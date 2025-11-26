Mundo

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron el cuerpo del rehén entregado por el grupo terrorista Hamas

El cadáver de Dror Or, asesinado y secuestrado el 7 de octubre de 2023, fue localizado el lunes por combatientes de la Yihad Islámica Palestina en Nuseirat, en el centro de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron a los familiares de Dror Or que su cuerpo fue repatriado durante la noche del martes tras pasar por un proceso de identificación forense. Or fue asesinado por miembros del grupo terrorista Hamas y secuestrado desde su hogar en el kibutz Be’eri, el 7 de octubre de 2023.

El cuerpo de Or fue localizado el lunes por combatientes de la Yihad Islámica Palestina en Nuseirat, en el centro de Gaza. Posteriormente, tanto Yihad Islámica como Hamas entregaron el cuerpo al Comité Internacional de la Cruz Roja el martes, y este lo transfirió a las FDI.

Actualmente, los cuerpos del sargento mayor Ran Gvili y del ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, ambos rehenes asesinados, siguen retenidos en la Franja de Gaza. Su esposa, Yonat, también fue asesinada y su cuerpo abandonado. Sus hijos, Noam y Alma, fueron secuestrados y posteriormente liberados. Un tercer hijo, Yahli, sobrevivió porque no estaba en casa el día de la masacre.

En un comunicado oficial, la Oficina del Primer Ministro de Israel expresó: “El gobierno israelí comparte el profundo dolor de la familia Or y de todas las familias de los rehenes caídos”.

El mismo texto subraya que el gobierno está “decidido, comprometido y trabajando incansablemente” para recuperar los restos de los dos rehenes asesinados que siguen retenidos, y exige que Hamas cumpla los compromisos asumidos ante los mediadores y entregue los cuerpos según lo estipulado en el acuerdo alcanzado.

Noticia en desarrollo...

