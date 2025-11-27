Mundo

Macron anunciará la restauración voluntaria del servicio militar para reforzar la defensa de Francia ante la amenaza rusa

Según el Palacio del Elíseo, el mandatario francés explicará los detalles de la medida desde las 10:00 GMT durante una visita a una brigada de infantería en los Alpes, en el sureste del país

Guardar
Macron anunciará la restauración voluntaria
Macron anunciará la restauración voluntaria del servicio militar para reforzar la defensa de Francia ante la amenaza rusa (REUTERS)

El presidente Emmanuel Macron anunciará este jueves el restablecimiento del servicio militar en Francia, en modalidad voluntaria, como respuesta al aumento de la amenaza que representa Rusia y al riesgo de un eventual conflicto en Europa. La decisión marca el primer retorno formal al servicio nacional desde la supresión del sistema de conscripción hace casi tres décadas.

Según el Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron explicará los detalles de la medida desde las 10:00 GMT durante una visita a una brigada de infantería en los Alpes, en el sureste del país. La comunicación se enmarca en el contexto de más de tres años y medio de invasión rusa a gran escala en Ucrania, situación que inquieta al Ejecutivo francés. Macron y otros altos cargos advirtieron en reiteradas ocasiones que Moscú podría no detener sus ambiciones en la frontera ucraniana.

Las advertencias tomaron mayor dimensión tras las declaraciones del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Fabien Mandon. El militar provocó una fuerte polémica al afirmar que Francia debía estar preparada “para perder a sus hijos” y al sostener que Rusia “prepara una confrontación para 2030 con nuestros países”. El oficial defendió su posición y afirmó que buscó “alertar y preparar” en un contexto que calificó como “rápidamente deteriorado”.

Macron intentó desactivar las reacciones generadas por los dichos del general. Durante una entrevista con RTL, el presidente adelantó que presentaría una “transformación del servicio nacional en una nueva forma”, sin suministrar más precisiones. También aseguró que necesitaba disipar cualquier interpretación según la cual “vamos a enviar a nuestros jóvenes a Ucrania”.

El jefe del Estado Mayor
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Fabien Mandon (REUTERS)

Una fuente con conocimiento directo del proyecto indicó a la agencia AFP que el plan prevé la formación de entre 2.000 y 3.000 personas en el primer año. La meta es aumentar progresivamente esa cifra hasta alcanzar 50.000 incorporaciones anuales. “Comenzará de manera lenta”, afirmó la fuente bajo condición de anonimato.

Otro funcionario del Palacio del Elíseo destacó que el programa funcionará exclusivamente de manera voluntaria. Recalcó que la iniciativa se implementará en un escenario de fuertes restricciones presupuestarias y que su desarrollo será gradual. El asesor sostuvo que se trataba de un proyecto “realista” que “toma en cuenta nuestros recursos actuales”.

El restablecimiento del servicio militar ocurre mientras varios países europeos revisan sus modelos de defensa ante el incremento de tensiones con Rusia. Estados bálticos como Letonia y Lituania reinstalaron sistemas obligatorios, y otras naciones, como Dinamarca, endurecieron sus regímenes de reclutamiento.

Macron intentó desactivar las reacciones
Macron intentó desactivar las reacciones generadas por los dichos del general. Durante una entrevista con RTL, el presidente adelantó que presentaría una “transformación del servicio nacional en una nueva forma”, sin suministrar más precisiones (EP)

En el caso francés, no existe señal alguna de que la medida se vuelva obligatoria, a diferencia del sistema abolido en 1997 por el entonces presidente Jacques Chirac como parte de una reforma profunda de las fuerzas armadas.

Las autoridades francesas consideran que el servicio militar proporciona reclutas para las filas activas, pero también un reservorio amplio de futuros reservistas, disponibles en caso de un eventual conflicto. Actualmente, Francia cuenta con unos 200.000 efectivos activos y 47.000 reservistas. Las previsiones oficiales estiman que esas cifras llegarán a 210.000 y 80.000 respectivamente para 2030.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Emmanuel MacronFranciaServicio militar voluntarioRusiaAmenaza rusaVladimir PutinÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El papa León XIV viaja a Turquía en su primera gira internacional para impulsar la unidad cristiana

La visita incluye un encuentro con el presidente Recep Tayyip Erdogan y suma una segunda etapa en Líbano. El itinerario comienza en Ankara, adonde el pontífice estadounidense llegará poco después del mediodía

El papa León XIV viaja

Miles de cubanos permanecen sin electricidad, agua potable ni refugio tras casi un mes del paso del huracán Melissa

Los residentes denuncian que la ayuda prometida por el régimen no llega, mientras las protestas aumentan ante los prolongados apagones

Miles de cubanos permanecen sin electricidad,

La Unión Europea desplegó 138 observadores para supervisar las elecciones generales del domingo en Honduras

La misión europea refuerza su presencia en los 18 departamentos del país con un contingente de corto y largo plazo. El proceso electoral se celebrará sin segunda vuelta y definirá la sucesión de Xiomara Castro en enero de 2026

La Unión Europea desplegó 138

23 muertos y más de dos docenas desaparecidos tras deslizamientos e inundaciones en Sumatra

Miles de viviendas resultaron destruidas o severamente afectadas, lo que obligó a casi 5.000 personas a refugiarse en albergues temporales

23 muertos y más de

Irlanda impulsó un proyecto para endurecer su política migratoria ante el acelerado aumento de la población

Las nuevas medidas incluyen mayores requisitos para el asilo, la reunificación familiar y el acceso a la ciudadanía

Irlanda impulsó un proyecto para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Situación actual de los embalses

Situación actual de los embalses en España HOY jueves de 27 de noviembre

Una periodista murió en Mar del Plata al caer desde 25 metros de altura cuando se sacaba una foto

PlayStation, móviles y electrodomésticos: estos son los mejores chollos del Black Friday de Carrefour

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Antonio Orozco habla sobre Rosario, la guitarra por la que pasó un verano “en la obra” y con la que ha escrito todas sus canciones

INFOBAE AMÉRICA
Guterres apoya sumar 2 miembros

Guterres apoya sumar 2 miembros africanos al Consejo de Seguridad de la ONU y ve "inaceptable" que no haya ninguno

Roban 32 millones de euros en un ciberataque a la mayor plataforma cripto de Corea del Sur

Agricultores y transportistas mexicanos bloquean carreteras para exigir más seguridad y precios justos

"Me llaman comunista para esconder la verdad", responde candidata Rixi Moncada a Trump

Trump tacha de "terrorismo" el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional y lo atribuye a un afgano

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo culpó a Miss

Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída, según una concursante: “Fue aterrador”

La madre de Paris Hilton sorprende con un atrevido vestido de encaje a sus más de 60 años

La única condición que Emma Stone puso para raparse la cabeza en “Bugonia”

“Nunca más volveré a decir nunca”: el posible regreso de Hugh Jackman como Wolverine ilusiona a los fanáticos

Increíble, pero real: cuál es el “cameo secreto” de Tom Hanks en Forrest Gump que aún asombra a los fans