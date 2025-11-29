Mundo

El papa León XIV visitó la emblemática Mezquita Azul de Estambul en su tercer día de viaje por Turquía

El programa papal incluyó por la tarde un encuentro con líderes eclesiásticos locales y la participación en un breve servicio en la Iglesia Patriarcal de San Jorge

León XIV en la Mezquita de Sultanahmet, conocida como la Mezquita Azul, durante su primer viaje apostólico (REUTERS/Kemal Aslan)

El papa León XIV visitó la emblemática Mezquita Azul de Estambul en la madrugada del sábado, en el marco de su tercer día de viaje por Turquía. Esta visita marcó la primera vez que el sumo pontífice, líder de los 1.400 millones de católicos del mundo desde mayo, asiste a un lugar de culto musulmán desde que asumió la conducción de la Iglesia tras el fallecimiento del papa Francisco.

La Mezquita Azul, famosa por sus seis minaretes, cúpulas en cascada y el interior revestido de azulejos azules de Iznik, es uno de los atractivos principales de Estambul. Siguiendo los antecedentes de Benedicto XVI y Francisco —quienes la visitaron en 2006 y 2014 respectivamente— León se quitó los zapatos y accedió al recinto sobre la tradicional alfombra naranja, luciendo calcetines blancos en alusión.

León XIV estuvo acompañado por autoridades musulmanas (REUTERS/Umit Bektas)

El papa permaneció unos quince minutos en la mezquita, acompañado por autoridades musulmanas que le mostraron distintos rincones del edificio. El ambiente estuvo marcado, según reportes, por la presencia de un cuervo que voló en círculos bajo las cúpulas. “Quería ver la mezquita, quería sentir la atmósfera y estaba muy contento”, relató a periodistas Askin Tunca, muecín del templo.

El papa León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, estuvo acompañado durante su visita por Ali Erbas, presidente de la Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía (Diyanet). Con este gesto, León XIV se convierte en el cuarto papa en ingresar a una mezquita y el tercero en hacerlo en la Mezquita Azul de Sultan Ahmed

El Papa León XIV visita la Mezquita de Sultanahmet, conocida como la Mezquita Azul, durante su primer viaje apostólico, en Estambul, Turquía (REUTERS/Umit Bektas)

Fuera del recinto, decenas de curiosos —en su mayoría turistas— esperaban tras las barreras de seguridad. “Los viajes del papa son siempre algo muy bello porque trae consigo la paz”, opinó Roberta Ribola, visitante italiana. Sedat Kezer, vendedor ambulante, opinó: “Es bueno que personas de diferentes culturas se reúnan... Pero el papa parecería más sincero si se mezclara con el público. Nadie puede verlo ni interactuar con él”.

León XIV no pasó por la basílica de Santa Sofía, al contrario de sus predecesores. Este sitio, antigua basílica bizantina convertida en mezquita, luego museo y nuevamente mezquita desde 2020, fue declarado Patrimonio de la Humanidad y su último cambio de estatus generó críticas internacionales, incluyendo del propio Francisco.

El Papa visitó la emblemática Mezquita Azul de Estambul (REUTERS/Yara Nardi)

La Mezquita Azul, ubicada frente a Hagia Sophia (Santa Sofía), fue construida por Sinán Ibn Abdulmennan, conocido también como Mimar Sinán, quien ocupó el cargo de arquitecto jefe imperial. Sus aportes marcaron un antes y un después en el diseño arquitectónico islámico.

El programa papal incluyó por la tarde un encuentro con líderes eclesiásticos locales y la participación en un breve servicio en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, seguido de una reunión con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I en su residencia del Cuerno de Oro, con la firma de una declaración conjunta cuyo contenido se mantiene reservado por ahora. Más tarde, León celebrará una misa en el Volkswagen Arena, con la presencia estimada de unos 4.000 fieles.

El Papa León XIV junto al patriarca sirio ortodoxo de Antioquía y todo el Oriente, Mor Ignatius Aphrem II, mientras se reúne con líderes de las iglesias locales y comunidades cristianas en la Iglesia Ortodoxa Siria de Mor Ephrem (REUTERS/Yara Nardi)

El domingo por la mañana, antes de viajar al Líbano como segunda etapa de su gira internacional, el papa participará en un servicio de oración en la catedral armenia y presidirá una liturgia divina ortodoxa en San Jorge. Se trata de su primer viaje al exterior desde su elección como pontífice.

(Con información de AFP)

