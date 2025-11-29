Mundo

Cómo afectan las fallas técnicas de Airbus al avión que traslada al papa León XIV en su gira por Turquía y Líbano

La aeronave que transporta al pontífice en su gira internacional deberá cambiar un componente en Estambul tras una alerta de Airbus sobre vulnerabilidad en el sistema de control de vuelo

El Airbus A320 de Ita
El Airbus A320 de Ita Airways del papa León XIV (Reuters)

El avión Airbus A320 de la compañía Ita Airways que transporta al papa León XIV en su primera visita internacional a Turquía y Líbano deberá reemplazar un componente. Un técnico llevará la pieza a Estambul para realizar la sustitución, tras la notificación del fabricante aeronáutico europeo sobre un fallo informático.

La aeronave que traslada al Papa forma parte de los 6.000 aviones de la familia A320 que, de acuerdo con diversas fuentes, requieren una actualización en su sistema de control de vuelo. Se identificó una vulnerabilidad informática relacionada con la exposición a radiaciones solares intensas.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, indicó que “sustituirán un componente en el avión que lo están llevando a Estambul junto con un técnico que hará la sustitución”.

Airbus explicó que esta acción preventiva responde a un incidente técnico registrado a fines de octubre en una aeronave en Estados Unidos, cuando “una actividad solar inusualmente elevada puede corromper datos esenciales utilizados por los comandos de vuelo”.

El Papa está en Estambul en la tercera jornada de su viaje a Turquía, y mañana tiene previsto volar en el mismo avión desde Roma hacia Beirut.

Una portavoz de Airbus declaró a la agencia de noticias EFE que el 85% de los aviones afectados solo requerirá una actualización informática menor, que tendrá poco impacto en las operaciones de vuelo. El 15% restante necesitará una intervención más extensa, en algunos casos con cambio de equipos, aunque aún no se precisó el alcance en el servicio.

El papa León XIV bajando
El papa León XIV bajando del avión en Turquía (Reuters)

Las aerolíneas afectadas por las fallas anunciaron cancelaciones y retrasos

En tanto, varias aerolíneas en distintas regiones del mundo reportaron este viernes demoras, cancelaciones y reprogramaciones a raíz de la advertencia técnica emitida por la empresa Airbus, relacionada con aeronaves de la familia A320neo.

La compañía europea identificó un “problema de software global” en estos modelos, actualmente en operación en múltiples continentes, e instruyó a los operadores a aplicar medidas preventivas inmediatamente.

En el caso de Estados Unidos, American Airlines señaló que 340 aviones de su flota se encuentran alcanzados por el anuncio y anticipó que podrían experimentarse “algunos retrasos operativos”, aunque esperan completar las revisiones y actualizaciones “entre hoy y mañana”.

Delta Airlines sumó que cumplirá estrictamente con las directrices de seguridad definidas por Airbus y confía en que el impacto de la medida “sea limitado”. JetBlue y United Airlines también informaron sobre las afectaciones en sus servicios, justo en uno de los momentos de mayor demanda del año por la celebración del Día de Acción de Gracias, que, según la Administración Federal de Aviación de EEUU, movilizó a millones de estadounidenses.

El avión del Papa en
El avión del Papa en su visita a Turquía (Reuters)

En Europa, la húngara Wizz Air advirtió a sus pasajeros sobre posibilidades de interrupciones en vuelos programados debido a la actualización requerida por Airbus. Desde el Reino Unido, EasyJet comunicó que está “trabajando estrechamente con las autoridades de seguridad y Airbus para implementar las medidas que se deben tomar” y aclaró que informarán directamente a los clientes sobre cambios en los vuelos.

El aeropuerto londinense de Gatwick notificó que cerca de 80 vuelos experimentaron problemas a lo largo del viernes y precisaron que la causa fue el mismo inconveniente con la familia A320neo. La terminal aérea de Heathrow informó que el mantenimiento exigido para algunos aviones Airbus A320 actualmente no afecta a sus operaciones y, por este motivo, remarcó la disparidad del impacto según la flota de cada aerolínea.

Tim Johnson, director de la Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido, mencionó en detalle: “No todas las aerolíneas vuelan con Airbus A320 o los aviones afectados, para algunas aerolíneas no habrá ningún impacto en absoluto”.

Johnson sugirió a los pasajeros recurrir siempre a los canales oficiales de cada aerolínea para obtener información actualizada: “Mi consejo es consultar los sitios web y las aplicaciones de las aerolíneas para obtener la información más reciente sobre lo que está sucediendo”, expresó.

