Escape “a la antigua”: dos reclusos se fugaron de una cárcel en Francia con una lima y sábanas

Sindicatos denunciaron desde hace tiempo deficiencias en los controles y advierten sobre la entrada de herramientas y objetos prohibidos, posiblemente con ayuda de drones

La cárcel de Dijon fue
La cárcel de Dijon fue inaugurada en 1853 y enfrenta graves problemas de infraestructura (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

En la madrugada del jueves, dos reclusos escaparon de la prisión de Dijon, en el este de Francia, tras cortar los barrotes de sus celdas y utilizar sábanas anudadas como cuerda, confirmaron la fiscalía local y las autoridades penitenciarias.

La evasión se produjo entre las 6:10 y las 7:00 de la mañana, periodo comprendido entre la última inspección nocturna y la apertura formal del centro, según fuentes penitenciarias citadas por TF1 Info. Los guardias detectaron la ausencia durante la revisión habitual y, al acudir a las celdas de la planta baja en el área disciplinaria, encontraron los barrotes cortados y el cristal de seguridad roto.

La policía desplegó alrededor de
La policía desplegó alrededor de cien agentes tras la fuga de dos reclusos en Dijon (Reuters)

Uno de los fugados, un joven de 19 años, permanecía detenido preventivamente desde octubre de 2024 por un intento de asesinato presuntamente vinculado a un caso de drogas.

El otro, de 32 años, ingresó en 2023 por amenazas y violencia hacia su pareja. El fiscal de Dijon, Olivier Caracotch, indicó que este último dejó una carta en la que transmitía haber estado “demasiado tiempo” encerrado, aunque no se especificó la duración exacta de su detención.

Olivier Caracotch es el fiscal
Olivier Caracotch es el fiscal de Dijon e investiga personalmente la fuga en la prisión local (Captura de video)

Ambos internos huyeron con sábanas anudadas, un método cuya sencillez puso bajo la lupa las insuficiencias en seguridad. Ahmed Saih, delegado sindical de FO Justice, explicó que los escapados usaron “sierras manuales tradicionales”.

En declaraciones a TF1 Info, Saih remarcó que el sindicato había advertido reiteradamente sobre el riesgo de fugas tras detectar sierras dentro del penal.

El operativo de búsqueda, según la fiscalía, contó con un despliegue de alrededor de cien agentes en la región. Como consecuencia del episodio, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, apartó al director del centro penitenciario, en un contexto de fuertes críticas de sindicatos.

Gérald Darmanin, ministro de Justicia
Gérald Darmanin, ministro de Justicia de Francia, ordenó destituir al director de la cárcel de Dijon tras la fuga (Reuters)

Las organizaciones gremiales sostienen que el Ministerio prioriza los nuevos complejos de máxima seguridad para narcotraficantes y acusados de terrorismo, mientras el resto de los centros acumula abandono y recursos insuficientes. Tres gremios de directores expresaron a través de un comunicado su malestar por la concentración de recursos en unos pocos establecimientos y el desamparo de la “mayoría”.

La fuga pone de relieve deficiencias históricas en el sistema penitenciario francés. La cárcel de Dijon, inaugurada en 1853, alberga 311 internos, pese a haber sido diseñada para 180, según datos oficiales citados por AFP.

El penal de Dijon ha
El penal de Dijon ha sido identificado como prioritario para futuras reformas y mejoras de seguridad (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

El Ministerio de Justicia anunció recientemente una inversión de 6,3 millones de euros (7,3 millones de dólares) para reforzar la seguridad y combatir el ingreso de teléfonos móviles en seis cárceles francesas, incluida la de Dijon.

Por otro lado, las autoridades, además, investigan si parte de las herramientas empleadas en la fuga ingresó mediante drones, tras observaciones de residentes sobre reiterados sobrevuelos. Ahmed Saih reclamó la implementación de redes anti-drones para frenar la entrega de objetos ilegales desde el aire.

Este escape se suma a una serie de incidentes recientes en las cárceles francesas. Apenas diez días antes, otro recluso evitó la vigilancia durante una salida escolar al planetario de Rennes y, tras varios días fugado, fue hallado en Nantes. Ese detenido tenía condena hasta 2027 por robo y, como consecuencia de su huida, también fue removido el director de la institución.

(Con información de AFP)

