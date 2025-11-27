Mundo

Putin impulsa un rearme a gran escala de la alianza militar postsoviética: quiere desafiar a la OTAN con equipos utilizados en Ucrania

El dictador bielorruso, Alexandr Lukashenko, llamó a los países miembros del OTSC a adaptarse ante el aumento de inversiones en defensa por parte de Europa y Estados Unidos

Guardar
Putin propuso un rearme a
Putin propuso un rearme a gran escala de la alianza militar postsoviética con equipos utilizados en la guerra con Ucrania (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso este jueves la implementación de un programa de rearme a gran escala destinado a equipar a la alianza militar postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Planea usar armamento y equipos rusos utilizados en la guerra con Ucrania. La propuesta se enfrenta directamente a las decisiones de varios países europeos y miembros de la OTAN que han optado por aumentar sus presupuestos en defensa durante los próximos años ante las amenazas de Moscú.

“Proponemos lanzar un programa a gran escala para equipar a las fuerzas colectivas con armas y equipos rusos modernos que han demostrado su eficacia en operaciones militares reales”, afirmó Putin durante su intervención en la cumbre de la OTSC en Biskek, capital de Kirguistán, que fue transmitida por la televisión rusa.

Putin asumió en esta jornada la nueva presidencia del bloque bajo el lema ‘Seguridad colectiva en un mundo multipolar’, comprometiéndose a organizar entrenamientos conjuntos dirigidos a unidades militares y servicios especiales de los países miembros. Entre los ejes prioritarios de su mandato, destacó la mejora en la preparación para el combate de los contingentes nacionales, así como el fortalecimiento del mando y el control de las fuerzas colectivas.

La presidencia rusa de la
La presidencia rusa de la OTSC prioriza la seguridad colectiva y la preparación para el combate en un mundo multipolar (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El dirigente ruso también subrayó la importancia del desarrollo tecnológico en el ámbito militar y anunció esfuerzos para intensificar la cooperación entre empresas de la industria de defensa. Insistió en que “el desarrollo de las fuerzas de aviación y el sistema de defensa aérea de la organización requieren especial atención”. Asimismo, adelantó la elaboración colectiva de una nueva estrategia antiterrorista dentro la OTSC, en el contexto de que Rusia se aproxima al cuarto año de conflicto con Ucrania. “Durante nuestra presidencia, planeamos comenzar a desarrollar conjuntamente una nueva estrategia antiterrorista para la OTSC. Nos esforzaremos por hacer todo lo necesario para seguir combatiendo con decisión el extremismo”, indicó Putin.

El desarrollo tecnológico militar y
El desarrollo tecnológico militar y la cooperación industrial destacan como ejes de la nueva estrategia de defensa de la OTSC (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

La seguridad de la información también figura entre las prioridades rusas, según el mandatario, quien aseguró que Moscú colaborará estrechamente con sus aliados para frenar la propagación de ideas radicales entre los jóvenes.

Por su parte, el dictador bielorruso, Alexandr Lukashenko, exhortó durante la misma cumbre a los países miembros de la OTSC a responder a la militarización de los países europeos. En declaraciones recogidas por la agencia oficial bielorrusa BELTA, Lukashenko afirmó: “Los países europeos están poniendo sus economías en pie de guerra, incrementando la inversión en la industria de defensa y la producción de armas. En la OTSC debemos responder a esto y lo estamos haciendo”. El mandatario, cuyo país alberga armas nucleares tácticas rusas y previsiblemente acogerá armamento hipersónico ruso, evocó las tensiones con los miembros de la OTAN, en particular Polonia y Lituania.

Lukashenko insta a la OTSC
Lukashenko insta a la OTSC a responder a la militarización europea y destaca la presencia de armas nucleares rusas en Bielorrusia (Sputnik/Alexey Nikolskiy/REUTERS)

Lukashenko también resaltó la necesidad de que la OTSC se adapte de manera constante ante los desafíos y amenazas de seguridad. “Disponemos de un sistema con un componente militar, con herramientas anticrisis y lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, remarcó, agregando avances en el ámbito de la cooperación en ciberseguridad. En su intervención reiteró que la alianza mantiene su relevancia en la seguridad eurasiática, avalada por el desarrollo de sus dimensiones político-militar, técnico-militar y su labor frente a amenazas transnacionales.

La OTSC está integrada por Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Armenia suspendió su participación a comienzos de 2024 por diferencias en relación con la falta de respuesta de la organización ante ataques de Azerbaiyán. La próxima cumbre tendrá lugar en Moscú el 11 de noviembre de 2026.

Putin llegó a Biskek el martes y mantuvo una reunión bilateral con el líder kirguís, Sadir Zhapárov, en la que sellaron acuerdos de cooperación incluida la esfera militar. Durante el encuentro, Putin destacó el papel de la base militar rusa en Kirguistán como un “garante de seguridad regional”.

Temas Relacionados

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva Vladímir Putin Alexandr Lukashenko Sadir Zhapárov Biskek Kirguistán Rearme Seguridad colectiva Rusia BielorrusiaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Hong Kong continúa con la búsqueda de cientos de desaparecidos tras el incendio en un complejo residencial que dejó al menos 55 muertos

Equipos de emergencia intentan rescatar a más de 250 personas aún no localizadas tras el devastador fuego que arrasó varios rascacielos, mientras se investigan posibles negligencias que ocasionaron el siniestro

Hong Kong continúa con la

Trump anunció que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026 por los “terribles abusos” contra los derechos humanos en el país

A través de su cuenta en la red Truth Social, el presidente estadounidense sostuvo que la administración sudafricana no abordó los presuntos abusos contra poblaciones blancas y que se negó a ceder la presidencia del grupo durante la última reunión del grupo internacional

Trump anunció que Sudáfrica no

Macron anunciará la restauración voluntaria del servicio militar para reforzar la defensa de Francia ante la amenaza rusa

Según el Palacio del Elíseo, el mandatario francés explicará los detalles de la medida desde las 10:00 GMT durante una visita a una brigada de infantería en los Alpes, en el sureste del país

Macron anunciará la restauración voluntaria

El papa León XIV llegó a Turquía en su primera gira internacional para impulsar la unidad cristiana

La visita incluye un encuentro con el presidente Recep Tayyip Erdogan y suma una segunda etapa en Líbano. El itinerario comienza en Ankara, adonde el pontífice estadounidense llegó poco después del mediodía

El papa León XIV llegó

Miles de cubanos permanecen sin electricidad, agua potable ni refugio tras casi un mes del paso del huracán Melissa

Los residentes denuncian que la ayuda prometida por el régimen no llega, mientras las protestas aumentan ante los prolongados apagones

Miles de cubanos permanecen sin electricidad,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcos, veterinario: “Si tu perro

Marcos, veterinario: “Si tu perro te sigue al baño y se queda mirándote hasta que acabas, te está defendiendo”

La Tinka hoy 26 de noviembre: revisa aquí los resultados del sorteo y comprueba tu jugada ganadora

No es posible la acción climática sin la participación de los pueblos indígenas y el financiamiento directo

Entre la deriva y el control: ¿es la SUNAPA el cambio que el sector pesquero necesita?

El truco de experto para que la pizza congelada parezca casera: “Al colocarla en el tercio inferior, la base se dora igual que en un horno de piedra”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Ejército israelí sigue con su incursión en el norte de Cisjordania, que causa 25 heridos

Al menos siete muertos por un corrimiento de tierras en la Polinesia francesa

El incendio en Hong Kong ya está "bajo control total", dice el jefe del Ejecutivo local

Líder opositor acusa al presidente de Guinea-Bisáu de "inventar" el golpe de Estado

Xavier Vilajoana presenta precandidatura presidencial al Barça: "Nuestro Haaland está en la Masia"

ENTRETENIMIENTO

Elton John enfrenta el mayor

Elton John enfrenta el mayor desafío de su vida: “Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien”

Daddy Yankee le reveló a Ibai el momento que lo marcó para siempre: “Yo estoy vivo de milagro”

Dolph Lundgren reveló secretos del rodaje de Rocky IV y la intensidad de su icónico personaje, Ivan Drago

Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída, según una concursante: “Fue aterrador”

La madre de Paris Hilton sorprende con un atrevido vestido de encaje a sus más de 60 años