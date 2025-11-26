Mundo

Israel eliminó más de 20 terroristas de Hamas en operativos en Rafah, al sur de la Franja de Gaza

Las fuerzas israelíes reportaron acciones militares que resultaron en las bajas de integrantes de las milicias y la detención de varios sospechosos

Israel intensificó las operaciones en Rafah y eliminó a más de 20 terroristas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este miércoles sobre una serie de acciones en el este de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, consistentes en la identificación y ataque a presuntos miembros de organizaciones armadas. Según un mensaje difundido por las FDI en la red social X, más de 20 terroristas fueron eliminados y ocho arrestados en la última semana al intentar escapar desde infraestructura subterránea considerada como parte de la red de túneles del grupo terrorista Hamas.

La mañana de este miércoles, tras un ataque aéreo en Rafah, equipos de combate de la brigada Nahal realizaron una operación de búsqueda en uno de los edificios afectados por el bombardeo. De acuerdo con el informe militar israelí, en el recinto se localizó a un individuo identificado como combatiente y, posteriormente, a otros tres hombres armados. Las FDI detallaron que, tras la identificación de los sospechosos, soldados israelíes “les dispararon a quemarropa y los eliminaron”. Además, las mismas fuentes indicaron que fueron detenidos otros dos presuntos milicianos en el edificio.

Por otra parte, las FDI señalaron que mantienen desplegadas fuerzas del Comando Sur en la zona según los términos de un acuerdo de seguridad posterior al cese al fuego con Hamas. El operativo en Rafah forma parte de una serie de acciones recientes encaminadas a impedir nuevas actividades armadas en la región y a responder ante eventuales violaciones al alto el fuego.

Un ataque aéreo en Rafah
Un ataque aéreo en Rafah permitió a la brigada Nahal localizar y abatir a cuatro combatientes armados y detener a otros dos sospechosos (FOTO: X FDI)

Durante las últimas semanas, las FDI han realizado incursiones y enfrentamientos armados en Gaza, especialmente en Rafah y la “franja amarilla”, una zona de seguridad establecida de forma unilateral por Israel tras el acuerdo con Hamas. Según lo comunicado por el ejército israelí, han destruido infraestructuras subterráneas empleadas para ocultamiento y transporte, capturado combatientes y requisado armas, explosivos y materiales militares. El paso no autorizado por la franja amarilla ha sido enfrentado “con fuego”, conforme a la política de tolerancia cero, mientras que los incidentes armados y los desplazamientos de la población palestina persisten.

Las incursiones israelíes en la
Las incursiones israelíes en la franja amarilla de Gaza han destruido túneles, capturado combatientes y requisado armas y explosivos. (FOTO: X FDI)

En paralelo, las FDI han reportado operativos de despeje en la zona de seguridad y la localización de lanzadores de cohetes y armamento presuntamente perteneciente a Hamas, motivando nuevos ataques aéreos contra objetivos en Gaza. Estos choques han provocado bajas entre combatientes y civiles, incrementando la presión sobre el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.

A nivel regional, las FDI atacaron recientemente un complejo de entrenamiento de Hamas en el campamento de refugiados de Ein al-Hilweh, en el sur del Líbano, donde fueron eliminados 13 presuntos miembros de Hamas, incluyendo un comandante, según el comunicado militar israelí. El ejército aseguró que tomó medidas para minimizar los daños a civiles mediante el empleo de armas de precisión y observación aérea.

El Comando Sur de las
El Comando Sur de las FDI mantiene un despliegue en Rafah tras el cese al fuego con Hamas para prevenir nuevas actividades armadas (FOTO: X FDI)

Se han realizado además operativos humanitarios coordinados, permitiendo el acceso de miembros de Hamas y de la Cruz Roja a zonas bajo control israelí para buscar los cuerpos de rehenes israelíes, dentro de los términos de acuerdos específicos y bajo supervisión internacional. Las labores de recuperación han enfrentado complicaciones atribuibles a la destrucción de infraestructuras y a la dificultad para localizar restos entre los escombros.

Las FDI reiteraron que continuarán actuando “para eliminar cualquier amenaza inmediata” en la zona, en el marco del despliegue militar en el sur de Gaza y la frontera con Líbano.

