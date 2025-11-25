Mundo

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Conductores de Pristina detuvieron sus servicios por el “estancamiento presupuestario”, alegando que no pueden cubrir gastos esenciales. Mientras, el alcalde y el gobierno interino se culpan mutuamente de la falta de fondos

Los operadores de autobuses protestan en Kosovo y causan caos en el tráfico

Los operadores de autobuses de Pristina, capital de Kosovo, organizaron una protesta el martes y suspendieron todas las líneas por lo que afirman que es una deuda municipal impagada, lo que agravó aún más la crisis del transporte en la ciudad.

Autobuses usados como barricada simbólica
Autobuses usados como barricada simbólica en las arterias de la ciudad para presionar por el pago de 3,2 millones de euros. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Los conductores, tanto del sector público como del privado, rodearon el ayuntamiento y el edificio del gobierno en autobuses vacíos tras suspender sus servicios, alegando que el estancamiento presupuestario les impide pagar el combustible y los salarios.

Filas de autobuses estacionados cerca
Filas de autobuses estacionados cerca de la alcaldía de Pristina marcan el epicentro de la manifestación por la deuda municipal. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Ilmi Gashi, jefe del sindicato de autobuses públicos, afirmó que el municipio les debe 3,2 millones de euros. “Es responsabilidad suya (del alcalde) encontrar una solución. Pedimos que las autoridades (el municipio y el gobierno) se reúnan y encuentren una solución”, declaró Gashi.

Residentes de Pristina, varados o
Residentes de Pristina, varados o caminando, luchan por llegar a sus destinos tras la suspensión total del servicio de buses. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

El alcalde Perparim Rama acusó al gobierno interino de Albin Kurti de no pagar al municipio los fondos del presupuesto, mientras que el gobierno de Kurti acusó al alcalde de no aprobar el presupuesto a tiempo, lo que provocó la crisis. El ministro de Finanzas en funciones, Murati, afirmó que se habían asignado algunos fondos, aunque él y los funcionarios de Pristina no se ponían de acuerdo sobre cómo debían utilizarse.

El flujo de vehículos privados
El flujo de vehículos privados se intensifica en las avenidas cercanas al Parlamento, consecuencia directa del paro de autobuses. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)
La imagen del tráfico atascado
La imagen del tráfico atascado mientras los autobuses permanecen inactivos ilustra la crisis del transporte. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Rama, del partido de la oposición, la Liga Democrática de Kosovo (LDK), ha acusado al gobierno interino de llevar a cabo una venganza política.

Pero las disputas políticas no ayudan a quienes no pueden ir a trabajar, como dijo Florim Braholli, residente en Pristina, que lleva dos días sin poder ir a trabajar y, por lo tanto, no cobra su salario.

Los autobuses detenidos, tanto públicos
Los autobuses detenidos, tanto públicos como privados, representan el estancamiento presupuestario que paraliza la movilidad en Kosovo. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

“Espero que esta situación se resuelva de inmediato y que se nos proporcionen autobuses, porque no podemos vivir así. Apenas podemos sobrevivir con nuestros salarios, y sin ellos es simplemente imposible”, afirmó Braholli.

Los autobuses estacionados en medio
Los autobuses estacionados en medio de la protesta exigiendo la intervención para solventar la crisis financiera (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

“Para mí, esto es absurdo. Hace un mes, teníamos pases gratuitos y todo funcionaba bien con el transporte urbano. Después de las elecciones locales, algo se estropeó. Alguien está mintiendo, alguien está robando”, dijo Flora Zasella, otra residente.

Ciudadanos recurren a coches particulares
Ciudadanos recurren a coches particulares y otras opciones limitadas debido a la suspensión total del servicio de transporte. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

La disputa ya ha empeorado la congestión del tráfico, ya que más personas se ven obligadas a utilizar vehículos privados o a esperar más tiempo para utilizar las limitadas opciones de transporte.

(Con información de Reuters)

