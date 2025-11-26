La Bolsa de París encabezó una buena jornada para las acciones europeas

LVMH ya no es la empresa más valiosa del CAC 40. (Montaje Infobae)

La Bolsa de París cerró este miércoles con un avance del 0,88%, llevando al índice CAC-40 a situarse en 8.096,43 puntos, cerca de superar la marca histórica de los 8.100. Este desempeño se enmarcó en un clima de optimismo que dominó los mercados europeos, alentado principalmente por la expectativa de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en su reunión del 10 de diciembre, una hipótesis que, según la mayoría de los analistas, gana fuerza en el actual panorama.

En la sesión parisina, destacó la solidez de títulos como el Société Générale (+2,06%), el grupo de cosméticos L’Oréal (+1,82%) y el productor de acero ArcelorMittal (+1,79%). También registraron ganancias la empresa de automatización energética Schneider Electric (+1,59%) y el fabricante aeronáutico Airbus (+1,54%). Estos resultados positivos contrastaron con las caídas de compañías como Pernod Ricard (-3,03%), el grupo automovilístico Stellantis (-1,29%), Renault (-1,01%) y la agencia Publicis Groupe (-1%).

El movimiento alcista en París formó parte de una tendencia generalizada en los mercados del continente. El índice paneuropeo STOXX 600 repuntó un 1,06% y se ubicó en 574,01 puntos, sumando su tercera jornada consecutiva al alza y replicando avances en otros grandes mercados nacionales, como el DAX alemán y el propio CAC-40 francés, ambos con incrementos cercanos al 1%.

El sector tecnológico lideró las subidas dentro del STOXX 600, con un incremento del 2,1% motivado por la confianza de los inversores en la proximidad de una política monetaria más acomodaticia en Estados Unidos. Compañías especializadas en equipos y componentes electrónicos, como ASML (+5,7%), BESI (+4%) y Infineon (+3,7%), registraron algunos de los mayores avances en la jornada.

En declaraciones recogidas por Reuters, Laura Cooper, de Nuveen, señaló: “Seguimos viendo cómo las expectativas de relajación de la Fed impulsan el apetito por el riesgo en el margen y eso está provocando este avance generalizado, no sólo en Estados Unidos, sino también en los mercados europeos”.

Un gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Frankfurt, Alemania, el 26 de noviembre de 2025. REUTERS/Staff

El entorno de optimismo bursátil en Europa se vio apuntalado por informaciones de Bloomberg News, que situaron al asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, como principal candidato a la presidencia de la Fed, después de que se haya manifestado a favor de tasas más bajas.

Adicionalmente, la estabilidad en los mercados financieros encontró cierto respaldo en las noticias relativas al conflicto en Ucrania, ya que el Kremlin calificó de “serias” a las negociaciones en curso bajo la supervisión de Estados Unidos, un suceso que contribuyó a mejorar el sentimiento de los inversores.

En el Reino Unido, la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, anunció un presupuesto que incrementará la presión fiscal sobre los trabajadores y mantendrá a los bancos exentos de nuevos impuestos específicos, medida que permitió al FTSE 100 de Londres avanzar un 0,85%, gracias al robusto desempeño de entidades como Lloyds Banking Group (+3,4%), NatWest (+2,2%) y HSBC (+1,3%).

