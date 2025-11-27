Putin impulsa un rearme a gran escala de la alianza militar postsoviética: quiere desafiar a la OTAN con equipos utilizados en Ucrania

Putin propuso un rearme a gran escala de la alianza militar postsoviética con equipos utilizados en la guerra con Ucrania (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso este jueves la implementación de un programa de rearme a gran escala destinado a equipar a la alianza militar postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Planea usar armamento y equipos rusos utilizados en la guerra con Ucrania. La propuesta se enfrenta directamente a las decisiones de varios países europeos y miembros de la OTAN que han optado por aumentar sus presupuestos en defensa durante los próximos años ante las amenazas de Moscú.

“Proponemos lanzar un programa a gran escala para equipar a las fuerzas colectivas con armas y equipos rusos modernos que han demostrado su eficacia en operaciones militares reales”, afirmó Putin durante su intervención en la cumbre de la OTSC en Biskek, capital de Kirguistán, que fue transmitida por la televisión rusa.

Putin asumió en esta jornada la nueva presidencia del bloque bajo el lema ‘Seguridad colectiva en un mundo multipolar’, comprometiéndose a organizar entrenamientos conjuntos dirigidos a unidades militares y servicios especiales de los países miembros. Entre los ejes prioritarios de su mandato, destacó la mejora en la preparación para el combate de los contingentes nacionales, así como el fortalecimiento del mando y el control de las fuerzas colectivas.

La presidencia rusa de la OTSC prioriza la seguridad colectiva y la preparación para el combate en un mundo multipolar (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El dirigente ruso también subrayó la importancia del desarrollo tecnológico en el ámbito militar y anunció esfuerzos para intensificar la cooperación entre empresas de la industria de defensa. Insistió en que “el desarrollo de las fuerzas de aviación y el sistema de defensa aérea de la organización requieren especial atención”. Asimismo, adelantó la elaboración colectiva de una nueva estrategia antiterrorista dentro la OTSC, en el contexto de que Rusia se aproxima al cuarto año de conflicto con Ucrania. “Durante nuestra presidencia, planeamos comenzar a desarrollar conjuntamente una nueva estrategia antiterrorista para la OTSC. Nos esforzaremos por hacer todo lo necesario para seguir combatiendo con decisión el extremismo”, indicó Putin.

El desarrollo tecnológico militar y la cooperación industrial destacan como ejes de la nueva estrategia de defensa de la OTSC (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

La seguridad de la información también figura entre las prioridades rusas, según el mandatario, quien aseguró que Moscú colaborará estrechamente con sus aliados para frenar la propagación de ideas radicales entre los jóvenes.

Por su parte, el dictador bielorruso, Alexandr Lukashenko, exhortó durante la misma cumbre a los países miembros de la OTSC a responder a la militarización de los países europeos. En declaraciones recogidas por la agencia oficial bielorrusa BELTA, Lukashenko afirmó: “Los países europeos están poniendo sus economías en pie de guerra, incrementando la inversión en la industria de defensa y la producción de armas. En la OTSC debemos responder a esto y lo estamos haciendo”. El mandatario, cuyo país alberga armas nucleares tácticas rusas y previsiblemente acogerá armamento hipersónico ruso, evocó las tensiones con los miembros de la OTAN, en particular Polonia y Lituania.

Lukashenko insta a la OTSC a responder a la militarización europea y destaca la presencia de armas nucleares rusas en Bielorrusia (Sputnik/Alexey Nikolskiy/REUTERS)

Lukashenko también resaltó la necesidad de que la OTSC se adapte de manera constante ante los desafíos y amenazas de seguridad. “Disponemos de un sistema con un componente militar, con herramientas anticrisis y lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, remarcó, agregando avances en el ámbito de la cooperación en ciberseguridad. En su intervención reiteró que la alianza mantiene su relevancia en la seguridad eurasiática, avalada por el desarrollo de sus dimensiones político-militar, técnico-militar y su labor frente a amenazas transnacionales.

La OTSC está integrada por Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Armenia suspendió su participación a comienzos de 2024 por diferencias en relación con la falta de respuesta de la organización ante ataques de Azerbaiyán. La próxima cumbre tendrá lugar en Moscú el 11 de noviembre de 2026.

Putin llegó a Biskek el martes y mantuvo una reunión bilateral con el líder kirguís, Sadir Zhapárov, en la que sellaron acuerdos de cooperación incluida la esfera militar. Durante el encuentro, Putin destacó el papel de la base militar rusa en Kirguistán como un “garante de seguridad regional”.