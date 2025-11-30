Mundo

Israel abatió a cuatro terroristas en una zona de infraestructura subterránea en la Franja de Gaza

Militares israelíes reportaron la neutralización de hombres identificados como amenazas en una operación nocturna de la División de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo la eliminación de cuatro terroristas en una zona de infraestructura subterránea en Rafah, Gaza, según un comunicado difundido en su cuenta oficial de X. De acuerdo al reporte, efectivos de la División de Gaza (143) detectaron durante la noche la presencia de los sujetos cuando emergieron de una ruta subterránea, lo que motivó la intervención de unidades bajo el mando de la Fuerza Aérea israelí, que ejecutaron la operación.

Hasta el momento, las FDI no informaron si los abatidos tenían relación alguna con el grupo Hamas. La entidad señaló que sus fuerzas en el Comando Sur permanecen desplegadas en el área de Rafah Oriental, actuando bajo el acuerdo en vigor y con el mandato de neutralizar cualquier amenaza inmediata que se detecte en la región.

Adicionalmente, el ejército israelí reportó haber frustrado un intento de contrabando de armas en la frontera occidental este sábado. Según el comunicado difundido en la misma red social, unidades de vigilancia y el centro de control aéreo identificaron el cruce de un dron proveniente del oeste hacia territorio israelí, con la aparente intención de introducir armamento. Las fuerzas de la Brigada Paran interceptaron el aparato, que transportaba dos armas largas.

Durante operaciones paralelas en la misma zona, personal de la brigada inspeccionó áreas previamente asociadas con actividades de contrabando, localizando drogas y municiones.

La semana pasada, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre una serie de acciones en el este de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, consistentes en la identificación y ataque a presuntos miembros de organizaciones armadas. Según un mensaje difundido por las FDI en la red social X, más de 20 terroristas fueron eliminados y ocho arrestados en la última semana al intentar escapar desde infraestructura subterránea considerada como parte de la red de túneles del grupo terrorista Hamas.

De acuerdo con los reportes, las FDI han realizado incursiones y enfrentamientos armados en Gaza, especialmente en Rafah y la “franja amarilla”, una zona de seguridad establecida de forma unilateral por Israel tras el acuerdo con Hamas. Según lo comunicado por el ejército israelí, han destruido infraestructuras subterráneas empleadas para ocultamiento y transporte, capturado combatientes y requisado armas, explosivos y materiales militares. El paso no autorizado por la franja amarilla ha sido enfrentado “con fuego”, conforme a la política de tolerancia cero, mientras que los incidentes armados y los desplazamientos de la población palestina persisten.

Se han realizado además operativos humanitarios coordinados, permitiendo el acceso de miembros de Hamas y de la Cruz Roja a zonas bajo control israelí para buscar los cuerpos de rehenes israelíes, dentro de los términos de acuerdos específicos y bajo supervisión internacional. Las labores de recuperación han enfrentado complicaciones atribuibles a la destrucción de infraestructuras y a la dificultad para localizar restos entre los escombros.

Las FDI reiteraron que continuarán actuando “para eliminar cualquier amenaza inmediata” en la zona, en el marco del despliegue militar en el sur de Gaza y la frontera con Líbano.

