El emotivo mensaje de Richard Branson tras la muerte de su esposa, Joan Templeman: “Me rompe el corazón”

Richard Branson confirma la muerte de su esposa Joan Templeman a los 80 años y expresa su profundo dolor en redes sociales (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File)

Richard Branson confirmó la muerte de su esposa, Joan Templeman, a los 80 años, a través de un mensaje devastador publicado en sus redes sociales. El empresario confirmó que el deceso se produjo el martes 25 de noviembre y expresó el profundo dolor tras la pérdida de su “compañera de vida”.

El fundador de Virgin Group despidió a quien consideró su “mejor amiga” durante cinco décadas, resaltando la importancia de ella en su vida y en la de su familia. La pareja, que compartió más de 50 años de relación y una vida marcada por la discreción, deja una huella significativa tanto en el ámbito personal como en el profesional del empresario.

El mensaje de Richard Branson

En su publicación, Branson compartió el impacto emocional de la pérdida: “Me rompe el corazón compartir que Joan, mi esposa y compañera durante 50 años, ha fallecido”. El empresario describió a Templeman como “la madre y abuela más maravillosa” que sus hijos y nietos podrían haber deseado.

Una de las fotos que Richard Branson compartió en la despedida a su mujer, Joan Templeman (Instagram / @richardbranson)

Con profundo dolor, el británico añadió: “Era mi mejor amiga, mi apoyo, mi luz, mi mundo. Te amaré por siempre, Joan x”. La publicación, acompañada de una fotografía antigua de la pareja, reflejó la intensidad del vínculo que los unía y el vacío que deja su partida.

El dolor de la familia también se manifestó en las palabras de sus hijos. Su hijo, Sam Branson, rindió homenaje a su madre al describirla como “la mujer más amable, amorosa, cálida y abundantemente generosa que caminó sobre esta Tierra”. Sam expresó su gratitud por haber tenido el privilegio de llamarla mamá y destacó la huella imborrable que deja en sus seres queridos. Holly Branson, por su parte, recordó la infancia de su madre en Glasgow y cómo su padre se enamoró de ella tras visitarla diariamente durante meses en la tienda donde trabajaba.

En una publicación más reciente en Instagram, tanto él como sus hijos se pronunciaron: “Estamos todos juntos ahora, haciendo todo lo posible para sonreír a través de las lágrimas y centrarnos en todas las cosas buenas que Joan trajo a nuestro mundo”.

La familia Branson rinde homenaje a Joan Templeman, destacando su papel fundamental como madre, abuela y pilar emocional (Instagram / @richardbranson)

Si bien fue Richard Branson quien confirmó la muerte con el mensaje de despedida, no reveló las causas detrás del fallecimiento. Sin embargo, aseguró que se estaba recuperando de una lesión en su espalda en un hospital en Inglaterra y confirmó que estuvieron juntos hasta el último momento: “De repente, ella se fue, rápido y sin dolor. Afortunadamente, yo estaba a su lado”, agregó.

Una historia de amor de más de cinco décadas

La relación entre Branson y Templeman comenzó en 1976, cuando se conocieron en The Manor, un estudio de grabación en Oxfordshire, Inglaterra. El empresario de la música relató que se enamoró de su futura mujer desde el primer momento, aunque ella, de origen escocés y carácter sensato, no se dejó impresionar fácilmente. Durante las primeras semanas, él frecuentó la tienda de antigüedades donde ella trabajaba, acumulando carteles antiguos como pretexto para verla.

Dos años después de su primer encuentro, Branson adquirió la isla Necker en el Caribe como un gesto de amor hacia Templeman. La pareja se casó en 1989 en esa misma isla, que se convirtió en un lugar emblemático para la familia, ya que sus hijos Holly y Sam también celebraron allí sus bodas. Juntos tuvieron tres hijos: Holly, de 44 años; Sam, de 40; y Clare Sarah, quien falleció a los cuatro días de nacer en 1979.

El empresario británico recuerda a su esposa como su mejor amiga y su mayor fuente de sabiduría personal y profesional (Photo by John Salangsang/Invision/AP, File)

A lo largo de su vida junto a su esposo, Joan se mantuvo alejada del foco mediático. El empresario la describió como “una persona muy reservada” que evitó la atención pública durante más de cuatro décadas. Su papel en la familia fue fundamental, siendo considerada por Branson como su mayor apoyo y fuente de sabiduría. Templeman creció en el centro de Glasgow y trabajó en una casa de empeños y en una tienda de souvenirs en Portobello Road, en el oeste de Londres, donde se conocieron.

El propio Branson ha compartido en diversas ocasiones la importancia de tenerla en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. En una entrevista de 2019, reflexionó sobre el matrimonio: “Creo que hay que trabajar en ello. Creo que si uno se queda sentado esperando a que llegue, no necesariamente va a suceder. Hay que estar dispuesto a perseguir sutilmente a alguien si realmente te interesa”. Antes de su última relación, el británico estuvo casado con Kristen Tomassi entre 1972 y 1979.

Reconocido como uno de los empresarios más exitosos del Reino Unido, fundó Virgin Records en la década de 1970 y expandió su grupo a sectores como los viajes aéreos, la banda ancha y el turismo espacial. A lo largo de su carrera, le atribuyó a su esposa un papel esencial en sus mejores decisiones, considerándola su apoyo incondicional y una fuente constante de sabiduría.