nivel de la UE.

Noticia en desarrollo...