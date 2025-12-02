Mundo

A horas de la reunión con Witkoff, Putin se mostró con uniforme militar y anunció la toma de una ciudad clave en Ucrania

El presidente ruso calificó la supuesta captura de Pokrovsk como crucial para avanzar hacia el control completo de la región de Donetsk. Kiev dijo que la ciudad no cayó y que se trata de pura propaganda

Putin declaró que Rusia tiene el control total de Pokrovsk y Vovchansk, en Ucrania

El presidente Vladimir Putin calificó de importante victoria, tras una prolongada campaña, la toma de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, según sus comandantes, y afirmó que ayudaría a Moscú a cumplir sus mayores objetivos bélicos.

Rusia, que utiliza el nombre de la época soviética de Krasnoarmeisk para referirse a la ciudad, se ha enfrentado a una feroz resistencia ucraniana en su batalla desde mediados de 2024 para capturar Pokrovsk, que en un momento fue un centro logístico estratégico para el ejército ucraniano.

“Quiero darles las gracias. Esta es una dirección importante. Todos entendemos lo importante que es”, dijo Putin, vestido con uniforme militar y sentado en un centro de mando, a la plana mayor del ejército en un vídeo difundido por el Kremlin a última hora del lunes.

“Quiero darles las gracias. Esta es una dirección importante. Todos entendemos lo importante que es”, dijo Putin, vestido con uniforme militar y sentado en un centro de mando. (Reuters)
La declaración de Putin y su visita al centro de mando tuvieron lugar el domingo. Su difusión a última hora del lunes parecía diseñada para coincidir con la preparación de las conversaciones en Moscú con los negociadores estadounidenses. (Reuters)

“Garantizará soluciones en el futuro a las tareas que inicialmente fijamos al comienzo de la operación militar especial”, añadió, empleando la expresión que Moscú utiliza para describir su invasión militar de casi cuatro años en Ucrania.

La caída de la ciudad, si se confirma, da a Moscú una base para dirigirse hacia el norte, hacia las dos mayores ciudades que quedan bajo control ucraniano en la región de Donetsk, Kramatorsk y Sloviansk.

Rusia quiere todo el Donbás

(ISW)
(ISW)

Rusia quiere hacerse con la totalidad de la amplia región del Dombás, que comprende las provincias de Luhansk y Donetsk, donde se encuentra Pokrovsk.

Kiev y la mayoría de los países occidentales rechazan la toma del territorio por parte de Moscú por considerarla una apropiación ilegal de tierras que han prometido intentar frustrar.

No hubo comentarios inmediatos de Ucrania, que ha dicho en las últimas semanas que ha estado conteniendo al ejército ruso en el norte de una ciudad que antes de la guerra tenía una población de más de 60.000 personas y está situada cerca de la única fuente de minerales de carbón de coque de Ucrania.

Reuters no pudo verificar inmediatamente de forma independiente las afirmaciones de ninguna de las partes, aunque los mapas de ambas muestran desde hace tiempo la ciudad bajo una intensa presión rusa con las fuerzas de Moscú muy dentro de ella.

La supuesta captura de la ciudad se produce mientras Estados Unidos acelera los esfuerzos para cerrar un acuerdo de paz para Ucrania, con Putin listo para mantener conversaciones en Moscú más tarde el martes con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

La caída podría fortalecer a Moscú en las conversaciones

Soldados sostienen una bandera rusa
Soldados sostienen una bandera rusa en Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania, en esta captura de pantalla de un video publicado el 1 de diciembre de 2025. Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS

Analistas rusos han sugerido que la toma de Pokrovsk, la ganancia territorial individual más importante de Moscú dentro de Ucrania desde que tomó la ciudad en ruinas de Avdíivka a principios de 2024, podría fortalecer la posición negociadora de Moscú.

Esto se debe a que demuestra un avance significativo de los soldados de Moscú en la región de Donetsk en un momento en el que Putin está pidiendo a Kiev que entregue el resto.

La región ucraniana de Dnipropetrovsk, al oeste, donde el ejército ruso dice que ya han establecido un punto de apoyo, también sería más vulnerable a los avances rusos.

Pokrovsk es la ganancia territorial individual más importante de Moscú dentro de Ucrania desde que tomó la ciudad en ruinas de Avdíivka a principios de 2024. (Ministerio de Defensa ruso/Reuters)

La noticia encabezó el informativo matinal de la televisión estatal rusa Canal 1, que mostró un vídeo de soldados sosteniendo tranquilamente en alto una bandera rusa en lo que parecía el centro de la ciudad, mientras una cámara daba un plano más amplio para mostrar sus graves daños.

Una marca de tiempo en el vídeo mostraba que la declaración de Putin y su visita al centro de mando en un lugar no especificado tuvieron lugar el domingo. Su difusión a última hora del lunes parecía diseñada para coincidir con la preparación de las conversaciones de Putin en Moscú con los negociadores estadounidenses.

(Con información de Reuters)

