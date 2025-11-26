Mundo

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

La agenda incluirá reuniones en Beijing y Chengdu para discutir comercio, cooperación tecnológica y seguridad internacional, con el conflicto en Ucrania y la rivalidad China-Occidente como telón de fondo

Guardar
Emmanuel Macron ofrece su discurso
Emmanuel Macron ofrece su discurso durante la inauguración de la cumbre internacional “Adopt AI” en el Grand Palais de París (Julien De Rosa/REUTERS/Archivo)

El gobierno francés confirmó que Emmanuel Macron viajará a China entre el 3 y el 5 de diciembre para una visita de Estado que incluirá reuniones con Xi Jinping en Beijing y un desplazamiento posterior a Chengdu, en la provincia de Sichuan.

Se trata de su primera estancia oficial en el país asiático desde abril de 2023 y de la cuarta desde que asumió la presidencia en 2017.

La oficina del mandatario explicó que el viaje responde a la necesidad de “mantener un canal de diálogo continuo” con Beijing, en un contexto marcado por tensiones comerciales y disputas diplomáticas entre China y varios países europeos.

El Elíseo informó que Macron y Xi analizarán los principales puntos del vínculo estratégico entre ambos gobiernos. Según la presidencia francesa, la agenda se centrará en el comercio, las reglas de acceso a mercados, la cooperación tecnológica, la estabilidad global y los asuntos que impactan directamente en Europa y Asia.

París considera que la coordinación con Beijing puede influir en varios desafíos internacionales, entre ellos el futuro del conflicto en Ucrania, la evolución de la economía global y la seguridad del Indo-Pacífico.

En marzo, Macron había pedido públicamente que China “use su influencia para ayudar a restaurar la estabilidad en Europa”.

Xi Jinping observa a Emmanuel
Xi Jinping observa a Emmanuel Macron durante su encuentro en un restaurante del puerto de Tourmalet, en los Pirineos (REUTERS)

El viaje ocurre en un momento muy importante para Francia, ya que el país asumirá la presidencia del G7 en 2026. Aunque China no integra ese bloque, las decisiones de la potencia asiática en materia industrial y comercial afectan a los países que lo conforman. Para París, una relación equilibrada con Beijing es esencial para evitar que las tensiones económicas se amplíen.

Durante los últimos meses, el gobierno francés expresó su preocupación por las medidas arancelarias aplicadas por China a productos emblemáticos como el cognac y el armagnac. Las autoridades europeas también han cuestionado los subsidios estatales otorgados por Beijing a empresas de sectores estratégicos, lo que, según Bruselas, distorsiona la competencia.

La visita incluirá una escala en Chengdu, donde recientemente fueron trasladados los dos pandas gigantes que vivían en el zoológico de Beauval, en Francia, desde 2012. Huan Huan y Yuan Zi regresaron a China por razones veterinarias, lo que puso fin a uno de los programas de conservación más populares en el país europeo. Antes del traslado, funcionarios de la embajada china en París aseguraron que “nuevos pandas llegarán en el futuro”, lo que refuerza un símbolo recurrente en la diplomacia cultural entre ambos países.

París considera que la coordinación
París considera que la coordinación con Beijing puede influir en varios desafíos internacionales, entre ellos el futuro del conflicto en Ucrania, la evolución de la economía global y la seguridad del Indo-Pacífico (REUTERS)

Para Macron, mantener una vía de comunicación permanente con China es parte de su estrategia para posicionarse como un interlocutor relevante entre Asia y Europa. Su última reunión con Xi Jinping se celebró en París en mayo de 2024, durante una visita del líder chino a Francia. En aquella ocasión sostuvieron varios encuentros en la capital francesa y luego se desplazaron a los Altos Pirineos. Según el gobierno francés, esas conversaciones buscaron avanzar en temas sensibles como la transición energética, los intercambios comerciales y la estabilidad internacional.

A diferencia de sus visitas previas, el viaje de diciembre estará marcado por un panorama global más complejo. La invasión rusa en Ucrania continúa tensando la relación entre Europa y Moscú, mientras China mantiene una postura cercana a Rusia sin respaldar explícitamente la ofensiva.

París tiene interés en conocer el alcance real de la influencia china sobre el Kremlin y evaluar si Beijing puede facilitar canales diplomáticos. Aunque China se ha ofrecido como mediador en varias ocasiones, las capitales europeas han considerado insuficientes sus propuestas.

El gobierno francés quiere reducir la dependencia estructural de sectores industriales respecto de proveedores chinos y, al mismo tiempo, evitar un deterioro del intercambio comercial.

Francia buscará avances en áreas como la propiedad intelectual, la transparencia regulatoria y las condiciones de inversión para empresas francesas en territorio chino.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

FranciaChinaEmmanuel MacronÚltimas Noticias AméricaChengduBeijingCumbre del G7Presidencia del G7ParísUcraniaRusiaKremlin

Últimas Noticias

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos

La ley, impulsada por Lula y aprobada por unanimidad en el Congreso, fija la exención del impuesto en ingresos de hasta 5.000 reales y aumenta la carga sobre los contribuyentes más ricos

Brasil aprobó una reforma tributaria

El ajo, entre mito y ciencia: beneficios reales, tradición milenaria y posibles riesgos

Expertos y estudios recientes muestran que su reputación se apoya en hechos comprobados y creencias persistentes. Claves para aprovechar sus cualidades y evitar efectos no deseados

El ajo, entre mito y

La Bolsa de París encabezó una buena jornada para las acciones europeas

El sector tecnológico lideró las subidas dentro del STOXX 600

La Bolsa de París encabezó

La extrema derecha deja su huella en el Parlamento Europeo

El bloque liderado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni juega un papel decisivo en los acuerdos recientes

La extrema derecha deja su

La pobreza en Latinoamérica alcanzó su nivel más bajo desde que existen registros

Aunque la pobreza extrema también disminuyó, la región sigue exhibiendo una de las desigualdades más altas del mundo

La pobreza en Latinoamérica alcanzó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: se incendió un colectivo

Video: se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria y las llamas consumieron el vehículo

Taxista por aplicativo dopaba a pasajeros para robarles en Independencia: PNP capturó a sujeto

Olympiacos- Real Madrid, en directo: sigue el partido de Champions en vivo

Inesperada interna y riesgo de ruptura entre Pichetto y los gobernadores de Provincias Unidas en Diputados

Municipalidad de Lima abre una nueva sede para licencias de motocicletas

INFOBAE AMÉRICA
'Malinche', de Nacho Cano, demanda

'Malinche', de Nacho Cano, demanda a Renfe por la ruptura "politizada" del contrato de patrocinio

Las 'Guerreras' debutan con autoridad en el Mundial contra Paraguay

Nigeria declara el estado de emergencia en respuesta al aumento de la inseguridad y los secuestros

Líderes europeos y africanos piden una paz "justa, integral y duradera" en Ucrania y otras crisis mundiales

Acciona Energía inaugura el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe en República Dominicana

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué eliminaron el beso

¿Por qué eliminaron el beso apasionado entre Ariana Grande y Jonathan Bailey en “Wicked: For Good”?

Stranger Things 5: cuántos capítulos tiene la última temporada, su duración y lo que debes saber antes del estreno

Murió el youtuber Jan Zimmermann a los 27 años tras un ataque epiléptico

El sorprendente camino de Jamie Campbell Bower, de músico indie a villano en Stranger Things

Lili Reinhart relató la experiencia que la llevó a convertirse en maestra de Reiki