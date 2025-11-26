Mundo

Quién era Dror Or, el israelí cuyo cuerpo fue devuelto por los terroristas de Hamas tras asesinarlo y retenerlo dos años en Gaza

Murió durante el ataque al kibutz Be’eri el 7 de octubre de 2023 y fue devuelto a su país luego de ser identificado por forenses en Tel Aviv, según confirmaron autoridades y la Cruz Roja

El cuerpo de Dror Or, ciudadano israelí de 48 años, fue repatriado a Israel desde Gaza el martes por la noche, según informó el gobierno israelí el miércoles por la mañana. La identificación de los restos estuvo a cargo del Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv, que informó a la familia tras realizar las pericias correspondientes.

Or fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque perpetrado contra el Kibutz Be’eri por integrantes de Yihad Islámica Palestina. Según la información oficial, su cuerpo fue trasladado a Gaza ese mismo día. Su esposa, Yonat Or, también murió en el asalto, mientras que sus hijos menores, Noam y Alma, fueron secuestrados y permanecieron cautivos hasta su liberación el 25 de noviembre de 2023, en el marco de un acuerdo de cese del fuego, de acuerdo a lo reportado por las autoridades israelíes. Yihad Islámica Palestina afirmó que “encontró” su cuerpo en Nuseirat el lunes, y que más tarde, junto con los terroristas de Hamas, entregó los restos al Comité Internacional de la Cruz Roja, que procedió a transferirlos al ejército israelí (IDF).

El gobierno israelí señaló mediante un comunicado que mantiene los esfuerzos para recuperar los cuerpos de los dos rehenes asesinados que permanecen en la Franja, el policía Ran Gvili y el ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, y remarcó que las organizaciones palestinas deben cumplir los compromisos asumidos con los mediadores internacionales. Por su parte, medios palestinos reportaron que Israel entregó a la Cruz Roja los restos de 15 palestinos en virtud de lo estipulado en el acuerdo de intercambio.

Desde Kibutz Be’eri recordaron a Or como padre de Yahli, Noam y Alma, esposo de la fallecida Yonat, hijo de Dorit y Yuval, y hermano de Elad y Dana. La comunidad subrayó que, tras la devolución del cuerpo, no quedan residentes de Be’eri en calidad de rehenes desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

Nacido y criado en Kibutz Re’im, Or asistió a la escuela culinaria Tadmor y trabajó en restaurantes de Tel Aviv. Posteriormente, se estableció con su familia en Be’eri, localidad natal de su esposa. Trabajó en la imprenta del kibutz antes de incorporarse, en 2009, al área de elaboración de quesos. Se especializó en Italia y Francia, y dirigió un emprendimiento gastronómico enfocado en productos lácteos. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos lo describió como un padre entregado y un profesional apasionado por la producción artesanal de quesos.

Consultado por The Times of Israel en 2024, su colega Dagan Peleg destacó la colaboración de ambos en la planta láctea de Be’eri y resaltó la destreza culinaria de Or. Según el relato familiar, durante el ataque a Be’eri, los agresores incendiaron la vivienda de los Or y Dror y Yonat lograron ayudar a sus hijos a salir por una ventana antes de intentar huir. Ella fue asesinada y los dos menores llevados a Gaza. El sobrino de Dror, Liam Or, también fue secuestrado en Kibutz Re’im. El hijo mayor del matrimonio, Yahli

