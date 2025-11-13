Mundo

Los gobiernos nórdicos y bálticos acordaron comprar armamento de Estados Unidos por USD 500 millones para apoyar a Ucrania

La adquisición conjunta, presentada en Helsinki, busca suministrar equipos militares esenciales para reforzar la defensa ucraniana en plena intensificación del conflicto con Rusia

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik; la ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir; el ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen, y el ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, asisten a la reunión de la Cooperación de Defensa Nórdica (NORDEFCO) en Helsinki, Finlandia, el 12 de noviembre de 2025. (Lehtikuva/Emmi Korhonen vía REUTERS)

Los países nórdicos y bálticos han acordado la compra conjunta de armamento estadounidense valorado en 500 millones de dólares destinado a Ucrania, según afirmaron este jueves los gobiernos de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia, en un comunicado difundido tras su reunión en Helsinki, capital de Finlandia.

El objetivo de la adquisición, según explicaron, es proporcionar “equipo de defensa esencial” incluido en la denominada Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania (PURL), una iniciativa de la OTAN orientada a agilizar la compra de material de defensa de fabricación estadounidense, como sistemas de misiles Patriot, en coordinación con los aliados y en respuesta a las necesidades expresadas por el gobierno de Kiev.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de Ucrania, fundamental para la seguridad europea”, subrayaron los ocho países en el comunicado conjunto. Según su declaración, la guerra iniciada por Rusia representa “una amenaza a largo plazo” para Europa, la OTAN y el orden internacional basado en normas, y sostienen que garantizar que Moscú “no tenga éxito” es clave para la región. Los gobiernos aseguraron que la seguridad de Ucrania está “directamente ligada” a la del resto de Europa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió la decisión de los países nórdicos y bálticos, señalando que constituye un “paso al frente” para financiar un nuevo paquete de equipos militares “cruciales” para Ucrania. Añadió que estos materiales son “extremadamente importantes ahora que Ucrania entra en los meses de invierno” y destacó que las entregas gestionadas mediante la iniciativa PURL ya están llegando a destino. Rutte garantizó que los aliados continuarán aportando suministros “esenciales” al ejército ucraniano.

El secretario general de la
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (REUTERS/Jana Rodenbusch)

A través del mecanismo acordado en agosto bajo liderazgo de Alemania, cerca de una decena de países se han comprometido a realizar adquisiciones coordinadas para que Estados Unidos provea de armamento a Ucrania. Mientras tanto, la posición de los países europeos ha evolucionado, pasando a encabezar el apoyo a Kiev ante la invasión rusa. En el mismo sentido, el gobierno de España ha confirmado su intención de efectuar compras de armamento estadounidense para enviar ayuda militar a Ucrania, aunque no ha precisado ni el volumen ni los tipos de equipos a suministrar.

Mientras tanto, la guerra continúa a gran escala. Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo ataques coordinados contra una refinería de petróleo en la región rusa de Saratov y varios objetivos en territorios ocupados, según confirmó este martes el Estado Mayor ucraniano. Tras el ataque, una serie de explosiones y un gran incendio se registraron en la refinería.

Por su parte, Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Ucrania, que dejó al menos un muerto y tres heridos. La administración local precisó que siete drones impactaron en la ciudad en un lapso de 30 minutos durante la noche del lunes, provocando importantes daños materiales y afectando varias zonas residenciales.

(Con información de Europa Press)

